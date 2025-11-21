El Mega Millions del viernes 21 de noviembre de 2025 apunta a convertirse en uno de los sorteos más esperados del año, impulsado por un premio mayor que continúa creciendo y atrayendo a millones de participantes. La emoción aumenta a medida que el jackpot sigue acumulándose, ofreciendo una oportunidad única para quienes sueñan con cambiar su vida de manera radical y confían en la suerte como su mejor aliada.

Jugar es sumamente fácil: solo debes seleccionar tus cinco números y la Mega Ball, o permitir que el Quick Pick elija por ti. Con el precio actualizado de US$5 por jugada y un formato renovado que hace la competencia más emocionante, este sorteo promete una experiencia vibrante tanto para quienes participan por primera vez como para los jugadores habituales.

Este viernes podría convertirse en un día histórico para algún afortunado. ¿Serás tú quien se quede con el enorme jackpot? Aquí encontrarás toda la información del Mega Millions del 21 de noviembre.

Resultados Mega Millions, viernes 21 de noviembre de 2025

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 21 de noviembre de 2025?

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET) , con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia.

¿Cómo se juega el Mega Millions y cómo se puede ganar el premio mayor?

Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball dorada) , o seleccionar Quick Pick. La persona gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de que haya varios ganadores del premio mayor, este se compartirá.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball, que puede ser de 10 dólares.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo US$5 por jugada . Desde abril de 2025 cada ticket tiene ese precio y viene con el multiplicador integrado, que reemplaza al Megaplier opcional (que costaba $1 adicional con el precio anterior de $2 por ticket).