El Mega Millions del martes 18 de noviembre de 2025 se perfila como uno de los sorteos más atractivos del año, con un premio mayor muy bueno para millones de jugadores. La expectativa es enorme, y cada nueva acumulación convierte este jackpot en una oportunidad irresistible para quienes quieren tentar al destino y aspirar a una transformación financiera de gran escala.

Participar es muy sencillo: basta con elegir tus cinco números y la Mega Ball, o dejar que el Quick Pick haga el trabajo por ti. Con el costo actualizado de US$5 por jugada y un sistema renovado que hace más competitivo el juego, este sorteo promete una experiencia emocionante para jugadores nuevos y habituales.

Este martes puede ser la fecha que marque un antes y un después para algún afortunado. ¿Serás tú quien se lleve el jackpot? Revisa aquí toda la información del Mega Millions de 18 de noviembre.

No te pierdas el Mega Millions del martes 18 de noviembre (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

Resultados Mega Millions, martes 18 de noviembre de 2025

Números ganadores Mega Ball Por confirmar... Por confirmar...

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 18 de noviembre de 2025?

Por confirmar...

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET) , con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia.

¿Cómo se juega el Mega Millions y cómo se puede ganar el premio mayor?

Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball dorada) , o seleccionar Quick Pick. La persona gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de que haya varios ganadores del premio mayor, este se compartirá.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball, que puede ser de 10 dólares.

Los premios y probabilidades del Mega Millions, una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: Mega Millions)

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo US$5 por jugada . Desde abril de 2025 cada ticket tiene ese precio y viene con el multiplicador integrado, que reemplaza al Megaplier opcional (que costaba $1 adicional con el precio anterior de $2 por ticket).