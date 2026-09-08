Un nuevo acumulado millonario vuelve a colocar a Mega Millions entre los eventos de lotería más seguidos en Estados Unidos. Tras varios sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor, el jackpot para el martes 8 de septiembre de 2026 escaló hasta los 193 millones de dólares, una cifra que ha despertado interés en estados como Florida, California, Texas, Nueva York y Georgia, donde históricamente se registran algunos de los mayores volúmenes de participación. El crecimiento del premio refleja una tendencia habitual en Mega Millions: cada sorteo sin un boleto ganador aumenta rápidamente el valor del acumulado y la atención nacional.

Los números ganadores más recientes corresponden al sorteo del viernes 4 de septiembre de 2026, cuando fueron extraídos los números 6, 26, 34, 59 y 61, acompañados por la Mega Ball 24. Ningún boleto logró acertar la combinación completa de seis números, por lo que el premio mayor continuó incrementándose de cara a la siguiente extracción. El último gran jackpot de Mega Millions fue adjudicado el 28 de julio de 2026, cuando un único boleto vendido en Florida se llevó un premio de 803 millones de dólares, uno de los mayores registrados en la historia del juego.

El próximo sorteo se celebrará el martes 8 de septiembre a las 11:00 p.m. ET, horario habitual de Mega Millions en Estados Unidos. Los participantes deben seleccionar cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 24 para aspirar al premio máximo. Además del jackpot, la lotería entrega múltiples categorías de premios secundarios, incluyendo recompensas multimillonarias para quienes acierten las cinco bolas blancas sin la Mega Ball. El sistema también incorpora un multiplicador automático que puede aumentar el valor de los premios que no corresponden al jackpot.

Mega Millions se juega en la mayoría de los estados del país y continúa siendo una de las loterías con mayores premios acumulados del mundo. Las probabilidades de acertar la combinación completa son de 1 entre 290.4 millones, mientras que las opciones de obtener algún tipo de premio son considerablemente más altas gracias a las distintas categorías disponibles. Con 193 millones de dólares en juego y una opción de pago en efectivo que será confirmada oficialmente antes del sorteo, la extracción del 8 de septiembre se perfila como una de las más esperadas de las últimas semanas en Estados Unidos.

Revisa los resultados y números ganadores del Mega Millions de este martes 8 de septiembre de 2026, con un jackpot de $193 millones de dólares. | Imagen referencial creada por Gestión Mix usanod la IA de Gemini.

Resultados del Mega Millions del martes 8 de septiembre de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor del Mega Millions en el sorteo del martes 8 de septiembre, que presenta un jackpot de 193 millones de dólares (con una opción de pago en cash de $82.8 millones).

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de la lotería Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar la lotería Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a la lotería Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

¿Qué otros premios ofrece la lotería Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de Estados Unidos?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.

El primer sorteo del Mega Millions se realizó el 6 de septiembre de 1996, con la participación de seis estados: Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y Virginia. (Foto: Jim WATSON / AFP)

FAQ del Mega Millions: Todo lo que debes saber sobre la lotería

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions es una de las loterías multiestatales más populares de Estados Unidos. Los jugadores seleccionan cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 24 para tener la oportunidad de ganar premios que van desde recompensas menores hasta jackpots multimillonarios.

¿Dónde se puede jugar Mega Millions?

Mega Millions está disponible en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. Los boletos solo pueden comprarse a través de minoristas autorizados o plataformas oficiales de lotería en determinadas jurisdicciones.

¿Cuándo son los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana:

Martes

Viernes

Los números ganadores se sortean a las 11:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos).

¿Se pueden comprar boletos de Mega Millions por internet?

Sí. Algunos estados permiten la compra online de boletos de Mega Millions mediante plataformas oficiales de sus loterías estatales. Sin embargo, el jugador debe encontrarse físicamente dentro de la jurisdicción donde realiza la compra.

¿Pueden participar personas que viven fuera de Estados Unidos?

Los visitantes extranjeros pueden comprar boletos legalmente mientras se encuentren en Estados Unidos. No es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para ganar un premio. Sin embargo, Mega Millions no vende boletos directamente fuera del país ni respalda servicios internacionales que afirman hacerlo.

¿Cómo consultar los números ganadores de Mega Millions?

Los resultados oficiales se publican después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions. También pueden consultarse a través de las loterías estatales participantes, medios de comunicación y aplicaciones oficiales de algunas jurisdicciones.

¿Importa el orden de los números en Mega Millions?

No. Los cinco números principales pueden coincidir en cualquier orden. La única excepción es la Mega Ball, que debe coincidir exactamente con la seleccionada en el boleto para contar como acierto.

¿Cuánto cuesta jugar Mega Millions?

Desde abril de 2025, cada apuesta de Mega Millions cuesta 5 dólares. El nuevo precio incluye automáticamente un multiplicador integrado para todos los premios que no son el jackpot.

¿Cuáles son los premios de Mega Millions?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios. Los ganadores pueden obtener desde 10 dólares hasta 10 millones de dólares en premios fijos, además del jackpot progresivo, cuyo valor puede alcanzar cientos de millones de dólares.

¿Qué es el multiplicador de Mega Millions?

El multiplicador es una función incorporada en cada boleto y puede aumentar los premios secundarios entre 2x y 10x. Esta característica se asigna aleatoriamente y aparece impresa en el boleto.

¿Qué opciones tengo si gano el jackpot de Mega Millions?

Los ganadores del premio mayor pueden elegir entre:

Opción en efectivo (Cash Option) Opción anualidad (Annuity Option) Recibir un pago único por el valor actual del jackpot. Cobrar el premio mediante un pago inicial seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año.

¿Se puede reclamar el jackpot de forma anónima?

La posibilidad de permanecer en el anonimato depende de las leyes de cada estado o jurisdicción participante. Algunas loterías exigen la divulgación pública de los ganadores, mientras que otras la permiten de forma limitada o completa.

¿Cuánto tiempo hay para reclamar un premio?

El plazo de reclamación varía según la jurisdicción. Dependiendo del estado donde se compró el boleto, los ganadores pueden disponer de entre 90 días y un año para cobrar el premio.

¿Qué ocurre si pierdo mi boleto?

Mega Millions y las loterías participantes no se responsabilizan de boletos perdidos o robados. Por ello se recomienda firmar el reverso del boleto inmediatamente después de la compra.

¿Los premios de Mega Millions pagan impuestos?

Sí. Todos los premios están sujetos a impuestos federales y, dependiendo del estado, también pueden aplicarse impuestos estatales o locales.

¿Qué pasa con los premios no reclamados?

Si un jackpot o cualquier premio no se reclama dentro del plazo establecido, los fondos se redistribuyen según las normativas de cada jurisdicción. En muchos casos, el dinero se destina a educación, becas u otros programas públicos.

¿Cómo se calculan los jackpots de Mega Millions?

Las estimaciones del jackpot se basan en proyecciones de ventas de boletos y en las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años. El valor final del premio puede variar respecto a la cifra anunciada inicialmente.

¿Las ventas de lotería benefician a la comunidad?

Sí. Una parte significativa de los ingresos generados por Mega Millions se destina a programas públicos estatales como educación, becas, servicios para veteranos, desarrollo económico y proyectos medioambientales.

¿Cómo identificar una estafa relacionada con Mega Millions?

Si recibes un correo electrónico, mensaje o llamada indicando que has ganado Mega Millions sin haber comprado un boleto, se trata de una estafa. Los operadores legítimos nunca solicitan pagos anticipados, transferencias bancarias ni información financiera para entregar premios.