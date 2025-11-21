El sorteo del Mega Millions del viernes 21 de noviembre de 2025 está llegando y con un premio mayor que promete cambiarte la vida: un jackpot millonario que vuelve a capturar la atención de todo Estados Unidos. Con un pozo acumulado que no deja de crecer, esta es una de esas oportunidades que no suelen aparecer. Si todavía no decides participar, este podría ser el momento ideal para tentar a la suerte y soñar en grande.

Jugar es fácil: solo necesitas elegir tus números o dejar que el sistema lo haga por ti con un Quick Pick. Con el nuevo precio de US$5 por jugada y la Mega Ball que ahora va del 1 al 24, el juego ofrece mejores características y una dinámica más emocionante.

No importa si eres un jugador frecuente o si quieres probar por primera vez, el sorteo del 21 de noviembre representa una ocasión ideal para apostar por tus sueños y ser parte de uno de los jackpots más esperados de la temporada. ¿Te animas a jugar?

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: AFP)

Resultados Mega Millions, viernes 21 de noviembre de 2025

Números ganadores Mega Ball Por confirmar... Por confirmar...

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 21 de noviembre de 2025?

Por confirmar...

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET) , con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia.

¿Cómo se juega el Mega Millions y cómo se puede ganar el premio mayor?

Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball dorada) , o seleccionar Quick Pick. La persona gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de que haya varios ganadores del premio mayor, este se compartirá.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball, que puede ser de 10 dólares.

Los premios y probabilidades del Mega Millions, una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: Mega Millions)

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo US$5 por jugada . Desde abril de 2025 cada ticket tiene ese precio y viene con el multiplicador integrado, que reemplaza al Megaplier opcional (que costaba $1 adicional con el precio anterior de $2 por ticket).