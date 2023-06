El pasado lunes 12 de junio, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi falleció a los 87 años y su país lo despidió a lo grande con un día de duelo nacional, colocando así todas las banderas de entidades públicas a media asta.

Se instalaron maxi pantallas en las plazas y, según BBC Mundo, el tributo no tiene precedentes, pues el arzobispo de Milán, Mario Enrico, fue quien encabezó el funeral de Estado en la Gran Catedral el pasado miércoles.

¿Quién era Silvio Berlusconi?

Silvio Berlusconi nació en Milán el 29 de setiembre en 1936 y fue uno de los hombres más importantes de Italia tras fundar “Forza Italia”. Fue reconocido por su carácter irreverentes, escándalos sexuales y corrupción.

Su larga trayectoria en la política lo llevó a ser primer ministro en tres periodos, entre 1994-1995; 2001-2006; y 2008-2011. Además, Berlusconi fue senador, pues que ocupó hasta su partida.

“Il Cavaliere”, tal como lo llamaban, fue uno de los hombres más influyentes del país europeo y la actual primera ministra Giorgia Meloni, lo tildó de “un luchador sin miedo a defender sus convicciones”.

Asimismo, fue propietario de Mediaset, Fininvest, y dirigente de AC Milán durante 1986 y 2027, hasta que se vio envuelto en escándalos de dinero.

Se conoce que falleció a los 86 años a causa de una leucemia mielomonocítica crónica, enfermedad detectada en el 2022. Fue ingresado en el hospital San Raffaele de Milán hace un par de semanas y estuvo ingresado hasta el día de su muerte.

¿La heredera?

Berlusconi no solo fue exprimer ministro, si no que trabajó en medios de comunicación, sector inmobiliarios, finanzas, cine y deporte. Es considerado uno de los hombres más ricos de Italia y la revista Forbes comentó que los activos de sus empresas valen US$ 6,500 millones.

Cabe señalar que el político tiene dos hijos de su primer matrimonio y tres del segundo. Todos participan en Fininvest y el futuro de la misma dependerá de cómo ha distribuido la participación del 61% que el padre mantenía en su holding.

Aunque se espera que su hija mayor, Marina de 56 años, sea la mayor heredera.

El presidente italiano Sergio Mattarella (derecha) saludando a la hija del difunto exprimer ministro italiano y magnate de los medios Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi y su hermano Pier Silvio Berlusconi en el funeral de estado de Berlusconi. (Foto de Handout / Oficina de Prensa del Quirinale / AFP)

Ala fortuna se suma las villas de lujo del político de derecha. Según BBC Mundo, la Villa San Martino en Acore, al noreste de Milán, tiene 3,500 m2 y data del siglo XVIII.

Cuenta, también, con casas en el lago Maggiore en Roma, en Cannes, el Caribe y más lugares. No obstante, la más grande es la Villa Certosa, una mansión en Cerdeña donde recibió a diferentes líderes mundiales como Vladimir Putin de Rusia y George W. Bush de Estados Unidos.

Cuenta con 126 habitaciones, un parque temático y un volcán falso que hace erupción de lava. El medio británico afirma que el valor se estima en US$ 280 millones.

El futuro de “Forza Italia”

El partido político “Forza Italia” podría verse perjudicado ante la falta de Berlusconi, pues el partido gira en torno a su personalidad.

Según BBC, muchos italianos votan por su partido siendo leales a Silvio, por lo que será complicado encontrar un sucesor que cause simpatía.

El citado medio añade que es posible que el partido busque a la familia, por lo que los dos hijos mayores, Marina y Pier Silvio podrían convertirse en políticos.

Del mismo modo, Berlusconi era quien apoyaba económicamente el partido y sin esa ayuda “Forza Italia” no tendría posibilidades de sobrevivir.

Cabe señalar que Berlusconi tuvo varios problemas de salud en los últimos años y sus hijos evitaron ser el centro de atención todos estos años.

