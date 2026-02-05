SAN FRANCISCO.- Cuando Jon Hamm asistió por primera vez a los NFL Honors, la premiación anual de la liga aún estaba encontrando su camino. Era una adición relativamente nueva a la semana del Super Bowl que aún no había definido completamente en qué se convertiría.

Ahora, el actor ganador del Emmy subirá al escenario como anfitrión mientras los NFL Honors celebran su 15º aniversario el jueves por la noche en San Francisco. El espectáculo, que se transmitirá por NBC y NFL Network, servirá como colofón a la temporada, solo unos días antes del Super Bowl.

“No sabían realmente en qué se iba a convertir, pero fue divertido”, dijo Hamm el miércoles después de los ensayos en el Palacio de Bellas Artes. El actor comentó que disfrutó viendo a Alec Baldwin presentar la primera ceremonia en 2012.

Hamm aporta una amplia experiencia como anfitrión, habiendo liderado previamente programas que van desde Saturday Night Live hasta los ESPYs. Pero expresó que los NFL Honors requieren un enfoque específico.

“No estamos tratando de innovar en la comedia ni de hacer algo que vaya a ofender a alguien”, manifestó Hamm, quien ganó un Emmy en 2015 por su interpretación de Don Draper en “Mad Men” de AMC. También ha aparecido en proyectos como “30 Rock”, “The Morning Show” y ahora en la serie de Apple TV Plus “Your Friends & Neighbors”.

“Estamos aquí para celebrar a los jugadores y su temporada y luego poner a todos de buen humor... Creo que va a ser un Super Bowl bastante bueno”, expresó.

Bad Bunny se presenta durante los iHeartRadio Music Awards en Los Ángeles el 17 de marzo de 2025. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Más allá del fútbol, Hamm comentó que la semana del Super Bowl refleja un momento cultural más amplio, incluyendo el ascenso de estrellas de la música global como Bad Bunny, quien encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl después de una gran noche en los Grammy, donde su disco “Debí tirar más fotos” ganó el premio al álbum del año. Es la primera vez que un álbum completamente en español se lleva el premio principal.

“Me alegró ver su éxito en los Grammy”, dijo Hamm, quien asistió a la histórica residencia de Bad Bunny en 2025. Él y el superastro puertorriqueño se han hecho amigos e incluso cumplen años el mismo día.

“Fue elocuentemente hermoso... Es un tipo muy inteligente. Es un artista maravilloso, el artista más escuchado en el mundo por una razón”, comentó. “Es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que el compromiso es la clave. Así que lo aplaudo como artista y como compañero Piscis y compañero de cumpleaños del 10 de marzo. Es un buen tipo”.

Hamm señaló que los NFL Honors se han convertido en algo significativo para los jugadores de toda la liga, especialmente aquellos cuyos logros no siempre están vinculados al éxito en la postemporada. Destacó resultados individuales sobresalientes que aún merecen reconocimiento.

“Tienes a tipos como Myles Garrett rompiendo el récord de capturas”, dijo Hamm. “No está cerca del Super Bowl, pero sigue siendo algo que celebrar, ¿verdad?”.

Los NFL Honors han evolucionado hasta convertirse en una noche que los jugadores anticipan, comentó Hamm, en parte por la rara oportunidad que les brinda de reunirse en un solo lugar.

“Están en una sala con sus compañeros. Todos conocen a todos”, expresó. “Solo juegan 17, 18 partidos... Es agradable para ellos ser celebrados como deberían”.

Fanático del fútbol de toda la vida, Hamm creció en St. Louis siguiendo a los Cardinals y Rams antes de apoyar a los Chiefs de Kansas City. Presentar la ceremonia, dijo, significa dejar de lado las lealtades a los equipos.

“No se trata de un equipo”, dijo Hamm. “Se trata de honrar la temporada”.

Aunque los NFL Honors celebran logros anuales, Hamm comentó que la noche se trata, en última instancia, de reunir a las personas antes del enfrentamiento del Super Bowl entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra. Dijo que la ceremonia es un punto de encuentro durante la semana.

“El aperitivo”, comentó. “Eso es lo que es”.