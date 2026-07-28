La cantante colombiana Shakira marcó un antes y un después con la frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” (Women don’t cry anymore, women invoice o Women don’t cry anymore, women bill en inglés), surgida de su exitosa colaboración con Bizarrap. Este mensaje, que se viralizó en redes sociales y medios internacionales, se ha convertido en un símbolo de empoderamiento económico y emocional para millones de mujeres latinas. A continuación, analizamos esta “Cita del día” explicándote su significado y cómo esta expresión puede inspirarte a tomar el control de tu historia.

Shakira celebra el triunfo de Francia en el Mundial con fotografía junto al padre de Kylian Mbappé. (Foto: Instagram / @shakira)

¿De dónde sale la frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” de Shakira?

La cita pertenece a la BZRP Music Sessions Vol. 53, la colaboración entre Shakira y el productor argentino Bizarrap lanzada en enero de 2023. En esta canción, Shakira transforma una ruptura amorosa en un discurso de fuerza y autonomía, usando la música como terapia y como medio para recuperar su narrativa personal.

Esta línea en particular destaca como uno de los versos más poderosos del tema, al conectar el dolor emocional con la decisión de convertir ese momento en crecimiento, trabajo y éxito profesional. Más allá del contexto específico, la frase se ha apropiado como eslogan de empoderamiento económico femenino en toda Latinoamérica y la diáspora latina en Estados Unidos.

¿Qué significa “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” de Shakira?

Empoderamiento económico femenino De la vulnerabilidad a la acción La idea central de la frase es clara: las mujeres no solo sobreviven a las crisis emocionales, también las convierten en oportunidades para fortalecerse y generar ingresos propios. Diversos análisis apuntan a que el verso subraya la importancia de la independencia económica como herramienta de libertad y equidad de género, especialmente en contextos donde muchas mujeres dependen de sus parejas. Críticos y fans han señalado que, en la canción con Bizarrap, Shakira pasa del duelo a la determinación: “te creíste que me heriste y me volviste más dura” y, más adelante, remata con “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. El mensaje no niega el dolor, pero propone una salida: transformar esa experiencia en fuerza, acción y proyectos concretos. Para la comunidad hispana en Estados Unidos —donde miles de mujeres migrantes emprenden negocios, estudian, trabajan y sostienen familias— esta cita se lee como un recordatorio de que el trabajo, el talento y la creatividad son medios para “facturar” y construir su propio camino. Para quienes consumen la música de Shakira desde ciudades como Miami, Nueva York, Houston, Chicago o Los Ángeles, la frase funciona como un mantra diario: sí, se vale llorar; pero luego toca levantarse, trabajar y apostar por uno mismo.

Shakira tiene un dominio perfecto de los idiomas inglés, italiano, portugués y catalán. (Crédito: @shakira / Instagram)

Cómo aplicar la frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” de Shakira en tu día a día

Si eres parte de la diáspora latina en Estados Unidos, esta cita de Shakira puede ayudarte a resignificar tu rutina:

En el trabajo : recordar que cada turno, cada proyecto freelance o cada emprendimiento es parte de tu propia factura; estás invirtiendo en tu futuro.

: recordar que cada turno, cada proyecto o cada emprendimiento es parte de tu propia factura; estás invirtiendo en tu futuro. En tu economía personal : priorizar tu autonomía financiera, aprender sobre ahorro, inversión y negocios, y entender que tu esfuerzo merece reconocimiento y remuneración justa.

: priorizar tu autonomía financiera, aprender sobre ahorro, inversión y negocios, y entender que tu esfuerzo merece reconocimiento y remuneración justa. En tu vida emocional: asumir que el dolor no te define; tu respuesta ante él sí. Convertir las crisis en procesos de crecimiento es también una forma de “facturar” en autoestima.

¿Cuál es la conexión de la frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” de Shakira con el público latino?

Shakira ha dedicado varios de sus reconocimientos a los latinos, especialmente en escenarios de Estados Unidos como los MTV Video Music Awards y las galas de Billboard, donde ha enfatizado que las mujeres son más fuertes, valientes e independientes de lo que se les enseñó a ser. Ese discurso dialoga directamente con la vida de la mujer latina que trabaja, cría hijos, estudia y se reinventa en un país nuevo. En pocas palabras, es una forma de hablarle directamente a esa experiencia de resiliencia y esfuerzo que la caracteriza.

Debate y lecturas críticas de la frase de Shakira

No todo el mundo interpreta el verso de la misma manera. Si bien algunos subrayan el potencial empoderador del mensaje; otros cuestionan si se centra demasiado en el dinero o si refuerza ciertos estereotipos.

Visión positiva Críticas Organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Chile han celebrado la frase como una llamada al empoderamiento económico de las mujeres, vinculado a igualdad salarial y reducción de la pobreza. Ciertos sectores consideran que el mensaje puede ser leído como falta de sororidad hacia otras mujeres o como una glorificación del éxito económico sin contemplar las desigualdades estructurales.

La frase de “las mujeres facturan” se complementa con otros mensajes recientes de Shakira sobre amor propio y autenticidad. En su discurso al recibir el premio Billboard “Mujer del Año”, la artista afirmó que las mujeres son más fuertes, valientes e independientes de lo que creen, y que llega un momento en el que la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de una misma.

Estas alocuciones refuerzan la idea de que el verdadero giro está en priorizar tu bienestar emocional y tu autenticidad; y la independencia económica y el amor propio van de la mano, es decir, facturar puede ser también un símbolo de romper con relaciones y dinámicas que no te permiten crecer.