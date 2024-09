Bill Gates, cofundador de Microsoft y destacado filántropo, ha dejado claro que la idea de trabajar menos de tiempo completo le resulta “horrible”. A los 68 años, Gates ha manifestado su deseo de seguir los pasos de su amigo Warren Buffett, el icónico inversor que continúa trabajando como presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway a los 94 años. En una entrevista con CNBC Make It, Gates comentó: “Mi amigo Warren Buffett todavía viene a la oficina seis días a la semana. Así que espero que mi salud me permita ser como él”.

Actualmente, Gates se mantiene muy activo. Aunque sigue siendo un “asesor tecnológico” de Microsoft, gran parte de su tiempo está dedicado a abordar problemas globales críticos a través de su fundación. Con una fortuna estimada en 128.000 millones de dólares, Gates enfoca sus esfuerzos en combatir enfermedades, reducir la pobreza, enfrentar el cambio climático y mejorar el acceso a la atención sanitaria y la educación.

LO QUE SE VIENE EN LA VIDA DE BILL GATES

Uno de los proyectos más recientes de Gates es una docuserie de cinco partes para Netflix, titulada “¿Qué viene a continuación? El futuro con Bill Gates”, que se estrena el 18 de septiembre. Además, la Fundación Bill y Melinda Gates celebrará su 25º aniversario el próximo año, y Gates está particularmente enfocado en erradicar enfermedades como la polio y la malaria. “Queremos reducir a la mitad las muertes infantiles, de 5 millones a 2,5 millones”, afirmó Gates.

Gates ha revelado que su intención es seguir trabajando al menos 10 años más, aunque espera poder extender este período a 20 o 30 años si su salud lo permite. “Básicamente, puedo comprar todo lo que quiera, pero no puedo comprar tiempo”, mencionó Buffett durante una entrevista conjunta con Gates en 2017. Este enfoque refleja un cambio significativo desde sus primeros días en Microsoft, cuando su dedicación al trabajo era casi extrema. En sus inicios, Gates no creía en fines de semana ni en vacaciones, y su actitud exigía un compromiso total de sus empleados.

No obstante, con el tiempo, Gates aprendió a adoptar un enfoque más equilibrado. Warren Buffett jugó un papel clave en este cambio, aconsejándole que no era necesario llenar cada minuto de su agenda para ser considerado un empresario serio. Gates recordó: “Fue Buffett quien me convenció de que debía ser más indulgente con mis empleados y conmigo mismo”.

Bill Gates es una de las personas con más dinero en el mundo (Foto: Etienne Laurent / AFP)

UNA VIDA MÁS EQUILIBRADA

Hoy en día, Gates se toma el tiempo para disfrutar de actividades personales como el tenis y la lectura, dedicando hasta tres horas al día a los libros. Además, sigue interesado en aprender sobre diversos temas, incluyendo la enfermedad de Alzheimer y los avances en inteligencia artificial. “Ayer me dediqué a la enfermedad de Alzheimer”, comentó Gates. “Intelectualmente, en términos de mantenerse al día, incluso solo en lo que respecta a la inteligencia artificial, lleva mucho tiempo. Pero aun así es increíblemente gratificante”.

Bill Gates sigue comprometido con sus proyectos filantrópicos y su trabajo, mientras busca un equilibrio entre la dedicación profesional y el tiempo personal. Su legado y esfuerzos continúan marcando una diferencia significativa en el mundo.