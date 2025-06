Un intérprete afgano que trabajó con las fuerzas armadas de Estados Unidos durante tres años fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un tribunal federal de San Diego, lo que ha desatado una fuerte preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes.

Tras su primera audiencia judicial, un solicitante de asilo fue arrestado en un pasillo del tribunal. Agentes, que se acercaron mientras estaba con su abogado, lo esposaron después de confirmar su identidad. El incidente fue grabado en video y difundido por medios locales como FOX 5/KUSI.

Había servido como intérprete del Ejército y tenía visa en trámite

El abogado Brian McGoldrick informó que su cliente, cuya identidad se mantiene confidencial por seguridad, colaboró como intérprete para el Ejército estadounidense antes de la toma de poder talibana en 2021. Además, el detenido y sus hermanos operaban una empresa de logística que proveía materiales a las tropas estadounidenses en Afganistán.

Tras huir de Afganistán por amenazas del régimen talibán, el hombre viajó a Irán, luego a Brasil con una visa humanitaria, y finalmente cruzó América a pie hasta llegar legalmente al puerto de entrada de San Ysidro, en California, el 6 de julio de 2024. Actualmente tiene en trámite una visa especial de inmigrante (SIV) y no posee antecedentes penales.

ICE se encarga de identificar las actividades criminales y eliminar los puntos débiles que representan una amenaza para la seguridad fronteriza. (Foto: AFP)

AfghanEvac: “Si lo deportan, está muerto”

El caso ha causado indignación en AfghanEvac, una organización sin fines de lucro que brinda asistencia a afganos aliados de EE.UU. en situaciones similares. Su presidente, Shawn VanDiver, fue tajante:

“Si los envían de regreso, están muertos”. VanDiver también contó que la esposa del detenido fue amenazada por los talibanes durante una boda familiar, evento en el cual uno de sus hermanos fue asesinado.

¿Nueva táctica del gobierno para acelerar deportaciones?

Según el abogado Saman Nasseri, el reciente arresto es parte de una táctica más amplia en los tribunales de inmigración. ICE, empleando una tecnicidad legal, estaría alegando errores en las Notificaciones de Comparecencia (NTA) para desechar casos, detener a migrantes durante sus juicios e iniciar procesos de deportación acelerada.

“Esto se está convirtiendo en una práctica común. Es preocupante porque se vulneran principios básicos de debido proceso”, señaló Nasseri.

McGoldrick criticó al gobierno por su falta de transparencia en este caso. Señaló que el abogado gubernamental se negó a proporcionar detalles cuando se le pidió información adicional sobre la NTA y el sobreseimiento.

Detenido en Otay Mesa y sin certeza sobre su futuro

Actualmente, el hombre se encuentra recluido en el centro de detención de Otay Mesa, a la espera de una nueva audiencia de asilo programada para septiembre. Según su abogado, podría pasar meses detenido hasta que se resuelva su situación migratoria.

“Realmente es a discreción del ICE retenerlo o no. Y lo más grave es que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Afganistán. No sabemos a dónde lo enviarían si lo someten a deportación acelerada. Es aterrador”, concluyó McGoldrick.

Un hombre afgano escapó de los talibanes y llegó legalmente a Estados Unidos; ahora, podría ser deportado pese a haber servido como aliado clave del ejército americano. (Foto: Getty Images)

Qué hacer si eres detenido por ICE

La siguiente información puede ayudarle a protegerse a usted y a su familia y defender sus derechos.

Primero debes crear un plan de seguridad, es decir, identifica tus contactos de emergencia y memorice sus números de teléfono. Luego, proporcione a la escuela o guardería de su hijo un contacto de emergencia para recoger a su hijo.

También debes proporcionar autorización por escrito para que su contacto de emergencia tome decisiones médicas y legales para su hijo. Dígale a sus seres queridos que si ICE lo detiene, pueden intentar usar el localizador de detenidos en línea de ICE para encontrarlo.

Además, debes defender tus derechos. Todas las personas en los Estados Unidos tienen protecciones constitucionales, incluido el derecho a permanecer en silencio cuando son interrogadas o arrestadas por agentes de inmigración. Ser detenido por agentes de inmigración u otros agentes de la ley puede ser aterrador, pero es importante mantener la calma.

¿Qué hacer si necesitas ayuda?

Soporte de emergencia las 24 horas: Para soporte de emergencia 24/7, contacte la Línea Directa de Apoyo Familiar de ICIRR al 1-855-HELP-MY-FAMILY (1-855-435-7693). Encuentre recursos adicionales en esta web oficial.