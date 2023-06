El empleo en Lima Metropolitana en el trimestre móvil marzo-mayo continuó desacelerándose. Se registraron 5.2 millones de trabajadores, lo que representó un crecimiento de solo 1% respecto al similar periodo del 2022, de acuerdo con el INEI.

Ana Reátegui, economista y docente en ESAN, agregó en Gestión a la N que con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) tan bajo como 1%, no se generará más empleo.

“Si las perspectivas de crecimiento en el país están bastante cautas, para no decir que el PBI no va a responder como se hubiera esperado, esa cautela se transmite al sector privado que es el que contrata más en el campo de la formalidad”, dijo.

“Entonces, las plazas no están siendo cubiertas al 100%, están tratando de optimizar con el mismo personal que ya tienen; o incluso contratan a personal a corto plazo, por tres o cuatro meses, mientras duran coyunturas particulares como las fiestas patrias o Navidad”, sostuvo.

Asimismo, dijo que las empresas no están arriesgando a cargarse costos fijos permanentes, “y eso impacta al empleo de calidad y contra las familias que no ven claro cómo será su proyección de ingresos en un horizonte mediano”.

El problema: la baja ejecución de recursos

Reátegui comentó además que el problema en sí en Perú no es la falta dinero en el Estado, sino que pasa por la falta de gerencia y que ese capital se concretice en obras concretas.

“Tener dinero no te asegura que las cosas se hagan. El problema en Perú no es el dinero, es que no se traduce en acción a la velocidad que el país necesita crecer. Crecer a tasas tan bajas ya condiciona de por sí la situación del empleo”, dijo.

Para la economista, el sector privado se sentiría tranquilo y con confianza si se creara un equipo con gente que logrará que se ejecuten un número de obras por región. “Que vean el mapa de cómo se va a ejecutar la inversión pública con fechas y plazos. Saber que se está ejecutando dará confianza al sector privado, pero decir que hay mil millones o 10 mil millones, sin un plan claro, no dice mucho”.

