Para responder a la pregunta, Clinton explica que la mayoría de las mujeres que han sido elegidas como jefas de gobierno provienen de países con sistemas parlamentarios, como Margaret Thatcher (Reino Unido) o Indira Gandhi (India). “En un sistema parlamentario los miembros del partido eligen al líder y eso es una ventaja para una mujer, porque la conocen personalmente y trabajan con ella. Entonces, ven su talento y la eligen”, opina la exprimera dama.

Precisa, sin embargo, que en casi todo los sistemas presidenciales, el partido también es un actor importante. “En Chile, mi amiga Michelle Bachelet fue electa dos veces. El partido la apoyó, prácticamente la ungió”.

¿Qué pasa, entonces, en Estados Unidos? “Aquí tenemos los juegos del hambre”, afirma Clinton. “Es una experiencia muy difícil y debería serlo porque es un país muy duro para llegar a la presidencia y luego gobernar”.

¿La verdadera razón?

La exsecretaria de Estado insiste en que hay otros motivos, además de los institucionales, por los cuales Estados Unidos aún no ha elegido a una mujer como presidenta. “La imagen que los estadounidenses tenemos en nuestras cabezas sobre los presidentes no incluye a mujeres”, sentencia. “Ha habido algunos casos en los que mujeres han interpretado a presidentes, como Geena Davis (en alusión a su personaje en la serie de televisión Commander in Chief), (…), pero aún nos preguntamos si realmente una mujer puede dirigir a la mayor economía del mundo y ser comandante en jefe del ejército estadounidense”.

“La respuesta es obviamente sí”, replica la misma Clinton. Si bien reconoce que hay un porcentaje de estadounidenses reticentes y preocupados por contar con una presienta mujer, cree que el número está disminuyendo, principalmente por los jóvenes.

“Entonces, ¿estás diciendo que si Kamala midiera 1.90 y fuera un hombre blanco que se pareciera a Joe (Biden) o a Bill (Clinton), (el resultado) no estaría tan apretado?”, le pregunta Brzezinski a Clinton. “Eso es lo que estoy diciendo”, enfatiza durante una conversación con la periodista en Carnegie Hall, en Nueva York, por la presentación de su más reciente libro, “Something lost, something gained” (“Algo perdido, algo ganado”), que más se pareció a un evento electoral en favor de Harris, coincidentemente a menos de una semana de las elecciones.

Hillary Clinton y la periodista Mika Brzezinski en un conversatorio en Nueva York.

Clinton indicó que está “impresionada” por lo hecho por Harris y su candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, durante la campaña electoral. De hecho, la calificó de “casi impecable”. Dijo que ella “trapeó el piso” con Trump durante el debate televisado y consideró que “tiene el carácter, el temperamento y los valores” para ser presidenta de Estados Unidos.

Asimismo, resaltó que “las encuestas no son confiables” y abogó por ir a votar este 5 de noviembre, ya que será una elección voto a voto. Clinton se llamó a sí misma una optimista cautelosa debido a que cree que la campaña de Harris es muy sólida.

Por otro lado, en varias oportunidades describió a Trump con el término “fascista” y lo acusó de tener una agenda “sexista y antifemenina”. Aseguró, además, que “debemos temer al futuro” ante un segundo mandato del republicano. Sostuvo que ese escenario “haría a Estados Unidos más débil, más vulnerable y que nuestros aliados en el mundo tengan un sentimiento de abandono”, y pondría en duda la paz y la prosperidad en el mundo.

LE PUEDE INTERESAR