FOTOGALERÍA. Hoy en día debido a la pandemia COVID-19, poder trabajar desde casa es un sueño para millones de personas. Ya sea por el distanciamiento social, trabajar por cuenta ajena o propia, la libertad de poder establecer nuestros propios horarios y compatibilizar tu vida profesional con la familiar o personal no tiene precio. También, gracias a la Internet rápida y otras herramientas tecnológicas, trabajar desde casa es la meta de muchas personas, según Megaricos.

Si eres una de estas personas, pero no sabes por dónde empezar, en este artículo te presentamos una guía completa para trabajar desde casa que incluye una lista con los 17 mejores trabajos desde casa que puedes hacer como independiente o freelance, los pasos que debes seguir para trabajar desde casa, y varios consejos y recursos que te ayudarán a trabajar desde tu hogar.

Para tus conocimientos, “llevo varios años trabajando desde casa, primero como empleado y luego como emprendedor, y reconozco que nunca ha existido un mejor momento para trabajar desde casa como ahora.”

Ventajas de trabajar desde casa

Si ya estás convencido de trabajar desde casa, puedes pasar a la siguiente sección en donde te presentaremos nuestra lista de trabajos desde casa; pero si aún no lo estás, a continuación te presentamos algunas de las principales ventajas que conlleva trabajar desde casa que terminarán de convencerte:

Trabajas en un ambiente cómodo : trabajas en un ambiente cómodo ya que trabajas en un ambiente que te es familiar, en donde nadie te está controlando y, por tanto, en donde te puedes vestir con la ropa que desees, en donde puedes tener a la mano todo lo que necesites, y en donde puedes escoger tu escritorio, tu silla, y la decoración y la distribución de los elementos que conforman tu lugar de trabajo.

: trabajas en un ambiente cómodo ya que trabajas en un ambiente que te es familiar, en donde nadie te está controlando y, por tanto, en donde te puedes vestir con la ropa que desees, en donde puedes tener a la mano todo lo que necesites, y en donde puedes escoger tu escritorio, tu silla, y la decoración y la distribución de los elementos que conforman tu lugar de trabajo. Trabajas cerca de tus seres queridos : trabajas cerca de tus seres queridos, lo cual te permite, por ejemplo, estar con tus familiares inmediatamente después de que termines de trabajar, tomarte un descanso para estar con ellos en el momento que lo desees, y poder atenderlos ante cualquier problema que puedan tener.

: trabajas cerca de tus seres queridos, lo cual te permite, por ejemplo, estar con tus familiares inmediatamente después de que termines de trabajar, tomarte un descanso para estar con ellos en el momento que lo desees, y poder atenderlos ante cualquier problema que puedan tener. No tienes que lidiar con personas molestas : no tienes que lidiar con personas molestas que nunca faltan en toda empresa, tales como personas a las que les gusta hablar a escondidas de otros o que paran interrumpiendo a los demás, e incluso, no tienes que lidiar con un jefe, ya que a pesar de que podrías seguir teniendo uno, no tienes que estar tratándolo en persona.

: no tienes que lidiar con personas molestas que nunca faltan en toda empresa, tales como personas a las que les gusta hablar a escondidas de otros o que paran interrumpiendo a los demás, e incluso, no tienes que lidiar con un jefe, ya que a pesar de que podrías seguir teniendo uno, no tienes que estar tratándolo en persona. Puedes establecer tus propios horarios : puedes establecer tus propios horarios y así, por ejemplo, además de determinar la hora en que empezarás y terminarás de trabajar, tomarte un descanso en el momento que lo desees, dejar de trabajar cuando termines de realizar tu trabajo y no cuando el reloj marque una hora, y darte un tiempo para hacer algo que te gustaría hacer tal como ver un evento en la televisión.

: puedes establecer tus propios horarios y así, por ejemplo, además de determinar la hora en que empezarás y terminarás de trabajar, tomarte un descanso en el momento que lo desees, dejar de trabajar cuando termines de realizar tu trabajo y no cuando el reloj marque una hora, y darte un tiempo para hacer algo que te gustaría hacer tal como ver un evento en la televisión. Ahorras tiempo : ahorras tiempo ya que no lo desperdicias en alistarte (por ejemplo, en ponerte una corbata), en arreglarte (por ejemplo, en maquillarte), en alistar tu ropa y tus cosas para el día siguiente (por ejemplo, en planchar tus camisas), y en acudir a un lugar de trabajo, sobre todo si este está lejos y, tal como sucede en la mayoría de ciudades en los países de habla hispana, al hacerlo tienes que lidiar con el tráfico.

: ahorras tiempo ya que no lo desperdicias en alistarte (por ejemplo, en ponerte una corbata), en arreglarte (por ejemplo, en maquillarte), en alistar tu ropa y tus cosas para el día siguiente (por ejemplo, en planchar tus camisas), y en acudir a un lugar de trabajo, sobre todo si este está lejos y, tal como sucede en la mayoría de ciudades en los países de habla hispana, al hacerlo tienes que lidiar con el tráfico. Ahorras dinero : también ahorras dinero ya que no tienes que gastar en pasajes para acudir a un centro de trabajo, o en gasolina si es que vas en tu propio automóvil, no tienes que estar comprando ropa formal para ir a trabajar, no tienes que gastar en comer fuera de casa, y evitas la tentación de estar comprándote cafés o snacks (lo cual a su vez te ayuda a comer de manera más saludable).

: también ahorras dinero ya que no tienes que gastar en pasajes para acudir a un centro de trabajo, o en gasolina si es que vas en tu propio automóvil, no tienes que estar comprando ropa formal para ir a trabajar, no tienes que gastar en comer fuera de casa, y evitas la tentación de estar comprándote cafés o snacks (lo cual a su vez te ayuda a comer de manera más saludable). Tienes menos estrés: finalmente, tienes menos estrés ya que, entre otras cosas, trabajas en un ambiente cómodo, no tienes que lidiar con personas molestas, no tienes un jefe que te esté controlando, no tienes que estar pendiente de empezar a trabajar y dejar de hacerlo a una determinada hora, puedes tomarte un descanso cuando lo creas conveniente, evitas comer comida chatarra, y no tienes que lidiar con el tráfico.

Desventajas de trabajar desde casa

Tal como hemos visto, trabajar desde casa conlleva varias ventajas; pero para ser justos, también conlleva algunas desventajas (aunque ninguna con la que no se pueda lidiar tal como veremos más adelante) que también deberías tomar en cuenta si es que aún no has tomado la decisión hacerlo, siendo algunas de las principales:

No tienes interacción con otras personas : no tienes mucha interacción física con otras personas (lo cual podría disminuir tu motivación y productividad, y hasta crearte un sentimiento de soledad), ni muchas posibilidades de conocer a otras personas (lo cual podría limitarte la posibilidad de conocer personas que podrían ayudarte a desarrollar profesionalmente o significar una oportunidad de negocio).

: no tienes mucha interacción física con otras personas (lo cual podría disminuir tu motivación y productividad, y hasta crearte un sentimiento de soledad), ni muchas posibilidades de conocer a otras personas (lo cual podría limitarte la posibilidad de conocer personas que podrían ayudarte a desarrollar profesionalmente o significar una oportunidad de negocio). Puedes perder motivación : al no tener un jefe que te esté presionando, controlando o simplemente pendiente de lo que haces, al no tener personas con las cuales puedas interactuar, y al no tener personas que te puedan ayudar ante cualquier problema que puedas tener (por ejemplo, una duda sobre cómo hacer una tarea, o un problema con tu computadora), puedes perder motivación y, con ello, disciplina y productividad.

: al no tener un jefe que te esté presionando, controlando o simplemente pendiente de lo que haces, al no tener personas con las cuales puedas interactuar, y al no tener personas que te puedan ayudar ante cualquier problema que puedas tener (por ejemplo, una duda sobre cómo hacer una tarea, o un problema con tu computadora), puedes perder motivación y, con ello, disciplina y productividad. Puedes tener distracciones: al no tener a alguien que esté controlando lo que haces, al tener cerca cosas que podrían distraerte, y al tener familiares que podrían no ser muy conscientes de que tu trabajo es tan importante como cualquier otro y que, por tanto, podrían estar interrumpiéndote constantemente o hacer bulla cerca del lugar en donde trabajas, es fácil que tengas distracciones que podrían hacerte perder concentración y productividad.

Como mencionamos antes, estos son desventajas que muchas personas, como ejemplo: yo, pueden lidiar con ellas sin ningún problema.

Trabajos desde casa

Para trabajar desde casa, en caso de que ya tengas un empleo en una empresa, y dependiendo del tipo de empleo que sea, lo primero que podrías hacer es pedirle a tu jefe realizar tus funciones o tareas en tu hogar.

Para convencerlo, además de mencionarle las ventajas que le puede significar a una empresa permitirle a sus trabajadores que trabajen desde casa, tales como un aumento de la productividad y una reducción de costos, podrías proponerle hacer una prueba de una o dos semanas para demostrarle que efectivamente mejorarías tu productividad y le implicarías un menor costo.

Pero si tu jefe no acepta tu propuesta, tu tipo de empleo no te lo permite, o simplemente no tienes uno, básicamente tienes dos alternativas: buscar un empleo en una empresa que te permita trabajar desde casa (trabajar desde casa como dependiente), o trabajar desde tu hogar como independiente o freelance.

Buscar un empleo en una empresa que te permita trabajar desde casa

Buscar un empleo en una empresa que te permita trabajar desde casa implica buscar un empleo en una empresa que te permita realizar tus funciones o tareas en tu hogar.

En comparación con trabajar desde casa como independiente o freelance, buscar un empleo en una empresa que te permita trabajar desde casa presenta las siguientes ventajas y desventajas:

Ventajas:

Puedes tener un sueldo fijo y beneficios laborales tales como seguros y vacaciones.

Puedes llegar a tener una relación laboral a largo plazo con la empresa (lo cual te permite, por ejemplo, con el tiempo ascender a otros puestos de trabajo).

Desventajas:

No existen muchas ofertas para este tipo de empleo en los países de habla hispana (en donde, a diferencia lo que sucede en países como Estados Unidos y España, el teletrabajo no es algo común).

En Estados Unidos, donde el 35% de los empleados disfrutan de teletrabajo, existen rankings de las mejores compañías con trabajos remotos. En muchos otros países todavía no hay este tipo de informes, pero es buena idea fijarte en el ranking norteamericano para comprobar qué empresas también están presentes en tu país.

Según datos de Adecco, apenas un 1,3% de los empleados por cuenta ajena en España trabaja ocasionalmente desde casa.

Las pocas ofertas de trabajo que existen no suelen ofrecer una buena remuneración ni muchas oportunidades de desarrollo profesional (la mayoría de ofertas para este tipo de trabajo suelen estar relacionados con las televentas y el soporte técnico).

Como todo tipo de empleo, teniendo en cuenta las pocas ofertas que existen y la gran cantidad de personas que postulan a estos trabajos, no es fácil acceder a estos.

Trabajar desde casa como independiente o freelance

Por otro lado, trabajar desde casa como independiente o freelance implica realizar un trabajo o brindar un servicio a un tercero desde tu hogar (generalmente a través de Internet) de manera independiente; es decir, sin que exista una relación de dependencia laboral de por medio.

Ventajas:

Tienes más alternativas de trabajos para elegir (hoy en día, gracias a Internet y otras herramientas tecnológicas, son varios los trabajos desde casa que se pueden hacer como independiente o freelance) y, por tanto, más probabilidades de encontrar un trabajo que sea de tu agrado y en dondepuedas aprovechar tus conocimientos y experiencia, y desarrollarte profesionalmente.

Tienes más probabilidades de generar buenos ingresos (siempre y cuando seas capaz de realizar un trabajo o servicio de buena calidad que te permita tener un buen flujo de clientes dispuestos a pagar lo que pidas por tu trabajo o servicio).

Desventajas:

No tienes un sueldo fijo, sino que tus ingresos dependen de la cantidad de clientes que llegues a tener, y lo que estos estén dispuestos a pagar por tu trabajo o servicio.

A continuación, te presentamos una lista conformada por los 17 mejores trabajos desde casa que puedes hacer como independiente o freelance; pero que en algunos casos también podrías hacer como dependiente para una empresa que te permita trabajar desde tu hogar:

1. Asistente virtual

El servicio de asistente virtual es uno de los servicios cuya demanda más ha crecido en los últimos años debido a la gran cantidad de tareas que hoy en día tienen que hacer las personas, al poco tiempo que tienen para realizarlas, y a las facilidades que brindan Internet y otras herramientas tecnológicas de poder trabajar a la distancia.

Funciones:

Realizar funciones y tareas propias de un asistente administrativo o personal tales como recepción de llamadas telefónicas, manejo de agenda, redacción de documentos, y búsqueda de información en Internet; pero a la distancia, para terceros tales como empresarios, independientes y ejecutivos.

Requisitos:

Experiencia como asistente administrativo o asistente personal, o simplemente experiencia en la realización de tareas administrativas o de gestión.

Dominio de herramientas de comunicación y de gestión de archivos.

Consejo: Una forma efectiva de empezar a trabajar como asistente virtual es registrarte en algún sitio web para freelancers en donde existan ofertas para este tipo de trabajo, o postular a alguna agencia de asistentes virtuales tal como Octhopus o Jobatus.

2. Traductor

En el mundo globalizado en el que vivimos en donde las empresas hacen negocios con otras empresas de países en donde se habla un idioma diferente, y las personas buscan constantemente oportunidades en el extranjero, cada vez son más requeridos los servicios de un traductor.

Funciones:

Traducir diferentes tipos de documentos o textos tales como contratos, manuales, artículos y contenidos de sitios web, para terceros tales como empresas, dueños de pequeños negocios e independientes, además de poder realizar otros servicios relacionados tales como los de interpretaciones y transcripciones.

Requisitos:

Dominio de un idioma extranjero (siendo el inglés el más requerido para este tipo de trabajo).

Buena gramática y ortografía.

Título en traducción (el cual no es un requisito obligatorio, pero contar con uno te permitiría tener más probabilidades de conseguir clientes, además de abrirte el camino para que puedas realizar traducciones certificadas que son las que más suelen pedir las empresas).

Consejo: Una forma efectiva de empezar a trabajar como traductor es registrarte en algún sitio web para freelancers en donde tengan ofertas para este tipo de trabajo, o postular a alguna agencia de traducción tal como One Hour Translation o TextMaster.

3. Desarrollador de softwares

El servicio de desarrollador de softwares o programador es uno de los servicios más demandados debido a la necesidad que existe en las empresas de utilizar softwares o programas que les permitan ser más eficientes en sus procesos, pero también uno de los mejores pagados debido a los conocimientos técnicos que se requieren para poder realizarlo.

Funciones:

Desarrollar softwares para terceros tales como empresas, dueños de pequeños negocios e independientes, además de poder realizar otros servicios relacionados tales como los de dar soporte a softwares ya desarrollados.

Requisitos:

Conocimientos y experiencia en el desarrollo de softwares.

Portafolio de softwares que te sirva de muestra para poder conseguir clientes.

Consejo: Con el fin de promocionar tu servicio, pero también tener un ingreso adicional, además de desarrollar softwares para terceros, podrías también desarrollar tus propios softwares, y luego venderlos, por ejemplo, a través de una página web.

4. Desarrollador de aplicaciones para smartphones

Debido al aumento del número de usuarios de smartphones, y de descargas de aplicaciones para estos dispositivos, cada vez son las empresas y personas que deciden contratar a un desarrollador de aplicaciones para que les desarrolles las suyas.

Funciones:

Desarrollar aplicaciones para smartphones para terceros tales como empresas, dueños de pequeños negocios e independientes.

Requisitos:

Conocimientos y experiencia en el desarrollo de aplicaciones para smartphones.

Portafolio de aplicaciones que te sirva de muestra al momento de buscar clientes.

Consejo: Con el fin de promocionar tu servicio, pero también generar un ingreso adicional, además de desarrollar aplicaciones para terceros, podrías también desarrollar tus propias aplicaciones, y luego venderlas en el mercado de aplicaciones de Android o de iOS.

5. Diseñador web

Debido al aumento del número de personas que acuden a Internet para buscar información sobre algún producto o servicio, y para decidir qué producto o servicio comprar o adquirir, cada vez son más las empresas y personas que deciden contratar a un diseñador web que se encargue de diseñarles sus sitios web.

Funciones:

Diseñar sitios web tales como páginas web de empresas, portales web y tiendas online para terceros tales como empresas, dueños de pequeños negocios e independientes.

Requisitos:

Conocimientos en diseño web.

Portafolio de sitios web atractivos que hayas diseñado que te sirva de muestra para poder conseguir clientes.

Consejo: Si se te hace difícil encontrar trabajo como diseñador web independiente, podrías considerar la posibilidad de buscar un empleo como diseñador web en una empresa que te permita trabajar desde casa, por ejemplo, en sitios web de empleos tales como CompuTrabajo, Bumeran e Indeed.

6. Diseñador gráfico

Debido a la importancia que hoy en día tienen los gráficos en la publicidad de un producto o servicio, cada vez son más las empresas y personas que deciden contratar a un diseñador gráfico que se encargue de diseñar sus gráficos.

Funciones:

Diseñar diferentes tipos de gráficos tales como logotipos, ilustraciones, banners, carteles y afiches, para terceros tales como empresas, dueños de pequeños negocios y dueños de sitios web.

Requisitos:

Conocimientos y experiencia en diseño gráfico.

Portafolio de gráficos atractivos que te sirva de muestra para poder conseguir clientes.

Consejo: Si se te hace difícil encontrar trabajo como diseñador gráfico independiente, podrías considerar la posibilidad de buscar un empleo como diseñador gráfico en una empresa que te permita trabajar desde casa.

7. Creador o editor de videos

Cada vez es mayor el consumo de videos en Internet, y el número de empresas y personas conscientes de esta tendencia así como de la efectividad que tienen los videos a la hora de promocionar un producto o servicio y que, por tanto, deciden contratar a un creador o editor de videos que se encargue de crear o editar los suyos.

Funciones:

Crear o editar videos conformados, por ejemplo, por presentaciones, anuncios y cortos, para terceros tales como empresas, dueños de pequeños negocios y dueños de sitios web.

Requisitos:

Conocimientos y experiencia en el uso de programas para crear y editar videos.

Portafolio de videos atractivos que te sirva de muestra al momento de buscar clientes.

Consejo: Una forma efectiva de promocionar tu servicio es crear un canal en YouTube en donde subas videos que hayas hecho para otros y videos propios, y luego promocionarlo con la ayuda del programa publicitario de YouTube.

8. Community manager

Cada vez es mayor el número de usuarios de redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram, y el número de empresas y personas conscientes de esta tendencia así como de la efectividad que tienen las redes sociales al momento de promocionar un producto o servicio y que, por tanto, deciden contratar a un community manager para que les administre las suyas.

Funciones:

Administrar las redes sociales de terceros tales como empresas, dueños de pequeños negocios y dueños de sitios web, siendo algunas de sus funciones específicas las de publicar contenido con regularidad, responder las consultas y reclamos de los seguidores, y captar la mayor cantidad de estos.

Requisitos:

Conocimientos y experiencia en el manejo de redes sociales (lo cual incluye conocimientos y experiencia en la creación de contenido, y en la edición de imágenes y videos).

Título en community manager (el cual no es requisito obligatorio, pero contar con uno te permitiría tener más probabilidades de conseguir clientes).

Consejo: Una forma efectiva de promocionar tu servicio es crear una página en Facebook en donde publiques información acerca de tu servicio, y contenido de interés para tu público objetivo, y luego promocionarla con la ayuda del programa publicitario de Facebook.

9. Consultor de marketing en Internet

Cada vez es mayor el número de usuarios de Internet y el número de empresas y personas conscientes de esta tendencia así como de la efectividad que tiene Internet a la hora de posicionar una marca o promocionar un producto o servicio y que, por tanto, deciden contratar a un consultor de marketing en Internet o marketing digital que les ayude a hacer marketing en este medio.

Funciones:

Brindar consultoría en diversas áreas relacionadas con el marketing en Internet, tales como formulación y aplicación de estrategias publicitarias, a terceros tales como empresas, independientes y ejecutivos, básicamente con el fin de que puedan posicionar su marca o promocionar su producto o servicio en Internet.

Requisitos:

Conocimientos y experiencia en marketing en Internet.

10. Consultor SEO

Debido a la importancia que hoy en día tienen los resultados de búsqueda de los buscadores como Google al momento de conseguir clientes, y a la gran competencia que existe entre sitios web que buscan estar en los primeros puestos de estos resultados de búsqueda, cada vez son más las empresas y personas que deciden contratar a un consultor SEO que les ayude a posicionar sus sitios web.

Funciones:

Optimizar sitios web de terceros tales como empresas, dueño de pequeños negocios y dueños de sitios web, con el fin de que se posicionen en los primeros lugares de los resultados de búsqueda de los buscadores como Google, y así puedan tener un buen tráfico de visitas.

Requisitos:

Conocimientos y experiencia en SEO (Search Engine Optimization).

11. Asesor de negocios

Debido a la gran cantidad de tareas que implica crear y gestionar un negocio, y a la fuerte competencia que hoy en día existe en el mercado, cada vez son más las personas que terminan aceptando que no pueden saberlo todo, y que debido a ello deciden contratar a un asesor de negocios que los ayude con el suyo.

Funciones:

Asesorar en diversos temas de negocios tales como marketing, ventas y finanzas, a terceros tales como empresarios, dueños de pequeños negocios y emprendedores, básicamente para que pueda sacar adelante sus negocios o resolver algún problema que puedan tener con estos.

Requisitos:

Conocimientos y experiencia en temas de negocios y en la asesoría de estos.

Dominio de herramientas de comunicación y de gestión de archivos.

12. Contador

Debido a la gran cantidad de empresas que se crean cada día y a la necesidad en estas por reducir costos, cada vez son más requeridos los servicios de un contador externo.

Funciones:

Llevar la contabilidad de la empresa, además de poder realizar otras funciones relacionadas tales como declarar impuestos, elaborar y presentar estados financieros, y ayudar en el análisis financiero.

Requisitos:

Conocimientos y experiencia en llevar la contabilidad de una empresa.

Título de contabilidad.

13. Redactor

El servicio de redactor es otro de los servicios cada vez más demandados debido a la necesidad que hoy en día tienen las empresas y personas de publicar constantemente contenido en sus sitios web para mantenerlos actualizados y así mantener a sus seguidores o clientes, y al poco tiempo del que disponen para realizar esta tarea.

Funciones:

Redactar diferentes tipos de textos tales como artículos, guías, entradas de blogs y reseñas, para terceros tales como empresas, dueños de portales web y dueños de blogs.

Requisitos:

Gusto por la escritura.

Buena ortografía, gramática y redacción.

Dominio de uno o más temas sobre los cuales puedas escribir.

Conocimientos en posicionamiento web.

Consejo: Una forma efectiva de empezar a trabajar como redactor es registrarte en algún sitio web para freelancers en donde existan ofertas para este tipo de trabajo, o postular a alguna agencia de rectores tal como Textbroker.

14. Corrector de textos

Aunque no tanto como en el caso del servicio de redactor, el servicio de corrector de textos o corrector de estilo también es bastante demandado debido a la necesidad que existe en las empresas y personas de que sus textos estén bien redactados.

Funciones:

Corregir la gramática, la ortografía y el estilo de textos tales como artículo, entradas de blogs y publicaciones, para terceros tales como escritores, editores e instituciones.

Requisitos:

Buena ortografía y gramática.

Dominio del uso de procesadores de texto tales como Word.

15. Asesor financiero

El servicio de asesor financiero es otro de los servicios cuya demanda más ha crecido en los últimos años debido a la importancia que hoy en día les dan las empresas y personas al buen manejo de sus finanzas.

Funciones:

Asesorar en diversos temas financieros tales como planificación financiera, administración de inversiones y manejo de deudas, a terceros tales como empresas, dueños de pequeños negocios e independientes.

Requisitos:

Conocimientos y experiencia en temas financieros y en la asesoría de estos.

Dominio de herramientas de comunicación y de gestión de archivos.

16. Asesor legal

El servicio de asesor legal también es cada vez más requerido debido a la necesidad que existe en las personas por resolver sus temas legales.

Funciones:

Asesorar a empresas o personas en temas legales tales como redacción de contratos, adquisición y venta de inmuebles, y temas fiscales.

Requisitos:

Conocimientos y experiencia en temas legales y en la asesoría de estos.

Dominio de herramientas de comunicación y de gestión de archivos.

Título en abogacía.

17. Tutor en línea

Debido a la gran cantidad de materias o disciplinas que hoy en día las personas quieren o se ven obligadas a aprender, y a las ventajas que conlleva aprender desde casa tales como aprender algo en un ambiente cómodo y tener flexibilidad de horarios, cada vez son más populares los servicios de tutor en línea o tutor online.

Funciones:

Enseñar o dar clases de refuerzo en alguna materia o disciplina tal como computación, idiomas, matemáticas, física, marketing y finanzas, a terceros tales como empresarios, emprendedores, ejecutivos y estudiantes, en este caso, a través de Internet.

Requisitos:

Dominio de alguna materia o disciplina que pueda ser enseñada a través de Internet.

Dominio de herramientas de comunicación y de gestión de archivos.

Consejo: Con el fin de promocionar tu servicio, pero también generar un ingreso adicional, además de brindar el servicio de tutor en línea, podrías también crear material didáctico conformado, por ejemplo, por videocursos o ebooks, y luego venderlo en sitios que te ayudan con esta tarea a cambio de una comisión tales como Udemy, Tutellus y TareasPlus.

Tal como hemos mencionado, trabajar desde casa presenta diversas ventajas, tales como trabajar en un ambiente cómodo y cerca de nuestros seres queridos, establecer nuestros propios horarios, ahorrar tiempo en alistarnos e ir a un centro de trabajo, y ahorrar dinero en transporte y alimentación.

Sin embargo, así como presenta varias ventajas, también presenta varias desventajas, tales como una posible falta de motivación y disciplina, las diversas distracciones a las que uno está expuesto, y la falta de interacción con otras personas; pero que no tienen por qué ser un problema si ponemos en práctica algunos consejos.

A continuación, te presentamos 8 consejos que te ayudarán a hacer frente a las desventajas que conlleva trabajar desde casa, pero también a ser más productivo en tu trabajo.

Define claramente tu lugar de trabajo : Para hacer frente a esta desventaja, pero también para ser más productivo, una vez que has tomado la decisión de trabajar desde casa, lo primero que debes hacer es definir claramente tu lugar de trabajo, asegurándote de elegir un lugar alejado de la bulla, con buena iluminación y ventilación, y suficiente espacio.

: Para hacer frente a esta desventaja, pero también para ser más productivo, una vez que has tomado la decisión de trabajar desde casa, lo primero que debes hacer es definir claramente tu lugar de trabajo, asegurándote de elegir un lugar alejado de la bulla, con buena iluminación y ventilación, y suficiente espacio. Dale a tu lugar de trabajo el ambiente adecuado : Para hacer frente a la posible falta de motivación y disciplina, pero también para ser más productivo, una vez que has definido tu lugar de trabajo, dale a este el ambiente adecuado para que puedas trabajar con eficiencia y comodidad.

: Para hacer frente a la posible falta de motivación y disciplina, pero también para ser más productivo, una vez que has definido tu lugar de trabajo, dale a este el ambiente adecuado para que puedas trabajar con eficiencia y comodidad. Establece tus horarios de trabajo : Para hacer frente a la posible falta de motivación y disciplina, también establece claramente tus horarios de trabajo, procurando establecer horarios en donde empieces a trabajar bien temprano en la mañana, dejes de trabajar no muy tarde, y tengas suficientes horas de descanso como para que puedas renovar tus energías.

: Para hacer frente a la posible falta de motivación y disciplina, también establece claramente tus horarios de trabajo, procurando establecer horarios en donde empieces a trabajar bien temprano en la mañana, dejes de trabajar no muy tarde, y tengas suficientes horas de descanso como para que puedas renovar tus energías. Planifica tu trabajo : Ponte objetivos claros a largo, mediano y corto plazo, establece los trabajos o actividades que vas a realizar para poder alcanzar dichos objetivos, haz listas de tareas por hacer para los próximos días, y luego asegúrate de seguir lo planificado, pero igualmente sin que ello signifique que no puedas ser flexible y con el tiempo cambies tus objetivos, tus prioridades, o los trabajos o actividades que vas a realizar.

: Ponte objetivos claros a largo, mediano y corto plazo, establece los trabajos o actividades que vas a realizar para poder alcanzar dichos objetivos, haz listas de tareas por hacer para los próximos días, y luego asegúrate de seguir lo planificado, pero igualmente sin que ello signifique que no puedas ser flexible y con el tiempo cambies tus objetivos, tus prioridades, o los trabajos o actividades que vas a realizar. No trabajes en exceso : Para evitar trabajar en exceso procura trabajar solamente en tu lugar de trabajo, respetar tus horarios de trabajo, y tomarte suficientes descansos, teniendo en cuenta que estos te ayudan a despejar tu mente y renovar tus energías y que, por el contrario, si trabajas varias horas seguidas al final terminarás agotado física y mentalmente, afectando negativamente tu productividad, tu eficiencia y, sobre todo, tu creatividad.

: Para evitar trabajar en exceso procura trabajar solamente en tu lugar de trabajo, respetar tus horarios de trabajo, y tomarte suficientes descansos, teniendo en cuenta que estos te ayudan a despejar tu mente y renovar tus energías y que, por el contrario, si trabajas varias horas seguidas al final terminarás agotado física y mentalmente, afectando negativamente tu productividad, tu eficiencia y, sobre todo, tu creatividad. Mantén una buena postura : Debido a que al trabajar desde casa uno por lo general pasa varias horas al día frente a la computadora. Por tanto, procura siempre sentarte con una buena postura, lo cual implica sentarte con la espalda recta y bien apoyada en el respaldar de la silla, procurando que tus ojos estén a la altura de la parte superior de la pantalla de la computadora, y que tus brazos y antebrazos estén en un ángulo de 90 grados al momento de usar el teclado.

: Debido a que al trabajar desde casa uno por lo general pasa varias horas al día frente a la computadora. Por tanto, procura siempre sentarte con una buena postura, lo cual implica sentarte con la espalda recta y bien apoyada en el respaldar de la silla, procurando que tus ojos estén a la altura de la parte superior de la pantalla de la computadora, y que tus brazos y antebrazos estén en un ángulo de 90 grados al momento de usar el teclado. Evita las distracciones : Para evitar las distracciones, además de elegir un lugar de trabajo alejado de la bulla, y sacar de este todos los elementos que no tengan que ver con tu trabajo y que podrían distraerte, cuando estés trabajando desactiva las notificaciones de tu teléfono móvil y de tu correo electrónico, y cierra tus redes sociales y cualquier otra página web o aplicación que podría distraerte.

: Para evitar las distracciones, además de elegir un lugar de trabajo alejado de la bulla, y sacar de este todos los elementos que no tengan que ver con tu trabajo y que podrían distraerte, cuando estés trabajando desactiva las notificaciones de tu teléfono móvil y de tu correo electrónico, y cierra tus redes sociales y cualquier otra página web o aplicación que podría distraerte. No dejes de interactuar con otras personas: Para evitar las consecuencias de la falta de interacción física con otras personas, dedica siempre un tiempo para estar con tus familiares, no dejes de frecuentar a tus amigos, y realiza con regularidad actividades que te obliguen a estar fuera de casa e interactuar físicamente con otras personas.

Ten en cuenta que en este artículo hemos considerado como trabajos desde casa a aquellos trabajos que implican realizar un trabajo o brindar un servicio en nuestra casa para un tercero, ya sea una empresa o una persona, que se encuentra en otro lugar.

Entonces como apunte final, “consideramos que trabajar desde casa es ese servicio de asesoría que se brinda a través de Internet ya sea como dependiente (para una empresa con la que se ha firmado un contrato laboral), como independiente o freelance, pero no el servicio de asesoría que se brinda de manera presencial, aun cuando nuestra oficina se encuentre en nuestra casa.”

Con información del sitio web Crecenegocios.com.