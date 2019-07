"Spider-Man" al tope de la taquilla norteamericana por segunda semana consecutiva

FOTOS | "Spider-Man: Lejos de casa" consiguió por segunda semana consecutiva el primer puesto en el ranking de la taquilla en Estados Unidos y Canadá, con una recaudación estimada en US$ 45.3 millones, según cifras de la firma Exhibitor Relations.

La más reciente entrega de la saga del hombre arácnido, una continuación de la historia que se narra en "Avengers: Endgame", superó a dos estrenos presentados este fin de semana y lleva recaudados US$ 846.5 millones en todo el mundo.En el segundo puesto se mantuvo la colaboración de Disney/Pixar "Toy Story 4", nueva entrega de las andanzas de los juguetes Woody, Buzz y su pandilla, que en su cuarta semana acumuló US$ 20.7 millones.

El tercer lugar se lo quedó "Crawl", un "thriller" en el que un padre y su hija, luego de sobrevivir a un huracán, deberán escapar a la amenazada de una manada de cocodrilos hambrientos. La película, estrenada el viernes, recaudó US$ 12 millones.Otro estreno, "Stuber", se ubicó en el cuarto lugar, con una recaudación de US$ 8 millones.

Esta comedia sobre dos amigos, que no fue muy bien recibida por la crítica, cuenta con las actuaciones del comediante Kumail Nanjiani y el luchador profesional devenido actor Dave Bautista ("Guardianes de la Galaxia").

"Yesterday", la comedia romántica en la que un apagón global convierte a un músico mediocre en la única persona del planeta en recordar la música de los Beatles, bajó del tercero al quinto puesto este fin de semana.Dirigida por el británico Danny Boyle ("Trainspotting" y "¿Quién quiere ser millonario?") recaudó US$ 6.75 millones.