FOTOS | Tienes que comprometerte a crear riqueza, rara vez sucede por accidente, según Businessinsider.

Pero si es consciente y deliberado sobre ahorrar , invertir , gastar y ganar dinero , puede estar acumulando riqueza más rápido de lo que piensa.

1. Maximiza sus cuentas de jubilación cada año

A continuación, siete signos de que podrías ser rico antes de lo que crees.

Las cuentas IRA y 401 (k) son dos de sus mejores aliados para prepararse para una jubilación cómoda.

Si puede permitirse poner los $ 19,000 completos en su 401 (k) este año, o si se está acercando a ese límite, está logrando algunas cosas.

Primero, multiplicas tu potencial de ingresos en el mercado. En segundo lugar, si su empresa ofrece "igualar" sus contribuciones 401 (k), obtendrá ese dinero gratis. Y, por último, protege una parte considerable de sus ingresos de los impuestos sobre la renta (pagará esos impuestos más tarde, pero por ahora su dinero crece libre de impuestos).

También puede contribuir hasta $ 6,000, o $ 7,000 si es mayor de 50 años, a una IRA en 2019. Los ahorros fiscales se configuran de manera diferente a 401 (k), pero la estrategia fundamental es la misma: cuanto más dinero puesto en el mercado ahora, más puede ganar.

2. Eres considerado, pero no obsesivo, acerca de tus opciones de inversión

Si ha tomado decisiones bien pensadas sobre dónde invertir el dinero que invierte en su 401 (k), está muy por encima del resto.

Demasiadas personas cometen el error de tratar su 401 (k) como una cuenta de ahorros y no tocan el dinero una vez que está allí, dijo previamente el planificador financiero certificado Eric Roberge a Business Insider .

Algunos planes 401 (k) tienen una excelente selección de inversión predeterminada, pero siempre debe verificar dos veces para asegurarse de que coincida con su propio horizonte de tiempo y tolerancia al riesgo, dice Roberge.

Estás en buena forma siempre que elijas inversiones que diversifiquen tu cartera, es decir, una combinación de acciones y bonos, y no impongas demasiadas tarifas. Roberge recomienda elegir un fondo de fecha objetivo todo en uno, que se reequilibra automáticamente, o crear una cartera de fondos individuales que proporcionen una diversificación adecuada.

Verificar su asignación de activos periódicamente para asegurarse de que coincida con su tolerancia al riesgo general es inteligente, pero obsesionarse con los detalles podría conducir fácilmente a errores alimentados por la emoción.

3. Estás enfocado en las ‘grandes victorias’

Gastar menos de lo que gana puede ser la regla de oro del dinero, pero no es la única regla.

Sí, es importante reducir sus gastos "sin piedad" en las cosas que no agregan valor a su vida, dice el experto financiero y autor más vendido Ramit Sethi. Pero las personas que son buenas con el dinero saben que $ 2 aquí y $ 10 allá no te harán rico, dice.

"Hay algunos triunfos grandes en la vida en los que, si simplemente los haces bien, casi nunca tienes que preocuparte por las cosas pequeñas. Si puedes concentrarte en los 5-10 triunfos grandes, en lugar de 50 pequeñas cosas, puedes tener una ventaja insuperable en la vida ", dice Sethi .

Por ejemplo, pagar deudas, ahorrar automáticamente, negociar un salario más alto e invertir temprano tendrá un impacto mucho mayor, y en un plazo más corto, que renunciar a su café matutino o almuerzos semanales.

4. No tienes demasiado efectivo

Si comprende el poder del interés compuesto , es probable que nunca conserve más de lo que necesita en efectivo o en una cuenta corriente.

La mejor manera de multiplicar su dinero es invertirlo en el mercado, pero eso no siempre es una opción. Aún puede aumentar el dinero que necesita a corto plazo almacenándolo en una cuenta de ahorro de alto rendimiento o certificado de depósito (CD).

Vale la pena considerar cualquier cuenta de ahorro o CD con una tasa de interés superior al 2%. Como mínimo, su dinero no perderá valor ante la inflación. ¿A lo mejor? Aumentará sus ahorros en unos pocos cientos de dólares , sin ningún esfuerzo requerido.

5. Sus ingresos son más altos que el año pasado, pero sus gastos no han cambiado.

Si traes a casa más dinero del que hiciste en este momento el año pasado, ¡felicidades! Esa es una gran señal de progreso, especialmente si no ha aumentado sus gastos junto con él.

Ya sea que haya obtenido un aumento, haya conseguido un trabajo mejor pagado o haya creado una segunda o tercera fuente de ingresos, aumentar sus ganancias es una forma de apalancamiento que nunca se puede agotar.

"Si puedes quitarle el tope a eso y aumentar tus ingresos, no siempre es fácil hacerlo, probablemente por eso la gente no le presta atención, pero si puedes hacerlo, te da mucho más espacio tanto para gastar como para ahorrar ", dijo Roberge en un episodio de su podcast, Beyond Finances.

6. No tienes deudas con intereses altos

La deuda del consumidor es un proverbial asesino de la riqueza.

El mercado de valores arroja un promedio de 7% a 8% cada año, ajustado por inflación. Mientras tanto, la tarjeta de crédito promedio cobra un APR del 17% . Llevar un saldo a esa tasa significaría que tiene que invertir el doble de dinero solo para alcanzar el punto de equilibrio.

El resultado final: no vale la pena. Cuando evita la deuda de alto interés, puede optimizar cada dólar que ingresa.

Como Robert Kiyosaki escribe en el clásico de finanzas personales, " Padre rico, padre pobre ", “La mayoría de las personas no se dan cuenta de que en la vida no se trata de cuánto dinero ganas. Es cuánto dinero guardas”.

7. Tienes objetivos financieros y un plan para alcanzarlos

No hay problema con apuntar alto.

Pero si tiene una hoja de ruta para llegar allí, y realmente la pone en práctica, sus posibilidades de alcanzar sus objetivos aumentan enormemente .

No tiene que buscar ayuda profesional para administrar su dinero o elaborar un plan, pero podría valer la pena si se siente atrapado. Según un informe de Northwestern Mutual , es más probable que las personas que trabajan con un asesor financiero sepan cómo equilibrar el gasto ahora y ahorrar para más adelante; establecer metas específicas y sentirse seguro de que lograrán esas metas; y tener un plan para enfrentar los altibajos económicos.