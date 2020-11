FOTOS | Estos emprendedores apostaron por su idea de negocio y ahora, además de ser sus propios jefes, lideran proyectos relevantes en sus respectivos mercados, según Emprendedores.

Smart Protection: ‘SaaS’ para luchar contra la piratería digital

En los días previos a la gala de los Oscars 2020, la película de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria, que estaba nominada a mejor película extranjera, estuvo blindada para evitar que fuera pirateada. Y esa misión recayó en Smart Protection, empresa especializada en proteger activos y marcas en Internet. Fundada por Javier Perea, Manuel Moregal y Javier Capilla, Smart Protection es una de las pocas empresas miembro de Google TCRP (Trusted Copyright Removal Program) “y contamos con las certificaciones necesarias en las redes sociales para desindexar y eliminar los enlaces que conducen a contenidos ilegales”, explica Perea, que subraya que “luchamos contra la piratería digital y protegemos a las marcas de falsificaciones en Internet. Detectamos las posibles infracciones capturando y almacenando grandes cantidades de información con procesos de big data. Analizamos y clasificamos esa información mediante técnicas avanzadas de machine learning. Eliminamos las infracciones rápidamente y donde más difusión tienen gracias a nuestros acuerdos con Google y las principales redes sociales. Con nuestra plataforma tecnológica, obtenemos 95 por ciento de eficacia en la eliminación de productos ilegales a partir de las copias identificadas”.

Alta tecnología. La idea de negocio surgió al descubrir la necesidad de la transformación digital en la lucha contra la piratería de contenidos en Internet, “que se venían haciendo por medios legales tradicionales, y que no conseguían la efectividad necesaria ante la avalancha de piratería provocada por grupos organizados y altamente tecnificados”. Esta idea la plasmaron en una plataforma SaaS tecnológica antipiratería altamente sofisticada que combina big data, inteligencia artificial y procedimientos legaltech para detectar y eliminar la piratería de películas, series, eventos en vivo, material editorial y venta de falsificaciones de productos en Internet.

“Esto ayuda a las empresas afectadas a reducir sus pérdidas de ingresos y a minimizar el daño a la reputación de la marca que la piratería, las falsificaciones y el abuso de marca en Internet, les produce”, asegura Perea.

Smart Protection es capaz de eliminar en pocas horas enlaces que conducen a piratería o falsificaciones. “Lo hacemos gracias a nuestros procesos automatizados y a nuestros acuerdos con Google y las diferentes redes sociales. Eso nos permite desindexar rápidamente grandes cantidades de URLs infractoras. Hasta ahora, hemos desindexado más de 11 millones de enlaces en Google”. Su plataforma SaaS modular se adapta a las necesidades de cada cliente, que puede decidir qué canales monitorizar según dónde se ubique su problema en Internet: resultados de búsquedas, marketplaces, redes sociales, apps, P2P torrent, websites de descarga o sitios web no autorizados.

La compañía ha cerrado una ronda de inversión de 10 millones de euros coliderada por la firma holandesa Knight Capital y la hispano-israelí Swanlaab Venture Factory, especializadas en SaaS B2B, junto con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, a través de su programa Innvierte. Nauta Capital, JME Ventures, Bankinter, Big Sur Ventures y Telefónica, a través de su nuevo vehículo de inversión Telefónica Tech Ventures especializado en ciberseguridad, también han acompañado en esta inversión. Con esta operación, Smart Protection alcanza los 20 millones de euros de financiación para combatir la piratería y falsificaciones en Internet a través de su plataforma tecnológica.

Fabulist Travel: especialistas en diseñar experiencias viajeras para disfrutar toda la familia

“Nos centramos más en las experiencias que en los destinos, porque lo importante es lo que haces, con quién lo haces y cómo lo vives”, subraya Ana Olmos, fundadora, junto a su hermana Estefanía, de Fabulist Travel, un lugar donde las familias viajeras encuentran viajes, pensados para sus miembros. “Se trata de paquetes vacacionales complejos, que pueden incluir alojamiento family-friendly, actividades temáticas, entradas a parques o espectáculos, visitas turísticas, guías, coche de alquiler… Además, la familia viajera recibe una caja-regalo según la temática del viaje y dispone de un ‘Plan Fabuloso’, una guía personalizada para disfrutar del destino, teniendo en cuenta la edad de los niños, la fecha en la que viajan, la ubicación de su alojamiento, etc.”, explica Ana, que añade que es un producto muy orientado a la experiencia y está lleno de momentos estelares.

“Cuando añadimos complejidad al viaje, eso tiene que repercutirse en la tecnología. Innovamos para que nuestros viajes, muy personalizados y complejos, puedan ser también cada vez más automáticos, para que la inteligencia del sistema vaya aprendiendo del conocimiento profundo que tenemos en el equipo y en nuestra comunidad de padres y madres y cada vez sea una ayuda más robusta para planificar y ejecutar”. Estas emprendedoras han conseguido crear productos personalizados, que distribuyen a través de su web, “en un proceso que es automático: los padres eligen fechas y pueden customizar el paquete”.

Su Community Manager: Expertos en ‘community management

“Casi toda mi vida laboral he trabajado en medios de comunicación, normalmente, en contacto con el público. Cuando nacieron mis dos hijas, necesitaba un modelo de trabajo más flexible y no lo encontraba en estos medios. Fue entonces cuando di el salto al modelo online. Monté un par de webs, que siguen funcionando ahora en manos de otras personas, y, finalmente, decidí fundar sucommunitymanager.com, una empresa de marketing online especializada en community management”, recuerda Érica Sánchez.

Esta emprendedora confiesa que tenía tantas relaciones en el mundo digital “que la gente bromeaba con que yo era su community manager. Cuando me puse a contarlas y vi que eran más de 1.000, empecé a valorar esa idea. Decidí reciclarme y formarme en el tema. Después de un par de años, puse el negocio en marcha. Primero con clientes provenientes a través de relaciones y ahora, con mi nueva web”.

Su propuesta de valor se centra en obtener el lifetime value de los clientes. “La mayoría de agencias digitales se centran en mejorar KPI’s como número de publicaciones, seguidores, ‘me gustas’, etc., Son métricas a seguir, pero no son un objetivo en sí. Nuestros community managers son profesionales con gran capacidad de empatía y comunicación, que se forman en cliente antes de empezar a trabajar, para que gestionen la comunidad como lo haría una persona de atención al cliente. Ofrecemos servicios de posicionamiento SEO, creación de campañas de publicidad online (SEM), servicios de redacción, comunicación con medios y creación y edición de vídeo”, enumera Sánchez.

Boomva: Plataforma para la contratación de todo tipo de servicios para particulares

Compañeros de Fintonic, Víctor Ortega, economista, y Eduard Justicia, ingeniero de telecomunicaciones, echaban en falta una plataforma de confianza para contratar cualquier servicio del día a día con una buena calidad, de la misma forma que en Amazon se encuentra cualquier producto. “Tras más de ocho mudanzas en Madrid, muchos arreglos y una temporada viviendo fuera de España, empezamos a echar en falta este tipo de plataformas”, confiesa Ortega.

Estos emprendedores sabían que ya existían muchas plataformas especializadas para cada uno de los servicios: hogar, cuidado de niños, profesores, etc. “Estas plataformas confirman, por un lado, el uso por parte de los profesionales y la demanda por parte de los clientes. Y por otro, la necesidad de una plataforma general, con todos los servicios, similares a algunas compañías norteamericanas, donde en un solo lugar puedes encontrar cualquier servicio”.

Y así nació Boomva, una plataforma que conecta a particulares con profesionales cercanos para cualquier servicio del día a día: manitas, fisios, canguros, profesores, etc. “El usuario puede buscar y elegir entre los distintos profesionales en base a cercanía, precio, reseñas de otros usuarios y otras variables”.

Además, ofrecen un chat para hablar y cerrar los detalles y, una vez cerrados, se realiza la reserva y el pago del servicio a través de la app. “Cualquier profesional puede anunciarse de forma gratuita en la plataforma. Además, al gestionar el pago a través de la app, se obtienen distintas ventajas, como la generación automática de las facturas”, argumenta Ortega.

Beston: Venta online de moda tecnológica a través de ropa calefactable

Su objetivo es claro: dejar atrás la idea de moda como forma de vestir, y dar un paso adelante hacia la moda tecnológica como forma de vida. Juan Morán y Ramón Acín han empezado por el vertical de moda calefactable, “para cubrir una necesidad básicas de las personas: el frío. Añadimos funcionalidad a la ropa del día a día. Además de calentarte con tres niveles de temperatura, puedes cargar el móvil, lo que hace que, además de ir a la moda y verdaderamente caliente, puedas tener ropa con mayor funcionalidad”, detalla Morán.

La idea de lanzar Beston surgió un día gélido, “cuan- do quedamos a tomar una cerveza en una conocida calle de Madrid. No entendíamos cómo la tecnología que, habiendo sido implantada con éxito en todos los sectores, no lo había hecho ya en la propia ropa, pero además en la ropa de moda. Después de largas cavilaciones e investigaciones de posibles competidores y fábricas, lanzamos el proyecto en mayo de 2018 y en diciembre iniciamos la verdadera actividad ya con nuestro PMV, las cazadoras calefactables. Ya contamos también con chalecos calefactables”.

Morán destaca cuáles son las ventajas competitivas de Beston: “El cliente es el centro del negocio y no el producto, por muy innovador que sea. La atención al cliente y el buen feedback que recibimos nos dan todo lo que necesitamos. Ofrecemos un diseño casual, una batería muy pequeña con hasta seis horas de duración, entregas en 48-72 horas y una gama muy amplia de colores”.

Homy Jungle: Venta online de plantas ornamentales

Laura González, ingeniera informática, y Felipe Fontanet, biólogo, se conocieron en un evento para emprendedores a principios de 2019 y decidieron que tenían que montar algo. “La idea de Homy Jungle, de venta online de plantas ornamentales dentro del mercado de plantas naturales, surge después del análisis de varios sectores en búsqueda de algún nicho de mercado interesante. Vimos que a más del 80 por ciento de las personas se les mueren las plantas muy rápidamente y había que solucionar este problema. Hicimos un estudio de modelos de negocio de startups que han triunfado fuera de España para ver si nuestra idea también podría funcionar”, recuerda Fontanet.

Además, la idea encajaba muy bien con sus intereses y habilidades personales: Laura como ingeniera informática, se encargaría de la tecnología y del software y Felipe, de la parte business por su MBA y del conocimiento científico de las plantas que posee.

Comunicación directa. “Homy Jungle se distingue por ofrecer un servicio de asesoramiento completo a nuestros clientes. Les ayudamos a elegir su planta ideal a través de un fácil cuestionario en nuestra web. Así, pueden elegir la maceta que más les gusta. Al comprar la planta, les hacemos llegar un manual de instrucciones sencillo sobre cómo cuidarla y mantenerla de la mejor forma posible. Además, nuestras plantas ‘se comunican’ con nuestros clientes a través de whatsapp o email, avisándoles de cuándo tienen que regarlas, abonar- las o trasplantarlas”, detalla Fontanet. Homy Jungle ofrece también a sus clientes acceso ilimitado a Dr. Plant, “un servicio incluido en el precio de la planta, donde pueden subir varias fotos de su planta en nuestra página web cuando la planta tenga algún problema. Nuestro Dr. Plant les proporciona un diagnóstico y tratamiento recomendado para el problema en cuestión”. Fontanet asegura que no ven a los vendedores de plantas online u offline como competencia directa, “ya que ninguno de ellos asesora adecuadamente a los clientes para comprar una planta o realiza un servicio postventa como el nuestro. Somos pioneros en ofrecer no solo el producto, que además es un ser vivo, sino todo el asesoramiento que conlleva tener una planta”.

Otra de las claves de Homy Jungle es que cuentan con buenos proveedores, que producen las plantas en sus viveros. “Eso nos permite, por un lado, no tener que asumir stock propio, que, al tratarse de producto perecedero, podría perderse. Y por otro, es que las plantas no se pasan semanas en un almacén esperando a que alguien las compre, sino que están esperando en su ‘casa’, el vivero productor, a que alguien las compre y en menos de 48 horas llegan a las casas de nuestros clientes”.