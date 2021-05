3 de 3

En este momento, las compañías buscan dar un salto considerable. La startup ya está funcionando como empresa, consolidando su negocio y con un producto operando. En las rondas de la Serie C se centra en escalar la empresa, creciendo de la manera más rápida y exitosa posible. A medida que la operación se vuelve menos riesgosa, entran en juego más inversores. En la Serie C, los nuevos inversionistas se acercan con la esperanza de invertir importantes sumas de dinero en empresas que ya están consolidándose, buscando crecer a escala global. Las empresas que participan en el levantamiento de la Serie C deberían haber establecido bases de clientes sólidas, flujos de ingresos e historiales de crecimiento comprobados. Al final se busca aportar liquidez para posibles adquisiciones, el desarrollo de nuevos productos o preparar el terreno para una salida a la bolsa (IPO). En este tipo de series por lo usual se levanta un promedio de entre 50-80 millones de dólares. (Foto: iStock)