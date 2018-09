Cómo pasó del colegio para ser un CEO millonario en dos años

- / -

FOTO 2 | 2. No necesitas financiación, pero debe comenzar a trabajar ya Financiar tu negocio no debe ser un obstáculo incluso en industrias con grandes barreras de entrada, como la fabricación de acero. Se necesita dinero para ganar dinero, pero puedes abordar tu objetivo de manera diferente. Antes de invertir en maquinaria costosa, quería confirmar que las grandes empresas estarían interesadas en la decoración de acero del hogar. La validación de amigos y familiares no es suficiente; necesitas corroborar la "intención de compra" de tu público objetivo. Compré varios productos de un competidor por unos cientos de dólares. Propuse estas muestras y mi empresa (que aún no existía) a compañías grandes como Grunt Style, la mayor empresa de recuerdos militares de Estados Unidos. Como veterano de combate, sabía a quién quería llegar y qué productos les gustarían a esos clientes. Te sorprendería lo que puedes hacer con una pequeña investigación en línea, especialmente con herramientas como NeverBounce, que valida las direcciones de correo electrónico que te encuentras en Google. Descubrí una manera de contactar al CEO de Grunt Style directamente y simplemente le escribí un correo. Capté su atención ofreciéndole un paquete de muestras. Usé el mismo enfoque directo para llegar a tomadores de decisiones en otras compañías. Obtuve y cumplí algunos contratos con esas muestras, que financiaron aproximadamente la mitad de los costos iniciales de mi empresa. La lección: piensa cómo puedes probar las aguas en tu industria sin hacer un gran desembolso en efectivo. Si no funciona, no habrás perdido mucho, pero habrás adquirido una experiencia invaluable para tu próximo movimiento. Identifica a los tomadores de decisiones y comunícate con ellos directamente; no pierdas tu tiempo con nadie más. Piensa en una oferta obvia que atraerá su atención. Poner algo tangible en manos de las personas es poderoso. (Foto: Colin Wayne)