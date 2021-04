FOTOGALERÍA. A veces, no es preciso salir de casa para desarrollar una idea de negocio que prospera como estas cuatro que te presentamos y que puedes emprender desde tu casa, según Emprendedores.

Asesor y consultor ‘hiperespecializado’

Nuestra primera propuesta (que siempre recomendamos) es dedicarse a aquello que ‘controles’ y de lo que seas un gran experto. Pero, no vale ‘conocer el terreno’ sino en saber moverte como lo hace un pez en el agua o un león en la sabana. Imagina que eres experto en finanzas o en desarrollo de negocio, podrías sacarle ‘rentabilidad’ en ofrecer tus servicios como experto en la búsqueda de nuevos socios estratégicos o de captación de ayudas y subvenciones internacionales o en conseguir ahorros y e ciencias en la contabilidad de empresas o en captar inversión ‘inteligente’ [aquella que no solo aporta dinero sino buenos contactos] o en abrir nuevas líneas de negocio y mercados, por ejemplo. Tus potenciales clientes, pequeñas y medianas empresas que están muy necesitadas de expertos estratégicos en esa línea. Y eso lo puedes aplicar a otras áreas de negocio, como legal, ventas, marketing, tecnología…

La digitalización personalizada

Se habla mucho de la necesidad y la urgencia que tienen las organizaciones en digitalizar sus procesos para ser competitivas y, más importante aún, sobrevivir. Y eso, no lo vamos a negar, pero, más allá de las grandes compañías, las pequeñas y medianas desconocen cómo implantar esos procesos en sus negocios de una forma ‘fiable’. Y ahí estaría una buena oportunidad. Existe la demanda (las empresas quieren y necesitan digitalizarse), pero faltan planes personalizados para que cada empresa le pueda sacar un mayor rendimiento a ese proceso de digitalización. Y ahí apareces tú como experto en auditar a las empresas para saber qué necesitan realmente.

Prototipos y PMV ‘ad hoc’

¿Cuántas personas como tú estarán ahora mismo pensando en emprender su idea de negocio? Muchas de ellas tienen conocimientos (e incluso, experiencia) en el desarrollo de productos y servicios. Pero, ¿cuántas no? El proceso de elaborar prototipos y productos mínimos viables no es sencillo. No vale cualquier cosa. ¿Y si te dedicas a ‘escuchar’ a otros, entender lo que necesitan y ayudarles a diseñar esos primeros pasos de sus futuros negocios? Y si ya tienes conocimientos en el manejo de herramientas de diseño y de impresión 3D, podrás ofrecer un servicio más completo.

Agente inmobiliario ‘freelance’

Estamos convencidos de que hay un hueco entre las inmobiliarias tradicionales y las de nuevo cuño, las proptech. Y ese hueco lo marca el cliente. Creemos que existe un cliente que no busca la intermediación de grandes estructuras. Nos referimos a esa famosa ‘coletilla’ de ‘abstenerse inmobiliarias’. Son esos clientes que buscan comprar o alquilar una vivienda y quieren que las gestiones se acuerden ‘de particular a particular’. ¿Por qué no intermediar entre esos particulares facilitando las negociaciones y la gestión administrativa que conlleva una compra o un alquiler? Sería algo como convertirte en un head hunter de casas y de potenciales clientes interesados en esas viviendas. Todo muy cercano y personalizado.