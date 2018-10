Nueve consejos te ayudarán a estar siempre motivado

- / -

FOTO 9 | 9. Recuérdate a ti mismo lo que has logrado en el camino Por tanto, al compararte contigo mismo, recuérdate lo que has logrado a lo largo del proceso. Para ello es importante que anotes los objetivos logrados con frecuencia. Así no te olvidarás de lo que has ido consiguiendo. Por otro lado, ir revisando los objetivo y los resultados adquiridos es positivo no solo porque nos sirve como una manera de automotivarnos, sino porque, además, es útil para saber qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Esto nos permitirá reaccionar y nos ayudará a estar automotivados. (Foto: Pixabay)