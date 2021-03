1 de 5

ABC. (Always Be Charging) Siempre estár cargado. ¿Hay un contacto donde puedas enchufarte? No me importa si estás en 70%, ¡hazlo! La peor hora para no tener una laptop cargada es durante una junta con un cliente. Y no puedes tener muerto el celular cuando surja una llamada no planeada o alguien te escriba. (Foto: Difusión)