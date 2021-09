5 de 10

Y tú, ¿Cómo respondes cuando una persona te dice: “No me interesa”, “Está muy caro”, “No tengo tiempo” o “No lo necesito”? Ante estas situaciones, la solución no es rendirte ni provocar al cliente con una respuesta agresiva. Mejor escucha y lee entre líneas qué mensaje hay detrás; enseguida, agradece y toma nota de todo lo que te dice. Convierte las objeciones en una oportunidad para explicar los beneficios y ventajas que ofreces. Considera que sólo el 8% de los vendedores logra manejar más de cinco objeciones seguidas sin contraatacar, mientras que el 95% de los clientes pone más de cinco objeciones. Una vez superada esta etapa (y no antes), estás listo para interrogar a la contraparte, darle la información que te pide y confirmar que resolviste sus dudas satisfactoriamente. (Foto: iStock)