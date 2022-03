FOTOGALERÍA. En los 16 años desde que comencé Jotform, hemos alcanzado muchos hitos. Hacer crecer un negocio de un proyecto paralelo de noches y fines de semana a una empresa exitosa con 10 millones de usuarios ha sido un viaje gratificante (y, a veces, agotador). Pero de todos los avances que hemos logrado a lo largo de los años, creo que lo que más me enorgullece es lo que hicimos en 2015. según el portal entrepreneur.

Cuando comencé Jotform en 2006, había un solo empleado: Yo. Al ser un fundador autónomo, el crecimiento se produjo de forma lenta y deliberada; hasta 2014, no hice más que unas pocas contrataciones nuevas cada año. Pero en 2015 trasladamos nuestras operaciones a una oficina nueva y más grande.

De repente, teníamos espacio para crecer. Y lo hicimos. En 2014, teníamos 12 empleados. En 2015, saltamos a 22. Un crecimiento tan rápido no siempre es exitoso: agregar demasiadas personas demasiado rápido puede alterar el delicado equilibrio de una empresa y llevar las cosas al caos.

Para nosotros, nuestras nuevas contrataciones trajeron consigo una nueva forma de trabajar. En lugar de empleados individuales trabajando en proyectos individuales, formamos equipos pequeños e interdisciplinarios. Fue este enfoque basado en el equipo lo que condujo a la creación de Jotform 4.0 en 2016, el creador de formularios que todavía usamos hoy.

Cambiar a equipos tuvo un gran impacto en la forma en que opera Jotform. Durante los primeros años de existencia de Jotform, habíamos sido una pequeña empresa que crecía lentamente . En 2015, ganamos impulso y pudimos hacer avances importantes en nuestro producto en una escala completamente nueva.

El crecimiento relativamente rápido funcionó para nosotros, pero no fue un hecho. He aquí cómo hacerlo sin romper lo que tienes.

Contrata desde dentro

No importa cuántas veces entreviste a un candidato o cuán impresionante sea su historial, contratar siempre es arriesgado. Una mala contratación puede costarle dinero a su empresa, pero lo que es peor, puede descarrilar la cultura de la empresa y hundir la moral.

En lugar de gastar tiempo y recursos en contratar desde afuera, pregúntese si ya tiene delante de sus narices a la persona adecuada para un puesto. Hacer esto tiene dos claras ventajas: ellos ya conocen la cultura y tú ya sabes lo que tienen para ofrecer.

Si no cree que nadie sea adecuado para el puesto, es posible que su organización no ofrezca suficientes oportunidades de capacitación. La investigación muestra que no invertir en la capacitación de los empleados puede hacer que el 40 por ciento de los empleados renuncien dentro del primer año. Por otro lado, ofrecer a los empleados una variedad de oportunidades de capacitación puede crear empleados de alto rendimiento que quieran quedarse.

Obviamente, contratar desde adentro requiere tener ya un grupo de empleados. Cuando realice esas contrataciones iniciales, busque candidatos con potencial de crecimiento a quienes le gustaría contratar para roles más importantes en el futuro. Si no tienes fe en que podrán dar un paso adelante cuando llegue el momento, ¿realmente quieres contratarlos de todos modos?

Tener una visión clara

Para contratar empleados que compartan su visión, obviamente debe comprender su visión usted mismo. ¿A qué propósito quiere que sirva su negocio y cómo quiere lograrlo?

Además de conocer su propia visión, debe asegurarse de que su equipo también la entienda. Lograr que todos estén en sintonía hará que sea más fácil superar los obstáculos y los puntos débiles, ya que, en última instancia, todos tienen el mismo objetivo. Está bien ser un disco rayado cuando se trata de comunicar su visión, ya que las personas a menudo necesitan escuchar las cosas varias veces antes de que realmente se peguen.

Tener una visión clara también le permite diferenciar entre oportunidades y distracciones. ¿Quiere desarrollar un nuevo producto porque está de moda o porque realmente se alinea con el camino que quiere que tome su negocio? ¿El ingreso a un nuevo mercado se ajusta a su propósito general? Hacerse estas preguntas antes de tomar medidas lo mantendrá encaminado y evitará que persiga fantasías que, en última instancia, solo desperdicien tiempo y recursos. Porque, como dice Jim Collins, autor de Good to Great y Built to Last : “Si tienes más de tres prioridades, no tienes ninguna”.

Por último, una visión fácil de comunicar es esencial para atraer y retener clientes. Los mensajes directos facilitan la comprensión de lo que está ofreciendo, y la entrega constante establece confianza y lealtad.

Se paciente

El desarrollador de software Joel Spolsky, quien fue una gran fuente de inspiración para mí cuando comencé Jotform, escribió en un blog de 2001 que “Un buen software lleva diez años: acostúmbrate”. En otras palabras, escribir código de software de calidad no sucede de la noche a la mañana. Tiene que pasar por varias iteraciones, probablemente en el transcurso de una década, antes de que un producto haya alcanzado realmente su forma máxima.

Lo mismo ocurre con la construcción de un gran equipo. Contratar solo para aumentar sus números inevitablemente hará más daño que bien. Elegir a su equipo con cuidado puede llevar más tiempo a corto plazo, pero no hacerlo puede tener efectos costosos en el futuro. Las empresas que contratan indiscriminadamente a menudo terminan con una alta rotación, ya sea porque los empleados ven el puesto como temporal o porque resulta que no son los adecuados.

Contrate con la idea de que cada miembro del equipo debe traer algo único a la mesa, y trátelos como tales. Todos no solo deben comprender la misión de la organización, sino que también deben comprender cómo su función específica contribuye a ella. Cuando los empleados se sienten infravalorados, es poco probable que hagan su mejor trabajo y es mucho más probable que se vayan. En un estudio , se preguntó a los empleados por qué renunciaron a sus trabajos, y casi el 80 por ciento citó la falta de reconocimiento como la razón para renunciar.

Construir un gran equipo es un arte. Se necesita tiempo, paciencia y probablemente algunos pasos en falso antes de hacerlo bien. Si bien no existe una bala de plata para garantizar que el proceso transcurra sin problemas, puede aumentar drásticamente sus probabilidades haciendo contrataciones conscientes, invirtiendo en su equipo y asegurándose de que todos estén alineados con la cultura y los valores de su empresa.