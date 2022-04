FOTOGALERÍA. Un emprendedor no llegará lejos sin confianza. La confianza en uno mismo no es algo con lo que se nace, es algo que se construye con el tiempo, especialmente como líder de una empresa. He trabajado con emprendedores muy inteligentes, creativos y trabajadores a los que todavía les falta confianza, según el portal entrepreneur.

Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a desarrollar su confianza empresarial:

1. Toma riesgos y aprende de tus fracasos

Una de las mejores maneras de desarrollar su confianza es tomar riesgos. Esto no significa ser imprudente, sino empujarte fuera de tu zona de confort. El fracaso es parte del espíritu empresarial y es esencial que aprendas de tus errores. Cada vez que fallas, estás un paso más cerca del éxito.

2. Mantén el estrés bajo control

Cuando te sientes estresado, tu cuerpo entra en modo de lucha o huida. Esto significa que su ritmo cardíaco y su presión arterial aumentan, lo que lo hace estar más alerta. Si bien esta respuesta puede ser útil en algunas situaciones, no es ideal cuando intenta pensar con claridad y tomar decisiones. Cuando está estresado, es más probable que tome decisiones impulsivas que lo lleven a cometer errores costosos.

Por eso es importante mantener el estrés bajo control. Hay muchas formas efectivas de lidiar con el estrés empresarial , como el ejercicio, las técnicas de relajación y el pensamiento positivo. Encuentra lo que funciona para ti y asegúrate de tomarte un tiempo para ti todos los días.

3. Rodéate de personas que te apoyen

Una de las mejores maneras de generar confianza es involucrarse en grupos o comunidades de emprendedores. Hay muchos grupos en línea y fuera de línea a los que puede unirse, que brindan apoyo, recursos y conexiones para ayudarlo en su viaje. También puede asistir a eventos y conferencias para exponerse a nuevas ideas y personas.

4. Reconoce tus talentos y habilidades únicos

Una de las mejores maneras de averiguar lo que traes a la mesa es a través de la autoevaluación. Preste atención a las tareas que le traen alegría y vienen naturalmente. Esta sería tu zona de genio. Las tareas que te aburren y te dejan soñando despierto son para otra persona.

Si hacer esto por su cuenta es confuso o demasiado complejo, también puede realizar una evaluación o prueba de personalidad comoMyers-Briggs o Eneagram . Estas pruebas pueden ayudarlo a comprender sus fortalezas y debilidades, cómo toma decisiones, cómo interactúa con otros tipos de personalidad y más. Una vez que conozca sus fortalezas, puede concentrarse en desarrollarlas aún más, lo que le dará una sensación de confianza en sus habilidades.

5. Contrata a personas con habilidades que no tienes

Cada dueño de negocio tiene diferentes fortalezas y debilidades. Debe concentrarse en sus fortalezas, delegar o subcontratar sus debilidades y continuar desarrollando sus habilidades. Esto lo ayudará a construir un negocio y un equipo completos que respalden su visión. A medida que crece su negocio, su confianza crecerá junto con él.

6. Sea emocionalmente resistente

Ser emocionalmente resiliente significa ser capaz de recuperarse de contratiempos y fracasos. Esta es una cualidad importante para los empresarios porque habrá momentos en que las cosas no salgan según lo planeado. Tienes que ser capaz de levantarte y seguir adelante. Una forma de desarrollar la resiliencia emocional es practicar la atención plena.

7. Amplíe su conocimiento y ámbito de trabajo

Otra forma de desarrollar su confianza empresarial es leer libros o artículos sobre el espíritu empresarial y el éxito. Esto te ayudará a aprender nuevos conceptos y te dará una perspectiva diferente. También puedes escuchar podcasts o ver videos sobre emprendimiento. Hay muchos recursos excelentes que pueden ayudarlo a desarrollar su confianza.

8. Construye una práctica espiritual

Construir una práctica espiritual puede ayudarte a conectarte con algo más grande que tú mismo y darte una sensación de paz y calma. Esto puede ser cualquier cosa, desde la meditación hasta escribir un diario o caminar en la naturaleza. Encuentra lo que funciona para ti y hazlo parte de tu rutina diaria. Esto te ayudará a centrarte y encontrar fuerza en momentos de estrés.

9. Encuentra un mentor

Una de las mejores cosas que puede hacer para desarrollar su confianza empresarial es encontrar un mentor. Un mentor ha pasado por el camino del espíritu empresarial y puede guiarlo y apoyarlo en el camino. Tener un mentor le dará a alguien con quien compartir ideas, ofrecer consejos y ayudarlo a mantenerse motivado.

10. Celebra tus éxitos

No puedo enfatizar esto lo suficiente: celebrar pequeñas victorias le da un impulso significativo a su confianza. Como emprendedor, eres tu mayor animador. Si tiendes a fijar tus ojos en el próximo objetivo incluso antes de alcanzar el actual, lo cual, si eres un emprendedor, probablemente hagas esto, querrás evitar esta tendencia. Tómese un tiempo para hacer una pausa y celebrar cada hito en su negocio.

Desarrollar su confianza empresarial es un viaje continuo. Se necesita tiempo, esfuerzo y voluntad de aprender y crecer. Pero vale la pena la inversión, porque le dará la base que necesita para tener éxito en los negocios.