Management: Cuatro claves del empleado feliz

Lo importante para que un empleado sea proactivo y se sienta feliz en su lugar de trabajo, es que existan motivaciones, sobre todo si éstas provienen de su propio jefe. No es necesario que se vigile con una lupa cada paso que dé, entradas, salidas u horas de almuerzo. En realidad, el líder de cada área debe asegurarse de que se cumplan las tareas y labores asignadas, no las horas detrás de un escritorio que muchas veces no son del todo productivas. Es fundamental que se diseñen medidas que otorguen confianza, como por ejemplo que los colaboradores sean capaces de tomar algunas decisiones, según los estudios de Great Place to Work, éste es el factor clave para que un empleado se sienta satisfecho en una empresa. De lo contrario, si comienza a controlar e imponer su cargo como jefe, claramente el trabajador apenas tenga la oportunidad de renunciar, no lo pensará dos veces. Por eso, diseña una cultura de colaboración donde las opiniones, comentarios y quejas de los empleados se tomen en cuenta; esto, además de tener a tu personal contento y apoyando a la empresa, puede otorgarte muy buenas ideas para mejorar el desempeño de tu organización.