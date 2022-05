FOTOGALERÍA. ¿Qué tienen en común Apple, Disney, Microsoft, Harley-Davidson y Yankee Candle Company? Además de ser empresas exitosas y rentables, es posible que no vea otras similitudes. Pero, todos comenzaron en el garaje de una casa, según el portal entrepreneur.

Pero trabajar desde casa ya no está reservado para los aspirantes a emprendedores e independientes. Aproximadamente 6 de cada 10 trabajadores estadounidenses dijeron que su trabajo se podía hacer desde casa . Además, el 61 por ciento de los encuestados que tienen una lugar de trabajo fuera de casa informan que no operan desde allí.

Dicho esto, hay muchos de nosotros trabajando desde casa. E, independientemente de si te enorgulleces de ser el próximo Steve Jobs o de tener un trabajo de tiempo completo que te permite trabajar de forma remota, estos son los 12 hábitos de las personas exitosas que trabajan desde casa.

1. Separar las zonas de trabajo de las de relajación.

Idealmente, cuando trabajas fuera de su hogar, cuentas con un espacio de trabajo designado . Esto podría ser una oficina en casa, un garaje o la mesa de cocina. Debe tener una puerta, un escritorio y una silla cómoda para que puedas concentrarte y mantener a raya las distracciones. ¿Qué pasa si no tienes mucho espacio? Si es posible, crea un lugar en tu hogar en donde puedas instalar tu equipo y déjelo allí cuando hayas terminado.

Pero hay otro beneficio al establecer diferentes zonas en toda tu casa. Cuando tu cerebro tiene un espacio de trabajo dedicado, funciona de manera más eficiente y productiva.

Cuando trabajas en el mismo lugar todos los días, tu cerebro se acostumbra a ese lugar como un lugar para trabajar, explica Laura Mae Martin, asesora de productividad interna de Google. Como aclara Martin, si trabajas en un lugar diferente cada día, tu cerebro tiene que volver a entrenarse para poder trabajar allí.

“En el lado opuesto, trata de encontrar algunos lugares en tu casa donde nunca trabajes, porque eso crea esa seguridad mental y distancia”, dijo Martin. “En la medida de lo posible, intenta crear esos límites para tu cerebro; eso te ayudará a relajarte y te ayudará a concentrarte cuando estés en ese espacio”.

Teniendo en cuenta que inculcar el equilibrio necesario entre el trabajo y la vida es el hábito más importante que se debe cultivar cuando se trabaja de forma remota en una encuesta de Office Depot, esto es clave.

2. La rutina gobierna todo

Ya sea que hayas tenido que adaptarse a trabajar de forma remota debido a COVID-19 o a ejecutar una nueva empresa desde tu casa, las rutinas no pueden exagerarse. Después de todo, además de proporcionar estructura, las rutinas y los horarios pueden ser beneficiosos para tu salud mental y física.

Tener un plan te permite sentirse más en control. A su vez, esto reduce el estrés.

Si tienes un horario de sueño constante, obtendrás un mejor descanso nocturno. Esto no solo te hace más enérgico, sino que también obtendrás un impulso psicológico.

Estarás más saludable a medida que las rutinas te animen a comer saludablemente y a realizar actividad física.

Un horario te permite programar el tiempo para el juego. Sí, los adultos también necesitan tiempo para jugar para ayudar a relajarse y aumentar la felicidad.

Aquí está la mejor parte. A menos que tengas que trabajar a horas específicas, puedes diseñar una rutina que funcione mejor para ti. Por lo tanto, si eres un pájaro mañanero, tal vez comiences a trabajar temprano antes de que todos los demás se despierten. Es una forma segura de evitar distraerse.

Si no eres una persona mañanera , tampoco hay problema. Si eres más productivo entre la 1 p. m. y las 9 p. m., desarrolla tu rutina alrededor de esas horas.

¿La comida para llevar? Necesitas establecer una rutina. Y, lo que es más importante, apégate a ella.

3. Agregue espacios en blanco

Según la encuesta de Office Depot, más de la mitad de los encuestados también consideraron que tomar descansos era crucial para sus horarios diarios. Y definitivamente hay ciencia que respalda este sentimiento.

Nos beneficiamos de los descansos en términos de nuestro estado de ánimo, bienestar general y capacidad de desempeño, según Charlotte Fritz, Ph.D., profesora asociada de psicología industrial/organizacional en la Universidad Estatal de Portland. Sin embargo, la pregunta es con qué frecuencia debes tomar descansos del trabajo, cuánto deben durar y qué debes hacer durante los descansos.

No existe un enfoque único para todos cuando se trata de descansos. Por ejemplo, Energy Project recomienda tomar un descanso cada 90 minutos, mientras que la Técnica Pomodoro sugiere tomar un descanso cada 21 minutos. Durante estos descansos, puedes estirarse, salir a caminar, soñar despierto o enviar un mensaje de texto a un amigo.

Eso está muy bien. Pero, hay un problema aquí. “Los descansos cronometrados no siempre encajan bien con su trabajo”, dice Juliet Funt, directora ejecutiva de Whitespace at Work. “Un modelo más intuitivo sugiere prestar atención a sus señales internas individuales”.

Considera tomar un descanso cada vez que te sientas abrumado por las llamadas, tu cuerpo anhele azúcar, cafeína, correo electrónico o cualquier otra técnica compensatoria que te mantenga despierto. Funt se refiere a esto como “insertar una cuña de espacio en blanco” o hacer una pausa estratégica.

4. Sé consciente de la productividad desplazada

Es muy común que las personas que trabajan desde casa experimenten una productividad desplazada. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, es bastante simple.

El concepto de productividad desplazada se refiere a redirigir sus esfuerzos a algo que aún parece productivo, pero que probablemente no sea una prioridad. Entonces, eso sería lavar los platos o lavar la ropa en lugar de abordar su lista de tareas pendientes.

¿Sería productivo lavar los platos o lavar la ropa? En teoría, sí. Pero, debido a que no son prioridades, en realidad son distracciones.

Comprender cuándo estás utilizando tareas “productivas” para procrastinar es la clave. Esto será obvio porque encontrarás todas las excusas posibles para no concentrarte en el trabajo. Una forma de evitar esto es no darte estas excusas en primer lugar. Por ejemplo, lavar los platos después de cada comida o tener un día de lavado programado significa que no están ahí para distraerte.

5. Haber establecido reglas de no molestar

Trabajar fuera de la casa facilita que tus compañeros de casa asuman que pueden venir a hablar contigo cuando lo deseen. Para ser justos, ese es un instinto natural. Si estás en casa, ¿por qué no pueden acudir a ti y preguntarte qué quieres hacer para cenar más tarde?

Al mismo tiempo, necesitas un período de tiempo para entrar en la zona, ya sea que esté en el trabajo, en casa o en la oficina. “En la zona”, significa que has alcanzado el mejor estado creativo y productivo. Tu trabajo se está haciendo y las ideas fluyen como el Mississippi. A veces, pueden ser esfuerzos menos emocionantes como participar en una conferencia telefónica.

Es casi imposible estar, y mucho menos decir, “en la zona” cuando te distraes constantemente. Como tal, debes establecer algunas reglas de no molestar.

Explique a su familia o compañeros de cuarto que una puerta cerrada indica que no hay interrupciones. Incluso he oído hablar de personas que literalmente colocan un letrero de no molestar en sus puertas para usar luces de semáforo o torres de señalización LED .

¿Qué pasa si realmente necesitan hablar contigo? Pídeles que llamen en voz baja para no molestarte en caso de que estés en una conferencia telefónica.

Además, esta es otra razón por la cual las rutinas son tan importantes. Si has establecido horas de trabajo, comparte su calendario con otros. Es una manera simple y efectiva para que ellos vean cuándo estás disponible y cuándo no.

6. Conéctate constantemente.

Dos de los mayores obstáculos que tendrás que superar cuando trabajes desde casa son la comunicación, la colaboración y la soledad. Ahora, si eres un solopreneur o introvertido, no tienes que preocuparte tanto por esto. Pero, en algún momento, tendrás que interactuar con personas como clientes o colegas.

Afortunadamente, hay una multitud de formas de resolver todos estos problemas. Zoom, Slack, Microsoft Teams y Google Suite son herramientas comprobadas para una comunicación y colaboración efectivas . También programaría controles frecuentes o reuniones con otros. La frecuencia depende de ti. Pero, esto podría ser una charla semanal de 15 minutos con un socio comercial o su mejor amigo para una reunión de equipo virtual mensual más formal.

7. Mantén los correos electrónicos bajo control

¿Otro hábito de los trabajadores remotos exitosos? Limpiar sus bandejas de entrada. Pero, ¿cómo puedes administrar de manera realista tu bandeja de entrada ? Bueno, aquí hay un par de consejos si esta es un área en la que está luchando.

Reserva tiempo para leer y responder a los correos electrónicos. Deja de revisar tu correo electrónico constantemente. Tu flujo de trabajo puede verse afectado por los mensajes entrantes. En su lugar, programa horas específicas para leer y responder correos electrónicos. Yo hago esto antes del trabajo, después del almuerzo y al final de la jornada laboral.

Tome medidas de inmediato. Busca en su bandeja de entrada correos electrónicos no deseados o promocionales que puedes eliminar inmediatamente cuando revisa sus mensajes. Elimina o archiva los mensajes a los que no necesitas responder. Con tu bandeja de entrada reducida, podrás identificar los mensajes más importantes y responderlos rápidamente.

Organice una bandeja de entrada con etiquetas, carpetas y categorías. Mantén una bandeja de entrada organizada priorizando, agrupando, clasificando y archivando mensajes. Cuando necesites correos electrónicos específicos, un buen sistema de archivos hará que sea más fácil encontrarlos.

Darse de baja. Si ya no deseas recibir mensajes de remitentes específicos o no tienes tiempo para leerlos, cancela tu suscripción. Busca la palabra “darse de baja” en su bandeja de entrada para que el proceso de darse de baja sea rápido y fácil. ¿Mejor todavía? Use una herramienta como “Unroll Me” para hacer esto.

8. Bloquea tu calendario para eventos personales

Cuando trabajas de forma remota, se supone que estás accesible durante todo el día, independientemente de tu ubicación. Si bien tener reglas de no molestar es un comienzo, es posible que no funcione con un amigo que llama, envía mensajes de texto o se detiene en tus áreas de trabajo. Como tal, programa eventos personales importantes en tu calendario.

Sin embargo, ¿qué se considera importante? Bueno, tu millaje va a variar. Pero, si eres padre, entonces eso sería una cena familiar o partidos de fútbol semanales. Si tienes un perro, este podría ser tu paseo diario por la tarde. Y también podría ser cuidarse programando chequeos anuales a citas con el dentista cada seis meses.

Después de definir qué es más importante para ti, salir adelante es lo más importante. Por ejemplo, si un cliente quiere reunirse durante el partido de fútbol de su hijo, debe programarlo para una fecha y hora posteriores.

Aparta cumpleaños y otros eventos familiares importantes en el calendario con anticipación.

9. No caigas en la trampa hacerlo todo tú

Una de las trampas más comunes del trabajo desde casa en la que cae la gente es adoptar un enfoque completo de hacerlo todo ellos mismos.

“Cuando trabajas desde casa, tienes que ser bueno para trabajar de forma independiente y estar motivado”, explica Choncé Maddox en un artículo anterior de Due.

“Sin embargo, esto no significa que tengas que hacerlo todo tú solo”, agrega. “Si tienes dificultades con una tarea o tienes preguntas sobre lo que está haciendo, pídale ayuda a alguien”.

Puedes pedir ayuda a otros miembros del equipo durante las reuniones o durante la jornada laboral si trabaja en un equipo remoto. “Cuando estés confundido acerca del proyecto de un cliente, obtén claridad para no perder el tiempo pasando por un montón de prueba y error”, aconseja Choncé.

10. Establezca límites con las redes sociales

Las ames o las odies, las redes sociales son una parte integral de nuestra vida diaria, especialmente si estás lanzando una actividad paralela o una startup. Pero, para algunos, las redes sociales pueden ser una distracción que consume mucho tiempo.

Cuando OfficeNeedle preguntó a más de 600 empleados remotos cuál era su mayor distracción, el 56 % respondió con sus teléfonos inteligentes. ¿La solución más fácil? Apague sus notificaciones o coloque su teléfono en una habitación diferente.

¿Qué pasa si esa no es una opción? Anna Dearmon Kornick, entrenadora de administración del tiempo y jefa de la comunidad en Clockwise, sugiere que experimente con un “temporizador sin teléfono”. El objetivo es darse descansos sin distracciones para trabajar en tareas más difíciles.

“Configura un temporizador de 20 a 30 minutos y solo revisa tu teléfono cuando suene el temporizador”, dice ella. “Estas distracciones no desaparecerán pronto, pero podemos aprender a establecer límites y hacer todo lo posible para concentrarnos en el trabajo”.

11. Manténte activo

Si trabajas desde casa, es común permanecer sedentario durante toda su jornada laboral. De hecho, los estudios han demostrado que las personas que pueden trabajar en casa todo el tiempo pasan sentadas aproximadamente 9.2 horas diarias, en comparación con las 7.3 horas de quienes no pueden hacerlo.

Salir y moverse al menos una vez al día no puede ser exagerado. El ejercicio de cualquier tipo hace una gran diferencia, ya sea que vayas al gimnasio o simplemente camines por el vecindario. Y tampoco requiere un gran compromiso de tiempo. Se ha descubierto que solo 11 minutos al día aumentan la esperanza de vida.

Como resultado de un gran entrenamiento, tu cuerpo libera endorfinas que te mantienen con energía durante todo el día. Si puedes, trata de hacer ejercicio a primera hora de la mañana. Comenzarás con motivación y vigor, por lo que podrás concentrarte y terminar el trabajo.

12. Implementa rituales de transición después del trabajo

“Un ritual de transición es una práctica simple de tomarse un momento, un descanso, entre citas, tareas o cualquier otro turno en el día para pasar más fácil y conscientemente de uno al siguiente”, explica Anne Claire Woods, MA, CCLS. , LPC. “Puede ser respirar, escuchar una canción, tomar un café o beber agua, meditar en una palabra, cualquier cosa que permita que tu cerebro y tu cuerpo descansen por un momento, para pasar al siguiente con más calma”.

Por ejemplo, puedes recitar afirmaciones o escuchar una lista de reproducción antes de trabajar. Cada vez que termines una tarea puedes salir a dar un paseo. También toma un merecido descanso para almorzar para recargar energías durante la mitad del día.

Pero, ¿qué pasa al final de la jornada laboral?

Bueno, para moverte sin problemas entre el trabajo y el hogar, podrías tener una rutina de finalización como limpiar tu espacio de trabajo o responder correos electrónicos importantes. También puedes escuchar un podcast, salir a caminar, preparar la cena o cambiarte de ropa.