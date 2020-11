FOTOS | LinkedIn, posiblemente la red social menos divertida, solía ser el equivalente en línea de un evento de conexiones laborales, un lugar serio donde nadie quería pasar el rato. Sin embargo, para el futuro próximo, la pandemia casi ha erradicado los demás métodos para detectar oportunidades profesionales. Ahora que salir por tragos con antiguos colegas o hacer conexiones en conferencias laborales ya no es una opción, LinkedIn dejó de ser obligatorio y se ha vuelto esencial, según Yahoo.

Desde marzo, LinkedIn, propiedad de Microsoft, ha introducido una serie de herramientas con el fin de ayudar a sus 706 millones de miembros a conectarse con más de 14 millones de ofertas de trabajo y aprender nuevas habilidades para el desarrollo de sus carreras (estas cifras fueron comunicadas en la conferencia de ganancias del cuarto trimestre de Microsoft en julio). Todas las nuevas ofertas están disponibles para todos los usuarios de LinkedIn y no requieren un plan “premium”, que oscila entre los 29,99 y los 119,95 dólares mensuales.

Ya sea que estés buscando un nuevo puesto o solo trates de expandir tu red profesional, aquí te decimos cómo usar ese sitio web para tu máximo beneficio.

1. Actualiza tu perfil de manera constante

Un perfil de LinkedIn bien cuidado es una manera importante de seguir siendo relevante. “Mucha gente solo actualiza su LinkedIn cuando está buscando trabajo, por lo que no se utiliza todo su potencial”, dijo Ashley Watkins, asesora de búsqueda de empleo y exreclutadora corporativa. “Se preguntan por qué nadie se acerca a ellos; es porque están inactivos. Si tu perfil es anticuado, casi es como si no existieras”.

Además de presentar tu empleo y tus habilidades, asegúrate de incluir una foto tuya. “Tu foto debe ser profesional y representarte bien”, dijo Tejal Wagadia, reclutadora corporativa de StrongMind, una empresa de educación digital. “Si resulta apropiado, es bueno tener una foto que muestre tu personalidad” (en la suya, sale bebiendo de un coco, lo que describió como “una buena manera de iniciar una conversación”).

2. Asegúrate de que tus habilidades estén bien descritas

La sección de “habilidades” de tu perfil de LinkedIn merece una atención especial si estás buscando trabajo, ya que los reclutadores a menudo buscan candidatos utilizando habilidades como palabras clave. “Los miembros de LinkedIn que tienen al menos cinco habilidades en su perfil tienen 27 veces más probabilidades de ser descubiertos por los reclutadores”, dijo Blake Barnes, quien supervisa la estrategia y el desarrollo de nuevas herramientas y productos de LinkedIn.

LinkedIn ofrece una función en la que los colegas actuales y anteriores pueden “avalar” las habilidades que has enumerado, así como pruebas que puedes realizar para “verificarlas”. “Animamos a los miembros a dar un paso más para verificar sus habilidades. Tendrás un 20 por ciento más de probabilidades de ser contratado si tienes una insignia de evaluación de habilidades de LinkedIn en tu perfil”, comentó Barnes.

Sin embargo, no te dejes llevar demasiado. “Si no has ejercido una habilidad en los últimos cinco años, no la pongas en la lista”, dijo Wagadia. “Algunas personas tienen toneladas de palabras clave en su perfil de LinkedIn porque quieren ser encontrados a través de una búsqueda, pero su experiencia laboral no los respalda. Eso no ayuda a nadie”.

3. Sé activo en la plataforma

La interacción constante quizá no te permita obtener un empleo de manera directa, pero puede ayudar a abrir puertas y ponerte en el radar de la gente. "Cuando das clic en “me gusta”, comentas el contenido de otras personas, y compartes artículos que leíste y te agradaron, eres más visible", dijo Watkins. “Eso les da a otras personas más incentivos para llegar a ti”.

Sin embargo, no publiques sobre cualquier cosa, esto no es Facebook ni Instagram. “Cíñete a tu área de especialización”, dijo Wagadia. “Y definitivamente evita involucrarte en debates políticos o religiosos. Eso solo causa problemas y, si un reclutador o un gerente de contratación lo ve, va a cuestionar tu juicio”.

4. Haz nuevas conexiones, pero sé estratégico

“Si estás buscando un trabajo en una determinada empresa, empieza por hacer una búsqueda avanzada para encontrar personas en la empresa con las que tengas algo en común y así llegar a ellas”, dijo Michael Quinn, gerente sénior de Ernst & Young, quien se especializa en ayudar a las organizaciones a atraer talento.

Sin embargo, evita que parezca una transacción. “Empieza por mirar su contenido e interactúa con base en eso”, comentó Quinn. “No le envíes mensajes a la gente solo porque quieres algo”. Sugiere que compartas un poco sobre tu vida profesional y comentes sus mensajes. “Si estoy acostumbrado a ver tu nombre, y luego me envías un mensaje que diga: ‘Felicidades por la nueva promoción’, y luego pides que te llame por teléfono durante 15 minutos para saber cómo llegué adonde estoy, entonces es mucho más fácil para mí decir: ‘Sí, atenderé esa llamada’”, explicó. “Estás construyendo una relación”.

5. No seas tímido acerca de la necesidad de un nuevo empleo

En junio, LinkedIn introdujo una característica llamada “abierto al trabajo”, que permite a los usuarios mostrar una insignia en su foto de perfil que indica que están buscando un nuevo empleo. Y, según los datos de la empresa, eso puede impulsar tu perfil. “Hemos visto que la gente tiene un 40 por ciento más de probabilidades de recibir un mensaje de un reclutador y un 20 por ciento más de probabilidades de recibir un mensaje de otro miembro si muestran de manera pública que están ‘abiertos al trabajo’”, dijo Barnes (si prefieren ser discretos, los miembros tienen la opción de mostrar la insignia de manera que solo sea visible para los reclutadores fuera de su empresa).

Un aspecto positivo de la pandemia es que ha eliminado parte de la incomodidad de admitir que has perdido tu trabajo. “Esa transparencia no existía realmente antes de la COVID, y ahora se está convirtiendo en una parte clave de nuestro ecosistema de búsqueda de empleo”, dijo Barnes.

6. Anticipa nuevos puestos de trabajo y entrevistas

Los datos recopilados en agosto mostraron que los usuarios tienen cuatro veces más probabilidades de recibir respuesta de un reclutador de empleo o un gerente de contratación si solicitaron un puesto de trabajo dentro de los primeros diez minutos de la publicación, según LinkedIn. Así que es útil ser rápido. “Recomendamos establecer alertas de empleo para que los listados que cumplan con tus criterios específicos te sean enviados en cuanto se publiquen”, dijo Barnes.

Mientras tanto, la plataforma permite a los usuarios grabar entrevistas de práctica en línea y evaluar su desempeño. La herramienta utiliza la retroalimentación impulsada por la inteligencia artificial para evaluar la rapidez con que se habla, la cantidad de veces que se utilizan palabras de relleno (“este” y “o sea”) y las frases sensibles que debemos evitar.

7. Mantente abierto a transiciones de carrera que no habías considerado antes

La herramienta más reciente de Linkedin es Career Explorer (explorador de carreras), que se lanzó el jueves pasado para guiar a los miembros hacia nuevos puestos que se alinean con sus habilidades, pero que pueden estar en una industria o área diferente que no habían considerado anteriormente. “Nuestros datos nos dan una visión única sobre las trayectorias profesionales y cómo se transfieren las habilidades de un trabajo a otro”, dijo Paul Ko, el jefe de investigación de política económica de LinkedIn. “Muchos miembros no sabían necesariamente qué transiciones de trabajo estaban disponibles para ellos.”

En una encuesta reciente a 2000 profesionales que quedaron desempleados en los últimos ocho meses, encargada por LinkedIn y realizada por Censuswide, los encuestados informaron que estaban abrumados por la posibilidad de un cambio de carrera porque no sabían por dónde empezar (casi la mitad), se consideraban no calificados para otras industrias (alrededor de un tercio), no tenían conexiones en otras industrias (32 por ciento) o no sabían cómo se traducían sus habilidades (poco menos de un tercio).

La herramienta Career Explorer tiene como objetivo llenar esos vacíos de conocimiento y confianza. Para utilizarla, los miembros escriben su trabajo actual o más reciente y obtienen una lista de otras sugerencias de trabajo que requieren habilidades similares (junto con un porcentaje de superposición de habilidades, como un diagrama de Venn). Por ejemplo, un trabajador de servicios de alimentos podría ver que sus compañeros suelen desempeñar funciones de especialista en servicio al cliente, un sector en rápido crecimiento que requiere alrededor del 70 por ciento de las mismas aptitudes, según la herramienta. Esta también sugiere puestos disponibles en su área geográfica.

Si hay ciertos empleos que tienen habilidades que se superponen pero algunas otras esenciales que no tienes, la herramienta también proporciona enlaces a cursos de LinkedIn que puedes tomar para aprenderlas. “El objetivo es ayudar a la gente para que aprovechen las oportunidades que deberían estar considerando, pero que ni siquiera conocían”, concluyó Ko.