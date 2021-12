1 de 6

Debe ser una de las primeras preocupaciones de un CEO a la hora de constituir una empresa. Si no sabes cuáles son las normas y valores que quieras que rijan la compañía difícilmente vas a poder saber el tipo de personas de las que quieres rodearte conforme a esos parámetros ni vas a saber transmitir lo que buscas de ellos. Otro riesgo de carecer de una cultura de empresa es que hace a la compañía mucho más vulnerable a los cambios dado que no dispone de un hilo conductor que asegure la continuidad. Algunas de las preguntas que podrías plantearte para saber si tu cultura de empresa es sólida o no es ¿qué pasaría si, por ejemplo, tuvieses que prescindir del 50% de la plantilla actual de golpe? o ¿qué pasaría si en un año paso se 10 a 50 trabajadores? (Foto: Getty)