FOTOGALERÍA. Después de explorar las profundidades de Internet durante meses, finalmente has descubierto dónde están tus intereses: el marketing digital. Pero eso es como averiguar la dirección general que debes tomar para llegar al destino; todavía necesitas navegar por las calles y caminos más pequeños. En la última década, el marketing digital ha crecido más allá de unos pocos clics y sesiones de fin de semana. Es un campo de buena fe en sí mismo, y si deseas tener éxito en él, aquí hay algunos lugares por los que puedes comenzar, según el portal Entrepreneur.

1. Estratega de contenido: el contenido es el rey.

Estamos seguros de que no es la primera vez que escuchas la declaración y probablemente no será la última. A medida que las marcas pasan de ser “vendedoras” a brindar información de calidad, necesitan a alguien que pueda aumentar la demanda creando y administrando contenido de calidad. Aquí es donde entra un estratega de contenido. Esta persona planifica el tipo de información que una empresa publica de forma regular. Ellos determinan el tema, la voz y el tipo de contenido individual y, al mismo tiempo, controlan el mensaje general de la empresa.

2. Comercializador digital.

Un comercializador digital es lo más parecido a un comercializador puerta a puerta que puedes encontrar en línea. El objetivo principal de esta persona es difundir el conocimiento de la marca y mejorar la visibilidad entre los clientes potenciales. Un especialista en marketing digital administra el sitio web, las propiedades sociales, los blogs y el correo electrónico de una empresa. Además de difundir la conciencia, un especialista en marketing digital encuentra lagunas en las estrategias de marketing digital y las cubre.

3. Especialista en SEO.

La optimización de motores de búsqueda (SEO) estará presente tanto tiempo como los motores de búsqueda existan. En otras palabras, el SEO nunca pasará de moda. El mismo consiste en hacer que el sitio web de una empresa sea relevante, legible y autorizado. El objetivo es mejorar la clasificación de los motores de búsqueda orgánicos.

Los motores de búsqueda clasifican los sitios web según su relevancia y autoridad. Un especialista en SEO modifica una página web para que sea más fácil para los motores de búsqueda clasificarlos. En pocas palabras, un especialista en SEO genera tráfico adicional desde los motores de búsqueda.

4. Administradores de redes sociales.

Al igual que los especialistas en SEO, los administradores de redes sociales siempre estarán de moda. Durante la última década, la cantidad de plataformas de redes sociales ha aumentado exponencialmente. Desde Facebook hasta Pinterest, estas aplicaciones son una excelente manera de dar a conocer tu marca. Un social media manager está a cargo de las redes sociales de una empresa en múltiples plataformas. Son responsables de monitorear la presencia de una compañía dentro de las mismas. Esta persona representa la voz de una empresa en las plataformas de redes sociales.

5. Especialista en anuncios pagados.

Si te encantan los datos y la analítica, debería buscar especialistas en anuncios pagados. Como sugiere el nombre, un especialista en publicidad paga está a cargo de las campañas publicitarias pagas de una empresa. Dado que los anuncios remunerados funcionan según el pago por clic, el análisis de su rendimiento brinda a la empresa información sobre la efectividad de sus campañas publicitarias. Además de analizar la efectividad de las campañas publicitarias, este especialista también es responsable de investigar palabras clave y descubrir tendencias.

A diferencia de la mayoría de los campos, el marketing digital no tiene un título, capacitación ni certificaciones en particular que te indiquen con precisión lo que debes hacer. Pero, por otro lado, esa es la belleza de esta área de trabajo. Dado que no hay requisitos académicos, puedes ingresar al campo si tienes las habilidades adecuadas.