FOTOGALERÍA. El deporte y el dinero van de la mano. Por eso muchos atletas que han participado en los Juegos Olímpicos son millonarios, gracias a los premios obtenidos en su trayectoria deportiva, pero sobre todo por los jugosos ingresos que reciben de sus patrocinadores. Aprovechando la competencia que actualmente se celebra en Tokio 2020, hemos querido realizar este ranking de los 10 atletas olímpicos más ricos del mundo, según el portal Megaricos.

Top 10: Los atletas olímpicos más ricos del mundo

Entre los deportistas que alguna vez han representado a su país en unas Olimpíadas, estos son los más adinerados:

10. Shaun White (Estados Unidos)

Patrimonio neto: $60 millones

El snowboarder de 34 años ganó tres medallas de oro olímpicas y se convirtió en millonario antes de los 20. Obtiene ingresos anuales de $10 millones por acuerdos con empresas como Red Bull, Hewlett-Packard, T-Mobile, GoPro, Sony, entre otras.

También tiene inversiones inmobiliarias en California y Nueva York. Otras fuentes de ingresos provienen de la actuación (se interpretó a sí mismo en la película Friends with Benefits de 2011), el videojuego Shaun White Skateboarding, la música y la moda.

9. Michael Phelps (Estados Unidos)

Patrimonio neto: $80 millones

El nadador de 36 años tiene el récord de más medallas olímpicas ganadas por cualquier atleta, con 28. Eso incluye un récord de 23 preseas doradas.

Las ganancias obtenidas por su desempeño en la piscina rondan los $1.9 millones. Pero hace mucho más dinero gracias a la publicidad. Recibe alrededor de $9.8 millones anuales por sus contratos con Colgate, Kellogg’s, Louis Vuitton, Omega, Speedo, Under Armour y Visa.

“El tiburón de Baltimore” no podía faltar en el ranking de los atletas olímpicos más ricos del mundo.

8. Usain Bolt (Jamaica)

Patrimonio neto: $90 millones

El ocho veces medallista de oro olímpico es el hombre más rápido de la historia, y actualmente ostenta el récord mundial de 100 metros (9.58 segundos) y 200 metros (19.19 segundos).

Ahora con 34 años y retirado del atletismo, Usain Bolt sigue generando dinero con lucrativos patrocinios, que le proporcionan la mayor parte de sus ingresos de unos $20 millones al año.

Las marcas que lo apoyan incluyen Puma, Gatorade, Visa, Virgin Media y Hublot. También abrió una franquicia de alimentos y bebidas, llamada Tracks & Records, en Jamaica y Reino Unido.

7. Georgina Bloomberg (Estados Unidos)

Patrimonio neto: $100 millones

La hija del multimillonario y ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, Georgina, de 38 años, es una atleta profesional de salto ecuestre que representó al equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2016.

Su amor por el deporte y los animales no solo le genera ingresos en forma de premios, sino que también la convierte en una famosa filántropa. Entre otras iniciativas, Georgina fundó The Rider’s Closet, un programa que recolecta ropa usada para atletas del salto ecuestre y la dona a quien lo necesite.

6. Caitlyn Jenner (Estados Unidos)

Patrimonio neto: $100 millones

Caitlyn Jenner también figura en la lista de los atletas olímpicos más ricos del mundo. Ganó la medalla de oro en el decatlón masculino de 1976. En 2015, la oradora motivacional estadounidense de 71 años, estrella de la televisión y reciente candidata política se declaró una mujer transgénero.

Su carrera olímpica recibió el respaldo de empresas como IBM y Coca-Cola. Después ganó mucho dinero por su participación con el reality show Keeping Up With the Kardashians. Sus otras fuentes de ingresos incluyen la venta de sus memorias, The Secrets of My Life, y sus eventos para hablar en público.

5. Serena Williams (Estados Unidos)

Patrimonio neto: $225 millones

La reconocida tenista, ex número uno del mundo, también es tres veces medallista de oro olímpica. Durante su carrera ha ganado casi $94 millones en el WTA Tour, el doble de lo que ha ganado cualquier otra atleta.

En promedio, Williams ha recibido más de $8 millones anuales por su carrera como tenista, más $20 millones anuales por el patrocinio de Nike, Wilson, Aston Martin, Pepsi, IBM, Intel y otros. También es propietaria de Serena Ventures, una firma que invierte en nuevas empresas y negocios en todo el mundo.

4. Roger Federer (Suiza)

Patrimonio neto: $450 millones

La leyenda del tenis no pudo asistir a la competencia de Tokio debido a una lesión en la rodilla, pero aun así es un protagonista en el ranking de los atletas olímpicos más ricos del mundo. El suizo ya ganó un oro en dobles en Pekín 2008 y una de plata en individual en Londres 2012.

También es un campeón de los patrocinios, al contar con el respaldo de Rolex, Moët & Chandon, Mercedes-Benz, entre otros. El 20 veces campeón de Grand Slam es uno de los dos atletas activos que ha ganado $100 millones en un solo año solo con patrocinios. El otro es el golfista Tiger Woods, según Forbes.

3. Floyd Mayweather Jr. (Estados Unidos)

Patrimonio neto: $1,2 mil millones

Floyd Mayweather Jr., medallista de bronce olímpico en 1996, ha afirmado recientemente que alcanzó el nivel de multimillonario, con un patrimonio neto de $1.2 mil millones, de acuerdo al portal TalkSport.

Ha reconocido que una gran parte de sus ganancias provino de solo dos peleas: Conor McGregor ($350 millones) y Manny Pacquiao ($300 millones).

Su enorme fortuna le ha permitido comprar un Billionaire Watch de Jacob & Co de $18 millones, un jet privado Gulfstream G650 de $60 millones, una mansión en Beverly Hills de $25 millones, una mansión en Las Vegas de $10 millones, además de una colección envidiable de coches.

2. Anna Kasprza (Dinamarca)

Patrimonio neto: $1,4 mil millones

La jinete de doma clásica participó en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016. Cabalga como profesión y por placer, pero su enorme patrimonio neto proviene de Ecco, un fabricante de calzado danés, del que es una de las herederas, junto con su madre y su hermano.

Generando casi $1,5 mil millones en ingresos anuales, Ecco vende sus productos en 90 países. Con una fortuna de $1,1 mil millones en 2019, a los 29 años era uno de los ocho multimillonarios menores de 30 años y se encontraba entre los millennials más ricos del mundo, según Forbes.

1. Ion Tiriac (Rumania)

Patrimonio neto: $1,7 mil millones

Sorprendentemente, el top 10 de los atletas olímpicos más ricos del mundo lo lidera el tenista rumano Ion Tiriac. Ahora de 82 años, estuvo en el equipo olímpico de hockey sobre hielo de 1964, antes de hacerse un profesional del tenis.

El deporte hizo a Tiriac millonario, pero fueron los negocios lo que lo convirtieron en multimillonario. En 1990 fundó Tiriac Bank, el primer banco privado de su país, y luego se involucró en otras inversiones, como seguros, arrendamiento y concesionarios de automóviles, bienes raíces y aerolíneas locales.

En 2007, se convirtió en el primer rumano multimillonario reconocido por Forbes. Según Romania Insider, su fortuna alcanzó un máximo de $2 mil millones en 2014, llegando a ser el atleta más rico del planeta, quitándole la corona a Michael Jordan en ese momento.

Posee una colección de automóviles y motocicletas con más de 400 modelos, incluidos coches que anteriormente eran propiedad de Al Capone, Sammy Davis Jr. y Elton John.