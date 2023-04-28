redacciongestion@diariogestion.com.pe
1 de 21
A continuación, les mostramos el ranking de las 20 universidades con mayor población estudiantil en el 2022.
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

A continuación, les mostramos el ranking de las 20 universidades con mayor población estudiantil en el 2022.

2 de 21
Puesto 1. Universidad Tecnológica del Perú (UTP), en el 2022 cerró con 150,879 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 67,658. Pasó del tercer al primer lugar en población estudiantil. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 1. Universidad Tecnológica del Perú (UTP), en el 2022 cerró con 150,879 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 67,658. Pasó del tercer al primer lugar en población estudiantil. (Foto GEC Archivo)

3 de 21
Puesto 2. Universidad César Vallejo, en el 2022 cerró con 143,300 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 90,360. Dejó el primer puesto, y ahora está en el segundo lugar en población estudiantil. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 2. Universidad César Vallejo, en el 2022 cerró con 143,300 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 90,360. Dejó el primer puesto, y ahora está en el segundo lugar en población estudiantil. (Foto GEC Archivo)

4 de 21
Puesto 3. Universidad Privada del Norte, en el 2022 cerró con 112,313 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 85,159. Pasó del segundo al tercer lugar en población estudiantil. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 3. Universidad Privada del Norte, en el 2022 cerró con 112,313 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 85,159. Pasó del segundo al tercer lugar en población estudiantil. (Foto GEC Archivo)

5 de 21
Puesto 4. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en el 2022 cerró con 67,768 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 60,541. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 4. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en el 2022 cerró con 67,768 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 60,541. (Foto GEC Archivo)

6 de 21
Puesto 5. Universidad Continental, en el 2022 cerró con 51,935 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 29,063. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 5. Universidad Continental, en el 2022 cerró con 51,935 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 29,063. (Foto GEC Archivo)

7 de 21
Puesto 6. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el 2022 cerró con 31,525 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 29,773. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 6. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el 2022 cerró con 31,525 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 29,773. (Foto GEC Archivo)

8 de 21
Puesto 7. Universidad de San Martin de Porres, en el 2022 cerró con 28,586 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 29,842. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 7. Universidad de San Martin de Porres, en el 2022 cerró con 28,586 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 29,842. (Foto GEC Archivo)

9 de 21
Puesto 8. Universidad de Privada Antenor Orrego, en el 2022 cerró con 26,986 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 20,949. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 8. Universidad de Privada Antenor Orrego, en el 2022 cerró con 26,986 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 20,949. (Foto GEC Archivo)

10 de 21
Puesto 9. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el 2022 cerró con 24,782 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 23,931. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 9. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el 2022 cerró con 24,782 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 23,931. (Foto GEC Archivo)

11 de 21
Puesto 10. Universidad de Lima, en el 2022 cerró con 24,245 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 22,277. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 10. Universidad de Lima, en el 2022 cerró con 24,245 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 22,277. (Foto GEC Archivo)

12 de 21
Puesto 11. Pontificia Universidad Católica del Perú, en el 2022 cerró con 24,019 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 23,235. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 11. Pontificia Universidad Católica del Perú, en el 2022 cerró con 24,019 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 23,235. (Foto GEC Archivo)

13 de 21
Puesto 12. Universidad Privada San Juan Bautista, en el 2022 cerró con 20,524 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 15,267. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 12. Universidad Privada San Juan Bautista, en el 2022 cerró con 20,524 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 15,267. (Foto GEC Archivo)

14 de 21
Puesto 13. Universidad San Ignacio de Loyola, en el 2022 cerró con 19,371 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 17,879. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 13. Universidad San Ignacio de Loyola, en el 2022 cerró con 19,371 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 17,879. (Foto GEC Archivo)

15 de 21
Puesto 14. Universidad Andina del Cusco, en el 2022 cerró con 19,162 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 19,226. (Foto Difusión)
Difusión
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 14. Universidad Andina del Cusco, en el 2022 cerró con 19,162 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 19,226. (Foto Difusión)

16 de 21
Puesto 15. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, en el 2022 cerró con 18,944 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 19,096. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 15. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, en el 2022 cerró con 18,944 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 19,096. (Foto GEC Archivo)

17 de 21
Puesto 16. Universidad Católica de Santa María, en el 2022 cerró con 18,691 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 16,580. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 16. Universidad Católica de Santa María, en el 2022 cerró con 18,691 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 16,580. (Foto GEC Archivo)

18 de 21
Puesto 17. Universidad Señor de Sipán, en el 2022 cerró con 17,946 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 13,570. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 17. Universidad Señor de Sipán, en el 2022 cerró con 17,946 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 13,570. (Foto GEC Archivo)

19 de 21
Puesto 18. Universidad Nacional del Altiplano, en el 2022 cerró con 17,689 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 16,613. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 18. Universidad Nacional del Altiplano, en el 2022 cerró con 17,689 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 16,613. (Foto GEC Archivo)

20 de 21
Puesto 19. Universidad Privada Norbert Wiener, en el 2022 cerró con 17,191 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 9,726. (Foto GEC Archivo)
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 19. Universidad Privada Norbert Wiener, en el 2022 cerró con 17,191 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 9,726. (Foto GEC Archivo)

21 de 21
Puesto 20. Universidad de Huánuco, en el 2022 cerró con 16,345 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 11,148. (Foto GEC Archivo) <div> <a href="https://www.tiendaelcomercio.com/" target="_blank"> <img src="https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/N2IC6BCOGNBSZG2G3IU7QVJD2Y.jpg" width="100%"> </a> </div>
GEC Archivo
UNIVERSIDADES CON MAYOR POBLACION ESTUDIANTIL

Puesto 20. Universidad de Huánuco, en el 2022 cerró con 16,345 estudiantes, mientras que en el 2020 tenía 11,148. (Foto GEC Archivo)


TAGS RELACIONADOS