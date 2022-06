FOTOGALERÍA. Al buscar trabajo seguramente en algún momento te preguntaste cuále son las mejores aptitudes para poner en el CV de manera de obtener el puesto, según el portal iprofesional.

A veces los propios motores de búsqueda de empleo online te piden aptitudes del CV al completar tu perfil. Sin eso, será imposible que te postules a alguna de las posiciones vacantes.

Entonces es fundamental conocer cuáles son tus mejores capacidades, las que te pondrán en la ventaja ante otros postulantes, de manera de reflejar y destacar las mejores aptitudes para el currículum vitae.

En el siguiente artículo analizamos aptitudes para el CV que llamen la atención de los selectores de personal y expertos en Recursos Humanos.

Aptitudes y habilidades para el CV más buscadas y valoradas

Con el teletrabajo extendiéndose como modalidad 100% o híbrida con la presencialidad, las habilidades y capacidades que hoy buscan las empresas cambiaron muchísimo.

En ese marco, algunas de las aptitudes para el CV que más valoran los reclutadores hoy son las siguientes:

1. Adaptabilidad, la habilidad de modificar actitudes y procedimientos cuando la situación cambia

2. Aprender y desaprender; se relaciona con la capacidad de soltar saberes y formas de hacer las cosas cuando quedan obsoletas, y de aprender todo lo nuevo que cambia cada vez más aceleradamente.

3. Trabajo en equipo, incluso si tu equipo no está en el mismo lugar físico, incluso si se trata de personas de otros paíse, otras culturas de trabajo, etc.

4. Creatividad

5. Comunicación, en particular ahora que no siempre trabajamos en el mismo lugar y con el mismo equipo de personas.

6. Pensamiento crítico

7. Resolución de problemas

8. Administración del tiempo, la autogestión se vuelve una aptitud imprescindible para el trabajo híbrido y el remoto 100%.

9. Toma de decisiones y proactividad son otras de las aptitudes para el CV que puedes incluir, si las tienes, en cualquier postulación independientemente del rubro o actividad en la que te desempeñes. Son cosas que las empresas buscan en todos los talentos, independientemente de si se trata de un jefe o un pasante.

10. Los idiomas y las competencias digitales básicas también son aptitudes que podés incluir en el CV pero se suele sobreentender que un candidato al día de hoy posee ciertas capacidades, como manejo de Office, Email o Zoom. Asimismo, para puestos internacionales o en áreas de tecnología, el conocimiento de idiomas es un requisito básico.

11. Por último, a algunas personas les gusta incluir entre sus aptitudes para el CV la facilidad para lidiar con el trabajo bajo presión. Puede ser que a muchas empresas les siga interesando ese dato, ya que esperan someter a grandes presiones a sus talentos y necesitan que performen y entreguen valor en ese tipo de ambiente. En otras, el enfoque es generar valor sin que ello implique un riesgo para la salud o la vida personal de los empleados.

¿Por qué se deben completar las aptitudes para el CV?

Muchas veces al buscar trabajo es necesario completar muchas veces el perfil personal en plataformas que las empresas usan para publicar sus vacantes laborales. Es un trabajo extra que suele resultar fastidioso.

Por eso se cae en la tentación de no completar las aptitudes para el CV, pensando que lo importante es la información de contacto, la experiencia laboral y la educación formal académica. Con eso, se estima erróneamente que es suficiente para completar una postulación a un empleo.

No obstante, no hay que perder de vista que no completar las aptitudes en el currículum cuando enviamos nuestro perfil a una búsqueda, es realmente perder la oportunidad de destacarnos en lo que será quizás un mar de candidatos pretendiendo el mismo puesto.

Más aún, no hay que olvidar que hoy en día el primer filtro que hay que pasar no es el de un ser humano que verá nuestra hoja de vida, sino los “bots” y que los seleccionadores usan para reducir la cantidad de candidatos a aquellos que mejor se ajustan al perfil buscado. Se trata de algoritmos que rastrearán en tu currículum si tiene o no palabras clave que se determinan al armar el perfil de la búsqueda.

Esos perfiles se diseñan con las capacidades y conocimientos necesarios para el puesto. Por eso, si no incluiste las aptitudes para el CV en el mismo, es probable que tu postulación sea pasada por alto, incluso si contás con un perfil como el que la empresa está buscando.

Mismo así, si lográs atravesar ese primer filtro y llega tu currículum a manos de un seleccionador humano de talentos, si lo que ven es que completaste el mínimo de datos necesarios para aplicar, lo que concluirán es que es algo sospechoso o que simplemente mostrás desinterés por conseguir el trabajo. Completar las aptitudes del CV es una manera de mostrar proactividad e interés en la oportunidad laboral ofrecida.

Aptitudes para el CV infaltables

Ahora que ya definimos por qué es importante completar las aptitudes para el CV, ¿cuáles son las que debemos poner en la hoja de vida?

No hay un secreto infalible en este aspecto. Cada empresa busca aptitudes y capacidades diferentes para sus talentos. Incluso en una misma empresa o en firmas de un mismo rubro, pueden resultar más o menos importantes las aptitudes que ponemos en el CV.

Por lo pronto, lo que nunca debemos hacer es mentir en las aptitudes en el CV. Si decimos que tenemos un determinado conocimiento o experiencia, puede que rápidamente se descubra en el proceso de selección que esto no es así.

Entonces, en principio un buen paso es ser sincero con cuáles son las aptitudes para el CV más buscadas que si poseemos de verdad, y tratar de destacar esos aspectos de alguna forma en nuestra postulación, tanto en el currículum como en una carta de presentación.