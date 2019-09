FOTOS | Demostrando nuevamente el atractivo de un buen susto, la película “It: Capítulo dos”, inspirada en un libro de Stephen King, recaudó US$ 91 millones este fin de semana y pasó a liderar la taquilla norteamericana, informó este domingo el grupo especializado Exhibitor Relations.

Lo obtenido por la venta de entradas en tres días quedó por debajo de lo logrado por la primera "It", cuyo impresionante estreno acumuló US$ 123 millones en 2017. Pero de todos modos ya se clasifican como los dos mejores estrenos de terror de la historia, según Variety.

"It: Capítulo dos" es protagonizada por Jessica Chastain, James McAvoy, Isaiah Mustafa y Bill Hader como las versiones adultas de los niños que lucharon contra el aterrador payaso Pennywise 27 años antes. Ahora deben hacerlo nuevamente.

Ningún otro estreno llegó al top 10 y tampoco se presentaron grandes cambios en el ránking desde el fin de semana pasado.

Deslizándose un lugar hasta la segunda posición -y muy por detrás de "It: Capítulo dos"- se encontraba el thriller político de Lionsgate "Angel Has Fallen", que obtuvo US$ 6.

Este filme tiene como protagonista a Gerard Butler en el papel de un agente del Servicio Secreto acusado injustamente de intentar matar al presidente de Estados Unidos, interpretado por el veterano Morgan Freeman.

En tercer lugar, cayendo también un puesto, se ubicó la comedia "Chicos buenos", de los estudios Universal con US$ 5.4 millones.

La nueva versión de "El Rey León" de Disney también descendió un lugar, a la cuarta posición, con US$ 4.2 millones. La película ha mantenido una atención constante incluso en su octava semana, ganando más de US$ 1,600 millones en todo el mundo.

Firme en el quinto lugar estuvo la película de Sony “Overcomer”, con US$ 3.8 millones. La cinta aborda la historia de un exentrenador de baloncesto que acepta ayudar a preparar a una joven huérfana con asma para una competición.