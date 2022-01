Incluso antes de la pandemia, la consultora Research and Markets pronosticaba que el mercado de la educación en línea ascendería a 350.000 millones de dólares hasta el año 2025. Se espera que, tras actualizar estos datos debido al efecto de la pandemia, la cifra pueda superar los más de 500.000 millones. Cambiará también la forma en la que se consume, porque se demandará más microlearning para consumo just in time. (Foto: iStock)