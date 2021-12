Hay cada día más emprendedores en el sector de la moda, pero también una competencia feroz. ¿Cómo crear una empresa de moda con una oferta diferente, innovadora y atractiva capaz de competir con gigantes? Seis emprendedores de éxito en este sector nos dan las claves para triunfar en este sector, según Emprendedores.

Gabriela Ortiz, CEO y directora creativa de BO STAR, una marca especializada en moda de baño exclusiva y sostenible que la ha posicionado en el top del segmento y en la favorita de muchas famosas.

“La oferta que tiene el cliente final es tan grande y variada que la innovación y diferenciación frente a la competencia tan feroz pasa por la exclusividad en los tejidos, tanto en la calidad como el diseño de los mismos. Buscar la excelencia en el producto que ofreces. En nuestro caso, la especialización en ropa de baño y no diversificar en nuevas líneas de producto nos ha llevado también a un claro reconocimiento en el mercado que se ha ido consolidando con los años. Importantísimo también es no perder la pasión y la ilusión por lo que haces, para poder sorprender y ganar la confianza de tus clientes”.

Pablo Recuenco Pizarro, CEO y cofundador de Morrison Shoes, una marca de zapatillas con un diseño disruptivo y hechas a mano en España que vende online en 7 países y tiene un punto de venta físico en Madrid.

«Yo me centraría sobre todo en la fase de prelanzamiento del proyecto. Las herramientas con las que contamos hoy en día nos permiten testear nuestro producto incluso antes de lanzarlo al mercado y así evitar un posible fracaso y, consecuentemente, una gran pérdida de dinero. Lean Startup o crowdfunding son metodologías clave. No es necesario invertir mucho para saber si nuestro proyecto es viable o no y, a partir de ahí, escalarlo».

Erika Gómez, fundadora de Twin & Chic, una firma de moda infantil ecoética y dermosaludable, made in Spain, dirigida a un segmento premium e internacional: Europa, Asia y Estados Unidos.

“La innovación puede darse en multitud de aspectos diferentes: atributos de producto (diseño, materiales, procesos de fabricación), distribución (nuevos canales), o comunicación (forma de comunicar o llegar a nuestro cliente, imagen de marca). Es clave tener siempre en desarrollo proyectos innovadores en la marca para mantenerla viva y fresca, y lista para competir en un mercado totalmente global, multicanal y muy exigente”.

Patricia González Melgar, fundadora de Lapona, una marca de alquiler de ropa para bebés basada en el concepto de las cajas por suscripción que con 8 meses de vida distribuye ya su oferta en casi toda España y en Portugal.

“Lo primordial es identificar oportunidades y las necesidades actuales del mercado preguntando al cliente y repasando la actualidad y lo que está pasando en el mundo de esta industria, nos daremos cuenta de que hay que hacer cambios e importantes. Vamos hacia una sociedad de menos consumo, concienciada cada vez más con el impacto medioambiental en el mercado actual. Por lo tanto, aunque sean pequeños, hay que hacer cambios para que las marcas estén alineadas con lo que está pasando hoy”.

Roberto Mohedano, CEO y cofundador de Timpers, una marca de calzado diseñada por ciegos y fabricada en España por empleados con discapacidad y con materiales reciclados.

“En estos últimos meses, en los que la moda ha sido uno de los sectores más afectados, el branding se ha convertido en un salvavidas para las empresas. Las marcas fuertes y con propósito son las que sobreviven. Sea cual sea el producto que vendas, la competencia es extrema, y tienes que diferenciarte del resto construyendo una marca sólida que te permita transmitir emociones e historias a tu cliente objetivo para así influir en su decisión final de compra”.

Víctor Rodado, cofundador de Minimalism, una marca de productos sostenibles para personas conscientes a un precio asequible. Con 4 años de vida, este año espera superar los 600,000 euros de facturación.

«Como empresario debes preguntarte desde el primer momento, ¿qué función tiene mi marca en este mundo? Una marca es una gran herramienta para generar debate, reflexión y provocar cambios. El mundo de hoy empieza a querer marcas honestas y comprometidas de verdad, que no piensen solo en vender y ganar más dinero. Es el momento de apostar por la transparencia empresarial y anteponer el planeta y las personas ante cualquier cosa».