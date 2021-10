4 de 4

darkovujic - stock.adobe.com

Las crisis pueden ocurrir en cualquier empresa; no obstante, cuando una marca no se expresa de una manera clara ante estas situaciones, puede confundir a clientes potenciales, y sumarse a una mala experiencia. Una comunicación rápida y concisa es fundamental, pues hoy es bien sabido que el marketing de boca en boca (advocacy) es la manera más efectiva para establecer confianza y familiaridad entre consumidores y comunidades. Sin duda, la reputación de una marca hoy es el activo más valioso que se puede procurar, pues poco sirve diseñar buenos productos, servicios o experiencias si al final no se refleja en la satisfacción de los consumidores, tanto dentro como fuera del mundo digital. (Foto: iStock)