Fotos | El actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como La Roca, es el mejor pagado de Hollywood con cerca de US$ 90 millones, por delante de dos estrellas de la saga de Avengers de Marvel.

Johnson, que antes de saltar a las pantallas trabajó como luchador en un cuadrilátero, es la cara inconfundible de la secuela de cine Jumanji.

Además, ha trabajado en la pequeña pantalla donde protagoniza la serie Ballers en el canal de entretenimiento HBO y presenta el programa de entretenimiento "The Titan Games" en el canal NBC.

Según la revista, ha sido el actor que más ha ganado entre el 1 de junio del 2018 y el 1 de junio de este año.

Forbes detalla que Johnson recibe US$ 700,000 por episodio en el canal HBO y que recibirá US$ 23.5 millones por la nueva saga de Jumanji titulada "The Next Level" y que se estrenará el próximo diciembre.

La galería de hoy presenta el Top 10 de actores mejor pagados con las cifras exactas de sus ingresos.