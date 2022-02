FOTOGALERÍA. El ecosistema de la inversión en startups en España respira mejor que la pandemia que llevamos viviendo dos años. Los datos del sector sitúan a 2021 como un año de records, “que ha dado un salto de escala sin precedentes, multiplicando casi por cuatro el volumen captado respecto a 2020″, tal y como asegura el último informe anual de tendencias de inversión en España, elaborado por el Observatorio del Ecosistema de Startups en España de la Fundación Innovación Bankinter, según el portal emprendedores.

Así, se ha pasado de los 1.107 millones de euros a los casi 4.300 millones, gracias a que se cerraron 409 operaciones de inversión en startups españolas, 69 operaciones más que el año anterior. “El hecho de que el volumen de inversión haya crecido en España un 287% y las operaciones ‘sólo’ un 20% se explica por un importante crecimiento en el tamaño medio de las rondas, que pasa de 3,27 millones de euros en 2020 a 10,5 millones en 2021 (un 221% superior). Además, aunque se eliminen las megarrondas de la ecuación (operaciones de más de 50 millones de euros), se confirma el crecimiento y salud del ecosistema, con 1.322 millones de euros captados (más del 60%) en 389 operaciones”, subraya el citado informe.

Entre las mayores operaciones destacan Jobandtalent, con una inversión captada de 628 millones de euros; Glovo, con 450 millones; Idealista, 425; Capchase, 340,9; Devo, 215; Copado, 197,8; Wallapop, 157; Travelperk, 132, y Clikalia, 110 millones de euros.

Los sectores con más potencial para captar inversión

Para saber qué nos deparará el futuro inversor a corto y medio plazo, hemos hablado con varios expertos en el tema para conocer qué sectores y tipos de empresas tienen más posibilidades de captar financiación.

1.- Digitalización de las empresas

Así, “desde Wayra seguimos viendo potencial en el sector B2B SaaS, que impulsa la digitalización de las empresas; en el sector finTech, con nuevas tendencias como DeFi (Finanzas Descentralizadas) y en el sector eHealth, tanto a nivel B2C (pacientes), como B2B (hospitales e industria de la salud). También apostamos por la sostenibilidad y el sector climateTech, que aporta soluciones innovadoras al reto del cambio climático. Y por el incipiente mundo del metaverso, un nuevo universo de posibilidades aun por desarrollar”, asegura Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona.

En cuanto al tipo de empresas, el factor más importante a la hora de invertir sigue siendo el equipo: “Apostamos por startups con fundadores ambiciosos, que tengan experiencia previa en otras startups, y que sepan aprovechar el auge de tecnologías como la Inteligencia Artificial, la realidad virtual o el blockchain, para desarrollar soluciones con capacidad de disrumpir las industrias y crear impacto positivo en nuestra sociedad. Desde Wayra, invertimos en startups en fase seed y series A, con el objetivo de apoyarlas y ayudarlas a escalar de la mano de Telefónica para llegar a millones de clientes”.

Wayra realizó en 2021 inversiones por un importe de 6,7 millones de euros en 49 startups de Europa y Latinoamérica. En España, el hub de innovación abierta de Telefónica el cerró su décimo aniversario con una inversión de 2,7 millones de euros en 19 startups, un 50% más respecto a los 1,8 millones de euros invertidos en 2020.

2.- Oportunidades en cualquier industria

Según Jaime Novoa, de K Fund, “los tres sectores en los que tenemos más exposición en estos momentos son salud, finTech y travel. Dicho esto, en K Fund somos agnósticos en cuanto a modelos de negocio y sectores, por lo que analizamos oportunidad en cualquier industria. Con el nuevo fondo que hemos lanzado, Leadwind.vc, vamos a perseguir activamente oportunidades en deepTech no solo en España, sino también en el sur de Europa y en Latinoamérica”.

3.- Negocios con ambición internacional

Por su parte, el emprendedor en serie e inversor Carlos Blanco, ‘apuesta’ también por el finTech, así como el propTech y el software, “a los que se han añadido en los últimos dos años edTech y healthTech. Y añadiría todo lo que tiene que ver con blockchain (como crypto, NFT, DeFi, etc.)”.

Este experto se fija en empresas con ambición internacional, “con un líder con buena experiencia previa (preferiblemente, aquellos que emprenden por segunda vez) y con un equipo multidisciplinar de socios cofundadores. Si es en rondas más avanzadas, con niveles de crecimiento cercanos al 2x respecto al año anterior”.

4.- Oportunidades en el mundo crypto

Eneko Knörr, fundador de AngelClub.es y de Onyze, entre otros muchos proyectos, se define como un grandísimo fan del mundo crypto “y creo que ahora las startups de blockchain/crypto son de lo mejor para invertir. El sector crypto está como Internet en el año 2000; es sólo el principio, y de aquí saldrán startups gigantescas que liderarán este nuevo mundo. También sigue habiendo mucho dinero entrando en el mundo de la movilidad, donde hay grandísimas oportunidades. La transición energética en general está muy en auge, y startups que resuelvan problemas en este ámbito tendrán muchísimo recorrido”.

A Knorr le gustan las startups en fase seed, “en fases tempranas en las que el potencial de revalorización es muy alto. Hay más riesgo, por supuesto, pero la oportunidad de inversión es mucho mayor”.

5.- Invertir en tecnología digital

Enrique Penichet, fundador de Draper B1, recuerda que su firma de capital riesgo está especializada en invertir en tecnología, casi exclusivamente en tecnología digital, puro software. Dentro de ese contexto, “estamos viendo una evolución hacia el software cloud (SaaS) cada vez más verticalizado de nicho o que integra tecnologías más sofisticadas de Inteligencia Artificial o blockchain. Algo similar ocurre con los marketplaces, cada vez más verticalizados y con modelos de negocio a varias caras, integrando SaaS en el lado de su oferta o demanda. El finTech va a seguir siendo uno de los sectores de más movimiento y especialmente, en DeFi”.

Este experto sostiene que hay una transformación profunda en la manera de trabajar y la relación laboral, “habiendo un campo de expansión en la creators economy o creativos que son capaces de monetizar su pasión o hobby a través de Internet (como blogers, streamers, designers…). Esto se puede ver agudizado con la evolución de los NFTs, la web3 y el metaverso. Y también vemos a nivel mundial una tendencia en los nuevos materiales y la spaceTech”.

6.- Los NFTs, el metaverso…

José Miguel Herrero, socio fundador de Big Sur Ventures, reconoce que su mercado, el de la tecnología, se mueve muy deprisa, pero no tanto como para cambiar en pocos meses. Así, “las oportunidades que se abren por lo general tienen recorridos largos, si bien modelos específicos de negocio dentro de una tendencia pueden ‘coparse’ rápidamente y llegar en el momento adecuado (ni demasiado temprano ni demasiado tarde), y una gran capacidad de ejecución es clave”.

Este experto asegura que, aunque se han visto cambios asombrosos en tecnología, los cambios apenas han empezado. “Seguimos viendo oportunidades importantes en áreas que vienen pisando fuerte desde hace tiempo y siguen como insurTech, finTech, innovación logística, movilidad, propTech, edTech, SaaS Enterprise Software, foodTech, ciberseguridad, Inteligencia Artificial (IA) y data analytics, la creator economy, el fututo del trabajo… Todas estas áreas continuarán generando importantes proyectos”.

Y con la mirada puesta en el futuro, Herrero ve con mucho interés lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en torno a los NFTs, el metaverso, el espacio, los vehículos autónomos, la energía, la evolución del IA, quantum computing, la descentralización de las finanzas y de los servicios en general, entre otras. “Y sin tocar áreas que están fuera de nuestro foco inversor como son la genética y la biotecnología”. Herrero asegura que “las macrotendencias en marcha también traerán nuevos problemas y oportunidades como el cambio demográfico, la aceleración en la urbanización, la naturaleza cambiante de la carrera profesional y la formación continua y la escasez de recursos, por nombrar algunos”.

Big Sur Ventures invierte en fases muy tempranas, pre-Series A, que abarca desde early a late seed, “y siempre en modelos de negocio habilitados por la tecnología. Si la tecnología es especialmente innovadora y juega un papel core en el negocio, nos gustan especialmente. Aquí ya empezamos a hablar de deepTech. Buscamos soluciones rompedoras a problemas existentes. Si la solución no es 10 veces ‘mejor’ que la solución o la manera actual de hacer, es imposible pensar en obtener una participación de mercado significativa que justifique la inversión de un fondo de inversión. Igualmente, buscamos proyectos que escalan rápidamente y con claras economías de escala y que no requieran grandes inversiones para extenderse a nuevas geografías. Los modelos de negocio basados en software hacen esto especialmente bien. Y finalmente, el equipo fundador es esencial para llevar a cabo la visión. La ejecución lo es todo, y si no vas rápido, la oportunidad la tomará otro”.

7.- Apuesta por los modelos SaaS B2B

Javier Megías, director del Programa de Startups de la Fundación Innovación Bankinter, afirma que se percibe una apuesta cada vez más clara por los modelos SaaS B2B, “algo que venimos viendo en el resto de Europa, empujada sobre todo por un mayor entendimiento de los beneficios que aportan por parte de clientes corporativos y pymes. También es relevante el crecimiento de startups en el sector real estate & propTech, cuya inversión crece con respecto a 2020, y que aportan eficiencia y escalabilidad en negocios inmobiliarios que tradicionalmente no contaban con ella”.

Este experto destaca también sectores a los que la pandemia ha beneficiado de una u otra forma, como la salud y bienestar, edTech, gaming o ciberseguridad. “Se trata de sectores que, aunque en volumen agregado todavía no son muy grandes en España, se asientan en varias macrotendencias que previsiblemente cada vez tendrán un mayor impacto: digitalización de la relación con sus usuarios (telemedicina en el caso de salud o streaming en el caso de gaming), un cliente cada vez más tecnológico y un paradigma que requiere ser actualizado. Y del mismo modo, se percibe un crecimiento sólido de finTech e insurTech en los últimos tiempos, así como un interés cada vez más claro desde la parte inversora de web3 y crypto, pero que aún no ha llegado al mercado masivo”.

Respecto al tipo de empresas, Megías sostiene que se están viendo dos fases donde se están produciendo importantes incrementos de la inversión (lo que previsiblemente se correlacione a medio plazo con crecimiento): “Por un lado, en fases semillas ‘madura’ o serie A, donde la compañía ha validado ya el modelo de negocio y producto, pero debe afrontar el proceso de escalado. Y, por otro, en fases mucho más maduras (series C y growth), donde las empresas están atrayendo inversión y atención a nivel internacional, y cuyo objetivo es generar crecimientos explosivos para crecer globalmente”.

8.- Blockchain e Inteligencia Artificial

Para Monte Davis, CEO de Demium, gestora que invierte en proyectos digitales en fase pre-seed (a partir de 100.000 euros y hasta 500.000 en rondas posteriores), dentro del ámbito tecnológico, hay un claro foco en casos de uso de blockchain, desde soluciones en el metaverso hasta ‘tokenización’ de distintas industrias. “Por otro lado, predominan soluciones basadas en el dato a través de Inteligencia Artificial, mayoritariamente NLP (procesamiento del lenguaje natural), y computer vision. Además, todo lo relacionado con la web 3.0″.

Según este experto, por sectores, “en 2021 se apreció un aumento de la inversión en proyectos vinculados con el gaming y los eSports y con el ámbito edTech, mientras que los relacionados con áreas como el comercio y los viajes se han reducido en relación con 2020. Por otro lado, los proyectos del sector finTech se mantienen al alza, y también han cogido fuerza los que pertenecen al ámbito de la salud. El modelo de negocio más frecuente en las startups invertidas por Demium es, sin duda, el SaaS en entornos B2B”.