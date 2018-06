Estilos : Siete claves para vestirte bien

- / -

FOTO 7 | 7. Vístete para la comodidad de tus clientes, no para la tuya. Evita las prendas muy apretadas, cortas, flojas o demasiado reveladoras. Si no estás seguro de que algo es apropiado, simplemente no lo uses. Si no te queda bien una prenda, dónala. (Foto: lookastic/ shopify)