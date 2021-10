6 de 6

Getty Images/iStockphoto

Por último, y no menos importante, te recomendamos que lleves un documento, el cual no debes enseñar, sino que será únicamente para ti. Este papel debe contener un pequeño resumen con los datos más importantes de la compañía, como el año de creación, un organigrama, cartera de clientes y principales proyectos. Esto te permitirá demostrar tu interés por la empresa en la entrevista de trabajo. Repásalo antes de entrar en la entrevista y no lo pongas muy a la vista a la hora de ser entrevistado. (Foto: iStock)