Ante esta pregunta, no temas decirle al reclutador que estás en búsqueda activa de empleo y que ya tuviste otras entrevistas. No menciones a las empresas competidoras incluso si te lo consultan. Tener alta demanda es una cualidad interesante que te hace parecer un talento aún más codiciado, por eso no tengas miedo de contar qué estás haciendo para conseguir trabajo, sin alardear sobre cuántas empresas quieren contratarte. No hay nada peor que parecer creído en una entrevista de trabajo, y podrías quedarte con nada. Relatar un poco del proceso de búsqueda, sin mostrar desesperación, puede ayudarte también a parecer como una persona proactiva durante la entrevista de trabajo, así que no desaproveches esta pregunta si te la hacen. Además, tienes en cuenta que es muy común en algunos casos en los que se trata de talentos ampliamente demandados en el mundo, como los programadores de software, los expertos en ciberseguridad o blockchain, los analistas de datos, etc., que estas personas participen en más de un proceso de selección a la vez y frecuentemente. Por eso, quienes hacen las preguntas en las entrevistas de trabajo están acostumbrados a escuchar que esto ocurre. (Foto: iStock)