En Latinoamérica, como en buena parte del mundo, la Navidad es sin duda una de las épocas más importantes del año. Es una celebración familiar en donde hay mucha diversidad de tradiciones, pero también donde se hacen importantes gastos.

Según un estudio de la página de promociones Picodi, y publicado por el World Economic Forum, de los cinco países de América Latin comparados en la región, Chile es el que tiene el mayor gasto en Navidad

El presupuesto promedio asignado por los chilenos para los gastos en esta festividad, incluyendo comida, ropa nueva para la ocasión y regalos, es de un total de US$ 379 estadounidenses por persona.

En segundo lugar, se posiciona México, con un desembolso per cápita de US$ 368 en compras navideñas, seguido de Perú, con US$ 308.