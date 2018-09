Los empresarios que encontraron su 'mina de oro' en la marihuana

- / -

FOTO 2 | Antecedentes: Brendan Kennedy, de 46 años, y sus socios, Michael Blue y Christian Groh, cuyas edades no pudieron ser confirmadas en forma inmediata, fundaron Privateer Holdings Inc. con sede en Seattle, en mayo deL 2010. La firma invirtió luego en la compañía canadiense de marihuana Tilray Inc. Los tres se conocen desde hace años. Kennedy y Blue tienen un MBA de la Facultad de Administración de Yale. Kennedy y Groh habían trabajado juntos en SVB Analytics, una subsidiaria de Silicon Valley Bank. (Foto: Privateer Holdings Inc.)