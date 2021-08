FOTOGALERÍA. Que en España hay mucho cuentista, es de sobra conocido, pero también que seguimos siendo un país de inventores. Y así lo demuestran las estadísticas. Según la Oficina de Patentes y Marcas (OEPM), entre mayo y septiembre de 2020 se incrementó un 80% el número de patentes y solicitudes de utilidad presentadas respecto a años anteriores. Y aunque, en el cómputo anual, la solicitudes de patentes se redujeron un 5% frente a 2019, 2020 fue el segundo mejor registro desde que se tiene constancia, con un total de 1.779 solicitudes, según el portal Emprendedores.

En el resto de Europa, Francia, Italia y Finlandia experimentaron crecimientos importantes de solicitudes, mientras que Alemania, Países Bajos o Reino Unido vivieron una caída importante. Más allá del Viejo Continente, Estados Unidos también sufrió un descenso de solicitudes del 4%, mientras que en China y Corea crecieron por encima del 9%.

Los inventos que te traemos en este artículo están listos para comercializarse o ya han empezado a hacerlo, así que si estás pensando en emprender o invertir en un proyecto industrial, no te pierdas las ideas que te proponemos .

KIBUS PETCARE, la ‘Thermomix’ de las mascotas

¿Te imaginas que tu mascota pudiese comer alimentos recién preparados y sanos? Eso fue lo que se planteó Albert Icart, junto a sus dos socios, cuando decidieron crear Kibus Petcare. “Después de varios años de experiencia en el sector de la comida para animales, me di cuenta de que cada vez más personas consideran a sus mascotas parte de la familia y buscan darles la mejor nutrición, alejándose de la comida procesada y planteándose alternativas como cocinar en casa. Dándole vueltas vimos que si los humanos podíamos tomar alimentos saludables y deliciosos con el mínimo esfuerzo gracias a la tecnología (Thermomix, Nespresso, etc.), ¿por qué nuestros perros no? Así nació la idea de crear Kibus, un dispositivo que cocina automáticamente alimentos saludables y naturales para perros. Durante más de dos años hemos estado focalizados en I+D, desarrollando tanto el dispositivo como la gama de alimentos”. Al ser un producto nuevo, todo lo han tenido “que crear desde cero, conceptualizar, revisar, prototipar e iterar muchísimo, tanto las dietas de alimentos como cada subsistema del dispositivo. Por suerte, hemos contado con el apoyo de EASO Ventures y distintos business angels nacionales (Economistes BAN y Accel Grow) e internacionales, además de universidades como ESADE e IQS, Lanzadera, Nestlé Purina (principal empresa del sector mascotas) y Netmentora. Todo este apoyo ha sido clave para que Kibus haya llegado a ser una realidad”.

Hoy ya cuentan con una gama de alimentos lista y un prototipo industrializado. El principal reto ahora es la producción en masa y el lanzamiento a través del ecommerce propio y del canal especializado.

PRECUVIC, cubitos de hielo higiénicos y apilables

Albert Capdevila recuerda el día que su socio Joaquín Serrat y él decidieron poner en marcha la idea de Precuvic. “Estábamos en la barra de un bar y vimos cómo el camarero cogía los cubitos de hielo con la mano. Serrat, que repara máquinas en frío, me comentó la idea que tenía y me encantó. Precuvic es, básicamente, una bandeja sellada compartimentada llena de agua envasada sin congelar. ¿Las ventajas? Es más higiénica, más segura, más cómoda de transportar y apilar y representa un ahorro energético importante”, explica.

En efecto, frente al hielo tradicional -que debe almacenarse siempre congelado- Precuvic puede guardarse en el almacén hasta su uso, tarda 4/5 horas en congelarse, no corre el riesgo de que se rompa la cadena de frío y aunque se descongelen no pasa nada, “porque es agua envasada”; se puede transportar a grandes distancias (“los fabricantes de hielo sólo pueden recorrer un máximo 100 km”) y son completamente higiénicos (“se calcula que el 90% de los cubitos que consumimos están contaminados”). Además, las bandejas están troqueladas, “de manera que se pueden consumir y servir los hielos de forma individual y lo mejor es que se puede hacer la bandeja por el mismo precio que la bolsa de hielo tradicional”. Hoy están en fase de búsqueda de socios industriales para poner en marcha la fabricación en serie.

DRIADA, el extractor mecánico de resina

“Cuando yo era pequeño -explica Fernando Julián, agente medioambiental y promotor del invento-, toda esta zona de Segovia era la comarca resinera por excelencia, había muchas fábricas, pero, poco a poco, fueron cerrando todas. Desde 1984 apenas se extraía resina y la que se sacaba se hacía de una forma muy rudimentaria. Hace unos diez años empecé a darle vueltas a la idea sobre cómo mecanizar este trabajo para hacerlo rentable y aprovechar todas las utilidades de la resina, y así fue como nació Driada”. La empresa consta de tres máquinas y un software. Las primeras permiten extraer la resina del árbol (“como si fuese un análisis de sangre de los humanos”), almacenarla y procesarla sin ensuciarla.

A todo ello se une un software que permite aplicar sensores e IoT, de manera que consiguen reducir al máximo el daño ambiental y aumentar la productividad. A la espera de alguna subvención pública, cuentan con el mecenazgo de empresarios privados. Ahora ya están en fase de fabricación de las máquinas, además de empezar a darle utilidad comercial a la resina extraída (cerveza, vinos, productos envasados, aromatizador, plásticos alternativos de resinas…).

Pilarbox, el servilletero-camarero virtual

Los fundadores de Pilarbox idearon este servilletero/camarero virtual a finales de 2018 y sacaron el primer prototipo en 2019. “Inicialmente planteamos un servilletero con dos pantallas LED en los laterales desde las que se podían ver la información del establecimiento, ofertas, noticias, el tiempo… No existía nada similar a nivel mundial, por lo que sacamos la patente tras un año de trabajo y prototipado”, explica José González Villodres, CEO y cofundador de Pilarbox. El primer prototipo fue creado a través de impresión 3D, al que se le añadieron los materiales electrónicos.

“En 2019 seguimos perfeccionando el dispositivo y a inicios del 2020 sacamos el primer modelo: el Pilarbox 2, que ya integraba pantallas táctiles de 7 pulgadas y carcasa de madera. Tuvo mucho éxito y el primer mes nos quedamos sin existencias. Pero llegó marzo y con él la pandemia que obligó a sacar todos los servilleteros de las mesas. Fue entonces cuando lanzamos nuestro último modelo y el que ha roto todos los esquemas: Pilarbox 3, que ya ejerce funciones de camarero virtual permitiendo al consumidor realizar la comanda, pedir la cuenta, ver ofertas o cargar los móviles a través de puertos USB”. Hoy, tras quedarse sin stock, están en proceso de industrialización del Pilarbox 3 en grandes volúmenes y ya están preparando el lanzamiento del Pilarbox 4, que incorporará el pago sin contacto.

Roastitnow, el ‘vending’ del pollo asado

Tras muchos años en el negocio de los pollos asados, Bruno Baldino llevaba tiempo planteándose cómo mejorar la funcionalidad de las máquinas rustidoras de pollos: “En principio, la finalidad era simplificar la cantidad de trabajo y recursos humanos que se necesitaban para llegar a la transformación de pollo crudo a pollo rustido. Y entendí que a través de la tecnología podía eliminar siete etapas de las diez del proceso de preparación y transformación. Pero fue la llegada de la pandemia, el confinamiento y la consecuente crisis de ventas que estábamos atravesando las que dieron el empujón definitivo. Decidí que había llegado el momento de dar paso al vending como un modelo de negocio alternativo al que ya existe desde hace muchos años”.

Y así fue como la idea de Roastitnow se concretó en abril de 2020. El proceso de creación “fue relativamente simple porque conocía bien el funcionamiento de las máquinas tradicionales, los tiempos de cocción y rustido y, sobre todo, los pequeños trucos que diferencian un pollo asado de un buen pollo asado. Para crear la infografía me apoyé en Promoingenio. Hoy la máquina está terminada desde un punto de vista virtual. Ahora pasamos a la siguiente fase, que es la realización del prototipo”, explica. Este proyecto “está dirigido tanto a los grandes supermercados y gasolineras, como a las grandes superficies que tengan mucho paso de gente”, concluye.

WZEN, el inodoro autolimpiable

A menudo, desde el primer boceto hasta el lanzamiento definitivo del invento pasan unos cuantos años. Es lo que ocurrió con WZen, un inodoro que se limpia y desinfecta solo.

“Todo empezó en 2013. Un día entré en un baño autolimpiable que se encuentran dentro de cabinas. El aspecto que presentaba la taza era lamentable. Intencionadamente provoqué el proceso de limpieza abriendo y cerrando la puerta, pero quedándome dentro de la cabina porque quería saber por qué razón no limpiaba bien la taza cuando la cantidad de agua que se vierte después de cada uso es abundante. La razón no era otra que había puntos muertos a los que el agua no llegaba”, explica Santiago Iturralde, CEO y cofundador de Kekatrón Desarrollos, la empresa creada en 2014 para diseñar el WZEN. “Entendí que la taza debería de limpiarse, secarse y desinfectarse en su totalidad, así que empecé el proceso de desarrollo para meter la taza en un cajón”, añade Iturralde.

El primer prototipo era muy grande y ruidoso, además “hacía la desinfección con detergente y nos dio muchos problemas”. El siguiente prototipo era más silencioso, pero la desinfección era con rayos ultravioleta y consumía mucha energía. Tras estas pruebas llegaron al actual prototipo que “desinfecta muy bien con ozono, consume sólo dos litros de agua y completa el proceso en 40 segundos”. Este prototipo lo lanzaron en noviembre de 2020.

El objetivo actual es convertir al WZEN en un elemento interconectado mediante el Internet de las Cosas, incluyendo una aplicación móvil para que el ciudadano pueda localizar el WZen más cercano.