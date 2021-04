Fotogalerías







El arte del speaker: cómo hablar en público y no aburrir a la audiencia FOTOGALERÍA. Hablar en público es algo que vas a tener que hacer, muy probablemente, durante tu vida laboral. Ya sea porque tienes que presentar un proyecto a tu equipo (o a tus jefes), o porque te encarguen dar una charla a un grupo de clientes o inversores, llegará un día en el que tengas que ponerte el traje de speaker. Te contamos lo que necesitas para no aburrir a nadie, y para no flaquear en el escenario.