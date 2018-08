Dos peruanas entre las 11 nuevas inversiones de 500 Startups en Latinoamérica

FOTOS | Durante los meses de abril y mayo del presente año, más de 900 compañías de Latinoamérica aplicaron a la convocatoria de 500 Startups. La oferta para las compañías seleccionadas es recibir una inversión de $60,000 dólares y el programa semilla de 16 semanas que ofrece el fondo de inversión en sus oficinas ubicadas en la Ciudad de México.

“Para nosotros como equipo de inversión de 500 Startups en LatAm es un privilegio tener la oportunidad de analizar a tantas compañías durante este proceso de selección. Conocemos los grandes retos de crear una compañía y nos llena de emoción poder trabajar de la mano con fundadores en esta etapa temprana en nuestra región.” comenta René Lomelí, director de operaciones para Latam de 500 Startups.

Con sede en la Ciudad de México, la novena generación de inversiones del fondo está conformada por emprendedores provenientes de todo Latinoamérica; con una compañía de Chile, tres de Colombia, cinco de México, y dos de Perú. Durante los próximas cuatro meses el equipo de 500 Startups y su red de mentores apoyará a las compañías seleccionadas y sus fundadores en temas legales, de producto, ventas y crecimiento, cultura, finanzas, levantamiento de capital y mucho más. El programa culminará con dos Demo Day uno en la Ciudad de México y por primera vez uno fuera de México en Bogotá, Colombia. Evento en el cual las compañías presentarán oportunidades de inversión a una audiencia de inversionistas activos de la región.

“Tomar la decisión de invertir en once compañías de las más de novecientas que aplicaron no fue tarea fácil. En cada convocatoria el ecosistema nos ha demostrado mucha madurez y vemos fundadores mejor preparados, iniciando compañías que tienen mucho potencial. Con este nuevo grupo de compañías que se integran a nuestra familia en 500 Startups, no es la excepción y trabajaremos junto con ellas por los próximos años para que se vuelvan actores relevantes en sus industrias.” - Didier Quiroz, Venture Partner en 500 Startups.

A continuación les presentamos las once empresas que forman parte de la novena generación de 500 Startups: