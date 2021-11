A continuación, doce oportunidades de negocio que pueden funcionar, según el portal Emprendedores.

1.-Streamer

Están a medio camino entre el mundo del espectáculo y el de los videojuegos y muchos de los que la profesan llevan tiempo experimentando un auge considerable. Después de los desarrolladores del videojuego, los stremaer son la pata principal de una industria que no para de crecer, aunque cada vez son más los streamer que se aventuran en nuevos contenidos y alcanzan una notoriedad social difícil para un experto. Más ahora, que han aparecido en el mercado soluciones novedosas que les permiten monetizar más allá de la publicidad. Las mega estrellas son tantas y tan conocidas que no es necesario citarlas.

2.- Negocio de impresión 3D

Existen dos factores principales que hacen recomendable la fabricación aditiva. El primero es la personalización y el segundo la producción a demanda. Con esta tecnología se están fabricando desde casas y aviones hasta prótesis dentales, gafas o tornillos. Igual su eficacia en los primeros ejemplos no es todavía recomendable, pero sí para la fabricación de pequeñas piezas o productos exclusivos alentados, además, por la incorporación de nuevos materiales muchos más sostenibles que los utilizados en la fabricación tradicional basados en prácticas sustractivas. Las oportunidades que se abren son múltiples.

3.-Terapias médicas

La irrupción del Covid-19 trajo consigo un cambio de paradigma en la atención médica. Por primera vez en la historia la relación médico-paciente se ha visto alterada por la digitalización y todo a apunta a que, en mayor o menor grado, así va a continuar. En torno a esta tendencia, surgen numerosas oportunidades de negocio para soluciones que apunten tanto al control remoto de los pacientes de todo tipo como a aquellas que mejoren su experiencia de usuario o faciliten en trabajo de los facultativos en todas las especialidades.

Ejemplos de empresas que triunfan en esta vertical no faltan, como la plataforma online GetWell Loop con un software de gestión de atención digital o MediQuo, una solución que pone en contacto a pacientes y médicos a través de un chat.

4.-Un coworking virtual

Bosco Soler es el fundador de Sinoficina, un coworking virtual en el que confluye una comunidad de creativos, makers y emprendedores que crea, crece y aprende unida. En ella se integran ya más cientos de profesionales con distintos perfiles dispuestos a pagar una membresía de 239 euros al año por formar parte de la comunidad. A cambio, comparten experiencias, reciben cursos específicos de formación online, acceden a una serie de servicios y herramientas y se integran en una red de networking de la que se generan numerosas sinergias. De hecho, según consta en la página web, más de 400 negocios se han creado ya en la comunidad.

5.-Traductor online

En un momento en el que se genera más contenido que nunca y que cada vez son más los negocios con vocación global que tienen que adaptar sus mensajes a la cultura y lenguaje los mercados de destino, al oficio del traductor parece que se le abren muchas puertas. Sus profesionales, muy acostumbrados a cotizar en el Régimen de Autónomos, tanto pueden ofrecer el servicio por su cuenta, como integrarse en una empresa de traductores o montar su propio proyecto aprovechando que es un sector en alza.

Atendiendo a esta tendencia, existen ya en España notables soluciones que ofrecen servicios de traducción en línea rápidos y económicos. Entre muchos otros, pueden citarse a Blarlo, una agencia de traducción internacional que trabaja con miles de traductores nativos de 128 nacionalidades o Gear Translations, con el foco en traducciones técnicas con alta especialización en sectores industriales.

6.-Creación de infoproductos

También aquí el abanico de posibilidades es amplio. Aunque el concepto infoproducto engloba cualquier tipo de producto digital, como puede ser la creación de un blog o un libro autoeditado, proliferan en este terreno los cursos online que venden una transformación de cualquier tipo guiada, paso a paso, y en el menor tiempo posible. Se han hecho populares en el mundo empresarial porque conectan especialmente bien con la audiencia, tienen muchísimo alcance y, al no tener asociados costes logísticos, permiten una enorme escalabilidad de las ganancias.

7.-Crear un podcast

Según algunas estadísticas, el 47,1% de los españoles consumen ya contenidos en podcast de manera que, poco a poco, va ganándole terreno a las emisoras de radio convencional. Hay quien elogia la capacidad de los podcasts para hacer llegar sus mensajes a sus potenciales clientes de manera directa, segmentada y flexible, ya que permite su consumo dónde, cuándo y cómo los usuarios quieran. Ello los habría convertido en una herramienta clave en las estrategias de marketing de voz, también en continuo crecimiento.

8.-Minero de criptomonedas

Ya se dijo en otro artículo publicado en esta web que, a día de hoy, dedicarse a la minería de bitcoins no es rentable si se hace a título particular dada la existencia de gigantescas granjas de minería de bitcoins que se reparten por zonas como Islandia, China o Texas (EE.UU.). Sin embargo, cada vez que sube la valoración de algunas de los criptoactivos mas populares se produce una especie de euforia de personas interesadas en desempeñar la minería dado que la forma de pago suele ser también en criptomonedas.

Si el coste operativo del dispositivo que se utiliza en el minado, el tiempo invertido y la electricidad consumida es menor que el valor de la criptomoneda de pago, entonces se gana dinero. Si se tiene en cuenta el actual precio de la luz en nuestro país y el coste de un equipo informático que reúna la capacidad computacional necesaria, habrá que hacer bastantes números.

9.-Copywriting

Lo que, a grandes rasgos, define a un copywriter es el que objeto de su escritura no es otra cosa que vender algo. Si con los contenidos aporta valor, genial, pero la finalidad de la redacción no es tanto entretener o enriquecer el intelecto de la gente como la persuasión. Un caso de éxito lo encontramos en Isra Bravo, responsable de Motivante quien reconoce abiertamente escribir “porque me gusta ganar dinero”. Su fórmula se basa en el email marketing que envía cada día a una lista de suscriptores, una práctica que le genera, según afirmaba a Emprendedores, ingresos diarios de una media superior a los 1.000. También Maïder Tomasena se ha hecho un nombre en este terreno, aunque más como formadora.

10.-Entrenadores online

Los gimnasios pertenecen a esos negocios que la pandemia ha puesto en el punto de mira. Aunque la mayoría siguen funcionando, muchos se han visto obligados a restringir el cupo de usuarios y suelen incluirse entre los establecimiento susceptibles de cierre cada vez que se habla de un avance del coronavirus. Dicha coyuntura está favoreciendo la eclosión de gimnasios virtuales y de entrenadores personales en las distintas disciplinas así como el éxito de soluciones como la que aporta la startup Volava.

11.-El social trading

El Social Trading es como se conoce a una nueva estrategia de inversión que gana cada vez más adeptos entre los jóvenes. Se basa en acceder a grandes traders para aprender de ellos o replicar sus operaciones, lo que se conoce como el copytrading. En esta tendencia han encontrado su oportunidad de negocio plataformas como la de eToro con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo.

12.-Mistery Shopping, pero en internet

Una de las grandes debilidades de muchos negocios nativos online es el servicio de atención al cliente, algo que va en detrimento de la experiencia de usuario. Los grandes ecommerce cuentan con sus propios departamentos, pero no todos pueden permitírselo. Para vigilar la percepción que tienen tus clientes digitales del servicio o producto que les ofreces, surgen soluciones en B2B que te evitan montar un departamento especializado de atención al cliente.

Un ejemplo lo encontramos en la startup chilena Snuuper donde se presentan como «los ojos y los oídos de las empresas». La compañía ha creado una app a través de la cual, clientes ficticios, a cambio de una recompensa, ejercen el papel de cliente misterioso para monitorizar el funcionamiento de un negocio online. Sabrás así si tus productos llegan al destinatario a la hora prometida, si el chat responde a todas las preguntas que plantean los clientes, si se han resuelto con rapidez, si el producto se ajusta a las expectativas o no y todo lo que quieras saber de tu negocio online.