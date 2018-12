¿Qué debes tener en cuenta si viajas a las playas del sur este verano?

FOTOS | Las fiestas de fin de año y el inicio de la temporada de verano marcan una época de viajes constantes a las playas del sur. Ante ese escenario, Rutas de Lima, concesionaria de 54.1 KM de la carretera Panamericana Sur, brinda a los usuarios algunas recomendaciones para su retorno de las playas, tomando en cuenta que por estos días la Municipalidad Metropolitana de Lima viene realizando trabajos de mejoramiento en la Antigua Panamericana Sur.







· Para el retorno a Lima el 01 de enero, se recomienda volver a partir de las primeras horas del día hasta 01:00 p.m. Esta recomendación aplica también para los domingos 06, 13, 20 y 27, como se detalla en la disposición municipal que autoriza el cambio de sentido en el tramo del puente Arica hasta el puente Atocongo, el cual se activará a partir de las 3:00 p.m. hasta las 09:00 p.m.







· Durante el verano, las horas de mayor congestión con dirección al sur se registran los viernes de 6:00 pm a 9:00 pm, los sábados entre las 11:00 am y 1:00 pm y los domingos entre las 10:00 am y 1:00 pm. Por otro lado, las horas de mayor congestión en el retorno a Lima se registran los domingos de 4:00 pm a 8:00 pm. Frente a esto, sugiere a los usuarios programar sus viajes evitando esos rangos horarios.







· Hacer uso de la tecnología es una buena alternativa para revisar el estado del tráfico en las carreteras, y así evaluar si es conveniente emprender el viaje. Existen algunas aplicaciones sociales de tránsito, como Waze, que pueden ayudar en esta tarea. Además, esta App muestra en tiempo real los incidentes o accidentes registrados en la carretera, gracias a que el sistema inteligente de transporte (ITS) de Rutas de Lima y dicha App intercambian información.







· Antes de emprender el viaje, el conductor debe verificar el nivel de combustible, la condición de su llanta de repuesto y niveles de agua y aceite. También es importante evitar llevar artículos sueltos en el auto, con el fin de tener un viaje sin paradas imprevistas.







· Durante todo el trayecto, los ocupantes deben tener puesto el cinturón de seguridad y los niños pequeños, contar con asientos especiales para su seguridad y comodidad. Cabe recordar que el incumplimiento de esta disposición genera una multa para el usuario infractor.







· Para facilitar los pagos durante la temporada de verano, cerca al punto de recaudación de Punta Negra, Rutas de Lima ha previsto contar con impulsadores debidamente identificados, quienes realizarán el cobro del peaje en la vía, reduciendo así el tiempo empleado en el mismo.







· Contar con cambio en la guantera resulta elemental durante viajes largos. Para ayudar a reducir los tiempos de parada en los peajes se recomienda a los usuarios pagar con el importe exacto (S/. 5.50) o llevar sencillo a la mano. Esta medida también será de gran utilidad para realizar compras o abastecer de combustible.







· En caso visite continuamente las playas del sur, adquirir el e-pass es una gran decisión, este medio de pago electrónico permite pasar por un carril exclusivo (Villa y Punta Negra), en lugar de hacer cola en las casetas de peaje, ahorrando tiempo y sin necesidad de manejar efectivo.







· Se recomienda visitar las redes de Rutas de Lima, por ejemplo, a través de su cuenta oficial de Twitter @LimaEnRuta recibirá notificaciones sobre cualquier eventualidad ocurrida en las vías. Mientras que en el portal https://limaenruta.pe/, encontrará información como recomendaciones para el verano en carretera, uso del e-pass, entre otros.







Seguridad a disposición







Es importante señalar que Rutas de Lima cuenta con un Centro de Control de Operaciones (CCO), que a través más de 30 cámaras instaladas a lo largo de la Panamericana Sur, realiza un monitoreo con sistemas de detección de accidentes, y cuenta con personal monitoreando las vías de forma constante.







Ante cualquier eventualidad, la concesionaria posee una línea telefónica gratuita (0800-44-192) a la que pueden comunicarse los usuarios para recibir atención. Durante los días domingos de verano, se triplicará el número de vehículos de auxilio vial, entre grúas, ambulancias, vehículos de inspección, entre otros.







Cabe señalar que Rutas de Lima mantiene coordinación constante con la Policía Nacional del Perú (PNP), el Cuerpo de Bomberos, el Sistema de Atención Móvil de Urgencias del Ministerio de Salud (SAMU) y la Fiscalía con la finalidad de mantener la adecuada atención de los usuarios en estas épocas.