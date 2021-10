Independientemente de la industria en la que te encuentres, ya sea que regreses a la oficina o continúes con un modelo de trabajo desde casa, mantenerte productivo y cuerdo puede parecer prácticamente imposible. He escuchado a muchos clientes quejarse de estar ardiendo algunos días y otros días sintiendo que no pueden concentrarse y ser productivos.

Según Entrepreneur, cualquiera que sea la categoría en la que te encuentres, intenta utilizar estas indicaciones para darte un impulso. Habrá un período de adaptación, pero recomiendo dedicar dos semanas completas a los siguientes pasos para sentir una diferencia real mental, física y emocionalmente.

1. Impulsa tu mente y tu creatividad con alimentos y suplementos

Lo que comemos define cómo nuestro cerebro y nuestro cuerpo funcionan de manera óptima. Alimentar a nuestro cuerpo con proteínas de alta calidad y carbohidratos complejos de vegetales de colores brillantes brinda no solo la ingesta calórica que necesitamos, sino también los nutrientes que necesitamos para impulsar la creatividad, el crecimiento y la productividad. Esta combinación proporciona lo que necesitamos para potenciar nuestra salud, nuestra mentalidad y el crecimiento empresarial.

Complementar la dieta adecuada con nootrópicos que mejoran la productividad específicos del cerebro es esencial para aumentar la productividad. Hay tres áreas clave para impulsar la productividad del cerebro: memoria, cognición y bienestar. Cada uno tiene algunos suplementos clave para ayudar a aumentar su influencia. Para la memoria, puedes utilizar Alpha GPC, Bacopa y Ginkgo Biloba. Para aumentar tu crecimiento cognitivo, toma acetil-L-carnitina, para potenciar el pensamiento, toma melena de león y fosfatidil-serina y para aumentar la comprensión, aumenta la ingesta de Rhodiola Rosea (un potente adaptógeno) y tirosina. Finalmente, para el estado de ánimo y el bienestar, aumenta la ingesta de inositol y L-teanina. Todos estos se pueden tomar en combinación con suplementos que pueden ayudar a abordar cada porción (memoria, cognición y estado de ánimo/bienestar) sin tener que ingerir puñados todos los días.

2. Ejercicio

El ejercicio es fundamental para sacarnos de la cabeza. En hombres y mujeres, la testosterona es más alta a primera hora de la mañana. Este es el momento de hacer un entrenamiento de fuerza para desarrollar los músculos y aumentar la conexión entre el cerebro y el cuerpo. El entrenamiento en intervalos de alta intensidad y los entrenamientos estilo tabata son excelentes para aumentar la fuerza y la capacidad aeróbica muy por encima del levantamiento de pesas directo y los ejercicios aeróbicos. Los períodos cortos de trabajo intenso seguidos de breves períodos de descanso aumentan la fuerza y toda la capacidad de trabajo, así que manténlo corto e intenso para impulsar tu metabolismo y creatividad.

3. Gratitud y mentalidad

Practicar la gratitud prepara nuestra mentalidad para el éxito. Una mentalidad positiva equivale a crecimiento, éxito y abundancia. Mi padre nos enseñó a temprana edad dos mantras clave: PP y PMP. PP es “pensar en positivo” y PMP es “perspectiva mental positiva”. Estos dos mantras me han mantenido avanzando a lo largo de mi vida y mis viajes comerciales. No importa qué tan malo haya sido algo en diferentes momentos, decir estos mantras me ha mantenido “cayendo hacia adelante” en la vida y no dando los dos pasos hacia atrás.

4. Descanso y recuperación

El descanso y la recuperación son imperativos para que tu cerebro y tu cuerpo funcionen de manera óptima. El sueño es la nueva súper droga, totalmente natural y sin costo. Con el sueño, nuestro cuerpo se optimiza hormonal, neurológica y creativamente. La falta de sueño es peor que fumar y el sedentarismo, y sabemos lo que estos dos le hacen al cuerpo. Una noche de sueño completo (aproximadamente 8 horas) con un sueño profundo entre las 1:30 am y las 2:00 am aumentará en gran medida nuestra capacidad para adaptarnos, crear y aumentar el crecimiento. Sin un sueño adecuado, todos nuestros sistemas comienzan a agotarse, creando un cuerpo debilitado y propenso a las enfermedades.

Obtener el descanso adecuado es fácil de rastrear. Usando dispositivos de rastreo como un anillo Aura, relojes Apple o Garmin, Fitbits o mi favorito, una pulsera Whoop. La mayoría de estos dispositivos rastrearán las horas de sueño, las fases del sueño, el ejercicio y el esfuerzo diario, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (un marcador que muestra cuán adaptable eres, además de poder mostrar si eres susceptible a enfermarte) junto con la respiración, los niveles de oxígeno. y niveles de glucosa en sangre. Además, puedes compartir estos datos con tu médico o asesor de salud.

En promedio, toma alrededor de 30 días formar un hábito, por lo que si puedes repetir los pasos anteriores durante un mes, estarás en buena forma.