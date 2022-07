FOTOGALERÍA. Probablemente, casi todo el mundo quiere hacerse rico en algún momento de su vida. Cuando sigues constantemente estrategias que han sido probadas durante muchos años, crear riqueza a largo plazo es altamente alcanzable con la mentalidad correcta. En este artículo, vamos a explorar las cinco mejores formas de comenzar a crear riqueza desde hoy, según el portal megaricos.

¿Qué es la riqueza?

Todo el mundo tiene una idea diferente de lo que es la riqueza. Para algunos, significa poder permitirse pagar una casa agradable; para otros, significa tener inversiones lucrativas. Tal vez quieres poder viajar siempre que lo desee, o tal vez quiera poder permitirse un estilo de vida cómodo. Sean cuales sean tus razones, tienes que empezar a hacer que su dinero trabaje para usted para que pueda construir un patrimonio de por vida.

Para tu información: Desde el punto de vista financiero, el término riqueza es la cantidad de activos que posees menos las deudas.

Crear riqueza puede parecer algo imposible, pero en realidad es bastante sencillo. De hecho, no es necesario ganar seis cifras para convertir ese sueño en realidad. No importa la edad que tengas, puedes generar riqueza siempre que estés decidido. Tenga en cuenta que la creación de riqueza no es un proceso que pasa de la noche a la mañana. A continuación...

5 cosas que puedes comenzar a hacer ya para crear riqueza a largo plazo

1. Invierte en ti mismo

Una de las mejores cosas que puede hacer para empezar a crear riqueza a largo plazo es invertir en sí mismo. Esto significa dedicar tiempo a aprender sobre finanzas personales e inversiones y asegurarse de que está haciendo todo lo posible para mejorar su situación financiera.

Una buena manera de hacerlo es leer libros sobre dinero e inversión. Algunos buenos libros para empezar son “La vía rápida del millonario” de MJ DeMarco, “Padre Rico, Padre Pobre” de Robert Kiyosaki y “El inversor inteligente” de Benjamin Graham.

También puede comenzar a invertir en sus habilidades tomando cursos y aprendiendo cosas nuevas que pueden ayudarlo a ganar más dinero. Por ejemplo, si desea iniciar su propio negocio, tomar un curso sobre emprendimiento puede brindarle las habilidades y el conocimiento que necesita para tener éxito.

2. Invierte en activos, no en pasivos

Una parte importante de la creación de riqueza a largo plazo es centrarse en la inversión de activos, no en pasivos. Los activos son cosas que ponen dinero en su bolsillo, como las inversiones, los negocios y las propiedades de alquiler. Los pasivos son cosas que le quitan dinero del bolsillo, como las tarjetas de crédito, los coches y las hipotecas.

Una de las mejores formas de crear riqueza a largo plazo es invertir en activos que generen ingresos pasivos. De este modo, puedes ganar dinero incluso mientras duermes. Algunos ejemplos de activos que generan ingresos pasivos son los dividendos de las acciones, las propiedades en alquiler y los intereses de las cuentas de ahorro.

3. Invierte en bienes raíces

Hablando de invertir en activos productivos, invertir en bienes raíces es una de las mejores formas de crear riqueza a largo plazo. No sólo ofrece la posibilidad de obtener altos rendimientos, sino que también proporciona una protección contra la inflación y le permite acumular un capital contra el que puede pedir un préstamo en el futuro.

Algunas formas en que los bienes raíces pueden ayudarlo a crear riqueza a largo plazo incluyen:

Propiedades de alquiler: al invertir en propiedades de alquiler, puede generar un ingreso pasivo que fluirá a su cuenta bancaria todos los meses.

Invertir y revender casas (House flipping): si se te da bien, invertir y revender casas puede ser una excelente manera de obtener ganancias rápidas. Solo asegúrese de tener en cuenta todos los costos antes de comenzar para que no termine perdiendo dinero.

Préstamos de capital riesgo (Hard money loan): Los préstamos de capital riesgo son una forma estupenda de obtener altos rendimientos sin tener que poner mucho dinero propio. Sin embargo, es importante entender los riesgos que conlleva antes de empezar. Un préstamo de capital riesgo es un tipo específico de financiación de préstamos basados en activos a través del cual un prestatario recibe fondos garantizados por una propiedad inmobiliaria.

4. Invierte en acciones

Invertir en acciones es otra buena forma de crear riqueza a largo plazo. Las acciones no sólo ofrecen la posibilidad de obtener grandes rendimientos, sino que también proporcionan liquidez (la posibilidad de vender su inversión rápidamente y sin penalización) y diversificación (una forma de reducir su riesgo invirtiendo en muchas empresas diferentes).

Una de las mejores maneras de comenzar a invertir en acciones es abrir una cuenta de broker y comenzar a comprar acciones que cree que aumentarán de valor. Algunos buenos sitios webs para comenzar su investigación son Motley Fool, TheStreet.com y Morningstar.

También puedes considerar métodos de inversión alternativos, como las criptomonedas. Las criptodivisas son fichas digitales que utilizan la criptografía para asegurar sus transacciones y controlar la creación de nuevas unidades.

Algunas de las ventajas de invertir en criptomonedas incluyen:

Altos rendimientos: las criptomonedas han experimentado enormes rendimientos en los últimos años, con algunas monedas que han aumentado su valor en más de un 1.000%.

Liquidez: Las criptomonedas tienen una gran liquidez, lo que significa que se pueden comprar y vender fácilmente sin tener que preocuparse por las penalizaciones o las comisiones de brokers.

Diversificación: Al invertir en criptomonedas, puedes diversificar tu cartera y reducir el riesgo.

5. Aproveche los programas con ventajas fiscales, como el 401(k), y de jubilación (IRA)

Por último, pero no por ello menos importante, otra forma estupenda de crear riqueza a largo plazo es utilizar programas con ventajas fiscales, como el 401(k) y de jubilación (IRA). Estos programas le permiten ahorrar para la jubilación a la vez que aplazan los impuestos sobre el dinero que aporta.

El 401(k) es un plan de jubilación patrocinado por la empresa en la que trabajas que le permite ahorrar dinero antes de impuestos. Esto significa que el dinero que aporte a su 401(k) no estará sujeto a impuestos hasta que lo retire al jubilarse.

El IRA son programas de jubilación individuales que vienen en dos tipos principales: Tradicionales y Roth. El programa IRA tradicionales le permiten diferir los impuestos sobre el dinero que aporta, mientras que el plan IRA Roth le permiten retirar su dinero libre de impuestos durante la jubilación.

Tanto el 401(k) como las cuentas IRA ofrecen una serie de beneficios, que incluyen:

La posibilidad de ahorrar para la jubilación con impuestos diferidos o libres de impuestos.

La posibilidad de obtener altos rendimientos de su inversión.

La posibilidad de acceder a su dinero sin penalizaciones en caso de emergencia financiera.

Hacer uso de programas con ventajas fiscales es una de las mejores maneras de crear riqueza a largo plazo. Estos programas le permiten ahorrar para la jubilación y diferir los impuestos sobre el dinero que aporta.

Conclusión

En general, crear riqueza a largo plazo no es un proceso de ciencia espacial. Con dedicación y disciplina, puede hacer crecer su riqueza rápidamente. Antes de iniciar este viaje, es importante equiparse con una buena educación financiera.

¡Importante! No hagas como muchas personas que pasan por alto los programas de jubilación en sus trabajos cuando se trata de crear riqueza. No sólo ahorrarás para la jubilación, sino que también harás crecer tu patrimonio con el tiempo.