Si lo que estás buscando es información detallada sobre las deudas, no solo con el sistema financiero, debes tener en cuenta que el reporte SBS no cuenta con dicha data. Sin embargo, Equifax - Infocorp si reúne la información crediticia tanto de la SBS, además de fuentes adicionales: banca no regulada, microfinancieras, empresas comerciales, compañías de telefonía, luz, agua, deudas a municipios y deudas al SAT. (Foto: iStock)